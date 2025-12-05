Citi Việt Nam lần đầu có CEO người Việt

Bà Ngô Thị Hồng Minh trở thành người Việt đầu tiên đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc kể từ khi Citi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam.

Ngày 5/12, Ngân hàng Citi bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh vào vị trí Tổng giám đốc Citibank NA., chi nhánh TP HCM.

Bà Minh sẽ thay thế người tiền nhiệm Ramachandran là đại diện cao nhất của Citi, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng này tại Việt Nam.

Bà Ngô Thị Hồng Minh, Tổng giám đốc mới của Citi Việt Nam. Ảnh: Citi

Bà Ngô Thị Hồng Minh có gần 25 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính. Bà gia nhập Citi từ đầu năm 2024, phụ trách mảng kinh doanh vốn và thị trường.

Trước đó, bà từng có 6 năm là Trưởng bộ phận Kinh doanh thị trường nội địa của JP Morgan Việt Nam. Giai đoạn 2016-2017, bà đảm nhận chức vụ Giám đốc khối Tài chính doanh nghiệp và Bảo lãnh phát hành tại Ngân hàng Quốc tế (VIB).

Citi là một trong những ngân hàng lâu đời nhất của Mỹ, thành lập năm 1812 và hiện diện tại hơn 180 quốc gia. Nhà băng này mở chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam năm 1993.

Đầu năm 2023, Citi hoàn tất chuyển nhượng mảng ngân hàng bán lẻ tại 4 thị trường Đông Nam Á (gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Indonesia) cho UOB - nhà băng đến từ Singapore. Thương vụ có tổng giá trị khoảng 3,6 tỷ USD. Tại Việt Nam, ngân hàng này hiện tập trung vào mảng khách hàng doanh nghiệp.

Trọng Hiếu