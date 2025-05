Citek được vinh danh đối tác dẫn đầu triển khai SAP S/4HANA Public Cloud

SAP ghi nhận Citek là đối tác tốt nhất triển khai giải pháp SAP S/4HANA Public Cloud ở Việt Nam, tại sự kiện hôm 25/4.

SAP vinh danh Citek là đối tác tốt nhất tại Việt Nam trong việc triển khai giải pháp SAP S/4HANA Public Cloud (GROW with SAP), tại sự kiện SAP SEA Partner Success Summit 2025. Đây là sự kiện được SAP tổ chức, nhằm vinh danh các đối tác hiệu quả nhất khu vực Đông Nam Á, có đóng góp trong lĩnh vực chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Đại diện Citek nhận giải thưởng đối tác tốt nhất triển khai SAP S/4HANA Public Cloud (GROW with SAP). Ảnh: Citek

Tại sự kiện, Citek đã giành hai giải thưởng "Best GROW Partner" và "Best Midmarket Partner of the Year". Giải thưởng Best GROW Partner công nhận Citek là đối tác tư vấn, triển khai hàng đầu về SAP S/4HANA Public Cloud cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Giải thưởng Best Midmarket Partner of the Year khẳng định vai trò của Citek trong việc phát triển thị trường Midmarket tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Với vai trò là SAP Gold Partner, Citek đã hợp tác với hơn 110 khách hàng toàn cầu và trong nước, triển khai thành công các giải pháp như SAP S/4HANA, SAP S/4HANA Private Cloud, và SAP Analytics Cloud. Theo doanh nghiệp này, 35% khách hàng là doanh nghiệp FDI từ 13 quốc gia, thể hiện năng lực tư vấn vững chắc của Citek theo tiêu chuẩn quản trị quốc tế. Các doanh nghiệp như Hòa Phát Dung Quất, Gelex Electric, Digiworld, Cadivi, Uniben... đã đồng hành Citek trong chuyển đổi số hệ thống quản trị tổng thể SAP.

Đại diện Citek nhận giải thưởng "Best Midmarket partner of the year" từ SAP. Ảnh: Citek

Theo Citek, doanh nghiệp đã đầu tư nguồn lực đặc biệt để phát triển đội ngũ chuyên gia tư vấn cho nền tảng SAP S/4HANA Public Cloud - GROW with SAP. Chiến lược này giúp họ dẫn dắt các dự án thành công trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, dược phẩm, và FMCG. Một số dự án tiêu biểu bao gồm Sa Giang, TNG Food (thành viên Vĩnh Hoàn Corp), Tân Tường Khang, B2B Sen Vàng, Win Brothers Group...

"Giải thưởng từ SAP là minh chứng cho kết quả hợp tác hiệu quả của Citek với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước, cũng là cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc đồng hành doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số, hướng tới chuẩn mực quản trị toàn cầu và thúc đẩy phát triển bền vững", ông Nguyễn Công Tẩn, Tổng giám đốc Citek cho biết.

(Nguồn: Citek)