Citiesto bàn giao sổ hồng cho cư dân

Đơn vị bàn giao hơn 100 sổ, nâng tổng sổ hồng về tay chủ sở hữu tại Citiesto lên 85%, đảm bảo quyền lợi, tính sở hữu hợp pháp của cư dân.

Chủ đầu tư dự án Công ty cổ phần Kiến Á cho biết, giấy chứng nhận quyền sở hữu là mối quan tâm hàng đầu khi khách hàng chọn mua nhà, tìm kiếm nơi an cư. Sổ hồng cũng tăng giá trị căn hộ mà cư dân đang sở hữu. Do đó, đơn vị luôn đẩy nhanh hoàn tất mọi thủ tục cần để trao giấy chứng nhận quyền sở hữu sớm cư dân, giúp họ cảm thấy an tâm khi tài sản của mình đã được đảm bảo.

Ông Quang Trường, cư dân của Citiesto cho biết rất an tâm, vì tài sản thuộc sở hữu của mình đã được đảm bảo về mặt pháp lý.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ được trao đến tay cư dân. Ảnh: Kiến Á

Theo chủ đầu tư, đến nay Citiesto (Khu đô thị Cát Lái, TP Thủ Đức, TP HCM) có tỷ lệ lấp đầy hơn 95% với cộng đồng cư dân trẻ văn minh cùng tiện nghi hiện đại. Dự án có công viên nội khu quy mô 1.300 m2, đề cao yếu tố thiên nhiên trong thiết kế.

Khu đô thị cũng tích hợp nhiều tiện ích: khu BBQ ngoài trời, trung tâm thương mại, đồi cỏ, công viên, điểm hẹn khu vui chơi trẻ em, phòng gym, lối chạy bộ thư giãn, sân cầu lông, hồ bơi tràn bờ... Việc ăn uống lẫn mua sắm tại dự án cũng thuận tiện với hệ thống shophouse tại tầng trệt, cùng các quán cà phê, tiệm ăn, siêu thị và các cửa hàng bán lẻ.

Theo Kiến Á, khu đô thị đang trở thành lựa chọn an cư của người trẻ, nhờ hội tụ đủ các yêu cầu mà khách hàng mong muốn. Citiesto là dự án có mức giá thuộc phân khúc tầm trung, được phát triển hướng tới chất lượng sống tương đương các căn hộ cao cấp, đủ tiện nghi.

Phối cảnh dự án Citiesto. Ảnh: Kiến Á

Khu đô thị kết nối thuận tiện với hệ thống trường học từ mẫu giáo đến trung học, tòa án nhân dân cấp cao, đồng thời dễ tiếp cận những tiện ích giải trí của TP Thủ Đức, các trung tâm thương mại lớn như Thiso Mall, Estella Place, Vincom Mega Mall...

Vài năm gần đây, Cát Lái có thêm sự xuất hiện của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM (UMT). Trung tâm Thể dục thể thao và một số trung tâm thương mại đi cùng các khu căn hộ cũng chuẩn bị được xây dựng.

Bên cạnh đó, khu vực xung quanh dự án có nhiều công trình giao thông trọng điểm như: hầm Thủ Thiêm, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hầm chui tại dự án nút giao thông Mỹ Thủy. Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định dài khoảng 2 km, rộng 30 m (tổng mức đầu tư khoảng 2.075 tỷ đồng) sắp được triển khai, giúp rút ngắn khoảng cách đến các tỉnh thành lân cận, thành phố du lịch lớn như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang... Các yếu tố kể trên làm khu vực Cát Lái thu hút sự chú ý của người trẻ khi lựa chọn nơi sinh sống.

Hoàng Đan