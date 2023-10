Citizen x Pantone - đồng hồ kể về người trẻ hoài cổ

Những thiết kế đồng hồ sắc màu hơi hướng cổ điển đánh dấu sự chuyển giao thế hệ, mang đậm cảm hứng thời trang của người trẻ thích hoài cổ.

Sự ra mắt của bộ sưu tập đồng hồ do thương hiệu Nhật Bản Citizen kết hợp cùng Viện màu sắc Pantone đã giúp lan tỏa một tuyên ngôn mới cho những người trẻ cá tính "Nostalgia".

Cũ nhưng không lỗi thời

Những năm gần đây, thuật ngữ "Nostalgia" hay "Nostalgic style" không còn xa lạ khi nhắc đến trong lĩnh vực thời trang. Sự hoài cổ dần trở thành một trong những nét thẩm mỹ mới khi bỗng có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sự tái xuất và bùng nổ của phong cách thời trang những năm 2000 đến sự rộ lên thể loại âm nhạc hiện đại lồng ghép những đoạn danh tác của giới âm nhạc cổ điển.

Theo Báo cáo Generation Z 2023 của GWI, Gen Z gây bất ngờ khi là thế hệ có xu hướng hoài niệm nhiều nhất. Người trẻ hiện đại đã thu nhận, chọn lọc và học hỏi từ nhiều giai đoạn trước đó dù chưa từng sống trong thời đại này. Bằng tư duy và sáng tạo, họ thổi làn gió mới vào các chất liệu cũ, biến chúng trở thành tác phẩm của hiện tại. Những tạo tác này đã vô tình tạo nên vòng tuần hoàn "quá khứ - hiện tại - tương lai", hay còn gọi là Nostalgia.

Y2K với những item kinh điển của những năm 2000 bỗng trở lại, gây sốt trong giới thời trang từ năm ngoái đến nay. Ảnh: Vogue 2023

Đơn cử như sự bùng nổ trở lại đầy bất ngờ của xu hướng thời trang Y2K của thập niên 2000. Thiết kế quần cạp trễ, babytee hay những chiếc váy ngắn miniskirt trở thành item được săn đón.

Xu hướng này vốn được xem là biểu tượng gắn liền với sự bất quy tắc và nổi loạn của thời đại song cũng từng gây nên nỗi ám ảnh về vóc dáng "mình hạc xương mai". Trở lại sau 20 năm, Y2K lần nữa xâm chiếm các sàn diễn thời trang thế giới và gây bão mạng xã hội.

Nay được thăng cấp hơn nhờ tư duy hiện đại và cởi mở của các bạn trẻ Gen Z, Y2K không còn gắn với hình ảnh những cô nàng "Mean Girls" gầy rộc, thay vào đó hướng mọi người đến thông điệp tôn trọng và tôn vinh sự khác biệt của từng hình dáng cơ thể.

Bằng chứng là nhiều bạn trẻ vẫn tự tin thể hiện dấu ấn cá nhân bằng những set trang phục rực rỡ, phá cách đậm chất Y2K nhưng không hề "mình hạc sương mai".

Vượt dòng thời gian - khơi nguồn sáng tạo

Lấy cảm hứng từ xu hướng đó, Citizen - thương hiệu đồng hồ nổi tiếng từ Nhật Bản đã kết hợp cùng Viện màu sắc Pantone ra mắt Bộ sưu tập NJ015 mang câu chuyện "Reverse the Time - Renew the old" (Vượt dòng thời gian - Khơi nguồn sáng tạo).

Bộ sưu tập đồng hồ Citizen NJ015 với năm màu sắc chủ đạo. Ảnh: Citizen

Tiền thân là BST NH299 xuất hiện trong giai đoạn thập niên 90-2000, NJ015 nay hoàn thiện với diện mạo và sức sống mới. Thay vì chạy theo những dòng đồng hồ điện tử hay smartwatch, Citizen giữ nguyên cốt lõi khi sử dụng bộ máy cơ tự động cùng thiết kế thanh lịch, chất liệu thép không gỉ bền bỉ.

Thương hiệu đã cải tiến và khéo léo thêm vào các tạo tác cổ điển để kể câu chuyện giao thoa giữa thời gian và màu sắc. Nếu đồng hồ biểu trưng cho sự trôi đi của thời gian và thời đại, màu sắc lại là yếu tố giúp thể hiện cá tính, "chất riêng" của người sử dụng.

Thiết kế Citizen với mặt số màu xanh Glowing Blue từ Pantone. Ảnh: Citizen

NJ015 được xem là BST đồng hồ đặc biệt khi có sự đồng hành của Pantone. Đây cũng là tổ chức chuyên công bố màu sắc chủ đạo mỗi năm, biểu tượng cho những xu hướng về lối sống, nhu cầu, tình hình và biến đổi xã hội trong năm qua.

Những chiếc đồng hồ thuộc Citizen NJ015 ra mắt với 5 màu sắc chủ đạo chính từ Pantone gồm: xanh lá Peaceful Green, đỏ Blazing Red, xanh dương Glowing Blue, hồng Dreamy Pink và nâu be Warm Sand. Các tone màu gợi nhắc về phong cách hoài cổ của những năm 1990-2000.

Mỗi màu trên đồng hồ được thương hiệu ví như một loại ngôn ngữ mới, góp phần bộc lộ cá tính riêng của chủ nhân. Mỗi cá nhân đều có thể thông qua món phụ kiện thời gian này, kể lại câu chuyện của chính mình, không phân biệt giới tính hay độ tuổi. Nếu là tín đồ của Nostalgia, bộ sưu tập này sẽ là lựa chọn lý tưởng.

Hoàng Yến