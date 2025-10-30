Citek gia nhập liên minh đối tác SAP toàn cầu United VARs

Citek trở thành thành viên chính thức của liên minh đối tác SAP toàn cầu United VARs và được công nhận là SAP Platinum Partner, cấp độ cao nhất trong hệ thống đối tác của SAP.

SAP là tập đoàn phần mềm hàng đầu thế giới, phục vụ hơn 480.000 khách hàng tại 190 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, hãng đồng hành cùng hơn 700 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực thông qua mạng lưới đối tác chiến lược, trong đó Citek là đơn vị có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong mảng SAP Cloud ERP.

Sau gần một thập kỷ hợp tác cùng SAP, Citek đã trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam gia nhập United VARs - liên minh quy tụ hơn 80 đối tác SAP từ 100 quốc gia. Mạng lưới này giúp thúc đẩy và hỗ trợ tối ưu cho các dự án hợp tác quốc tế, bao gồm triển khai SAP toàn cầu, tối ưu hóa hệ thống và hợp tác nearshoring xuyên biên giới.

Đại diện United VARs trao giấy chứng nhận cho đại diện Citek. Ảnh: Citek

Việc gia nhập United VARs và được SAP công nhận cấp độ đối tác cao nhất SAP Platinum Partner đánh dấu Citek đã vượt qua quy trình đánh giá khắt khe về năng lực tư vấn, triển khai theo tiêu chuẩn quốc tế, uy tín trong ngành và cam kết phát triển bền vững, năng lực mở rộng hoạt động ra toàn cầu.

Ông Alexander Herfort, Giám đốc điều hành United VARs, cho biết United VARs được ví như liên minh hàng không Star Alliance trong thế giới ERP, khách hàng chỉ cần làm việc với đối tác địa phương nhưng vẫn được phục vụ tại hơn 100 quốc gia. Đại diện đơn vị cũng đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á, nơi nhiều doanh nghiệp quốc tế đầu tư và doanh nghiệp Việt cũng đang vươn ra toàn cầu.

"Do đó, việc có một "local hero" như Citek là điều vô cùng giá trị. Chúng tôi tin Citek sẽ mang lại giá trị lớn cho khách hàng, giúp doanh nghiệp mở rộng toàn cầu nhưng vẫn đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả tại từng địa phương", ông Herfort nói.

Ông Alexander Herfort, Managing Director của United VARs phát biểu tại sự kiện công bố Citek trở thành thành viên chính thức liên minh đối tác SAP toàn cầu United VARs. Ảnh: Citek

Theo ông Nguyễn Công Tẩn, CEO Citek, việc gia nhập United VARs và được công nhận là SAP Platinum Partner là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tập trung đầu tư vào con người, công nghệ và hợp tác quốc tế để cung cấp các giải pháp tích hợp, thông minh và toàn diện hơn cho doanh nghiệp.

"Citek sẽ cùng các đối tác quốc tế mang những kinh nghiệm chuyển đổi số tốt nhất về Việt Nam, đồng thời đưa những thế mạnh và thông lệ tốt nhất của ngành tại Việt Nam ra khu vực và thế giới", ông Tẩn chia sẻ.

Ông Nguyễn Công Tẩn, CEO Citek chia sẻ về dấu mốc gia nhập United VARs và được công nhận SAP Platinum Partner. Ảnh: Citek

Đến nay, Citek là đối tác SAP tại Việt Nam sở hữu nền tảng vững chắc với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án chuyển đổi số ở các lĩnh vực khác nhau. Doanh nghiệp đã hợp tác với hơn 110 khách hàng, gồm cả công ty trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), triển khai các giải pháp như SAP S/4HANA, S/4HANA Private Cloud, S/4HANA Public Cloud và SAP Analytics Cloud (SAC).

Khoảng 35% khách hàng của Citek là doanh nghiệp FDI đến từ 13 quốc gia, cho thấy khả năng đáp ứng các yêu cầu quản trị theo chuẩn mực quốc tế và kinh nghiệm tư vấn triển khai các mô hình doanh nghiệp đa ngành, đa công ty.

Với giải pháp ERP trên nền tảng SAP S/4HANA Public Cloud (SAP Cloud ERP), Citek tiên phong đầu tư phát triển đội ngũ tư vấn và triển khai chuyên sâu theo tiêu chuẩn của SAP Global. Hướng đi này giúp doanh nghiệp dẫn dắt các dự án SAP Cloud ERP thành công trong các ngành: sản xuất, nhựa, bao bì, dược phẩm, hóa chất, thực phẩm, đồ uống, tiêu dùng, thương mại và công nghệ cao.

Một số doanh nghiệp Citek đã đồng hành triển khai giải pháp gồm Thành Ngọc Food, Sa Giang, LC Foods, Dầu Tường An, Uniben, Thủy sản Hải Nam, Minh Phú, Gỗ An Cường, Thép Hòa Phát Dung Quất, Tôn Nam Kim, VAS Group, Cadivi, Gelex Electric, Digiworld, Điện Máy Chợ Lớn, Heineken, Honda, Friwo, Karcher, Adidas...

Minh Ngọc