Citek cùng SAP giới thiệu nền tảng SAP Business Suite đến doanh nghiệp Việt Nam

SAP, Citek chia sẻ nền tảng quản trị tích hợp SAP Business Suite, với triết lý "Suite First, AI First", giúp doanh nghiệp vận hành thông minh và phát triển bền vững.

SAP Business Suite là nền tảng quản trị tích hợp toàn diện, được SAP thiết kế với ba tầng chính: Ứng dụng - Dữ liệu - AI. Ở tầng ứng dụng SAP Applications, hệ thống tích hợp các chức năng cốt lõi như tài chính, chuỗi cung ứng, nguồn nhân lực, hành trình khách hàng... theo chuẩn best practice của hơn 25 ngành, giúp vận hành end-to-end trên một nền tảng thống nhất. Ngoài ra, nền tảng còn có thể tích hợp với các giải pháp bên ngoài như CRM, MES, POS,...

Các dữ liệu được tự động trích xuất và phân loại theo chức năng thành các Data Product trên SAP Business Data Cloud, hỗ trợ báo cáo đa chiều mà không cần xử lý thủ công. Trên nền tảng đó, tầng AI với Business AI và AI Agent - SAP Joule, được nhúng trực tiếp vào quy trình, giúp đưa ra khuyến nghị thông minh và tự động hóa hành động.

Ông Hoàng Tùng, Giám đốc Tư vấn Citek chia sẻ phương thức tiếp cận SAP Business Suite. Ảnh: Citek

Giải pháp vận hành theo nguyên lý "flywheel" (bánh đà): ứng dụng tạo ra dữ liệu, dữ liệu được dùng để huấn luyện AI và AI quay lại hỗ trợ cải thiện ứng dụng. Chu trình này giúp hệ thống vận hành hiệu quả và thích ứng dần theo nhu cầu.

Trong buổi giới thiệu SAP Business Suite tại Hà Nội, ông Hoàng Tùng nhận định bức tranh kinh doanh toàn cầu đang biến động bởi gián đoạn thị trường, chuỗi cung ứng và kỳ vọng ngày càng cao từ khách hàng. Những yếu tố này là lý do SAP phát triển Business Suite, nhằm mang đến một hệ thống quản trị đủ khả năng thích ứng nhanh và tối ưu hiệu quả vận hành cho doanh nghiệp.

"Khác biệt lớn nhất của SAP Business Suite là cách tiếp cận Suite-First, AI-First. Bằng cách hợp nhất ứng dụng, dữ liệu và AI trên cùng một nền tảng, chúng tôi hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả với insight theo thời gian thực, quy trình tinh gọn, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng của AI và tự động hóa", ông Nguyễn Hồng Việt, Tổng Giám đốc SAP Việt Nam chia sẻ.

Ông Nguyễn Hồng Việt chia sẻ về định hướng của SAP nói chung và SAP Business Suite nói riêng. Ảnh: Citek

SAP Business Suite tập trung vào ba giá trị cốt lõi. Thứ nhất là khả năng triển khai linh hoạt nhờ kiến trúc composable và nền tảng cloud-native, cho phép doanh nghiệp lựa chọn quy mô áp dụng phù hợp. Thứ hai là tích hợp AI trong vận hành, giúp xử lý dữ liệu theo thời gian thực và hỗ trợ tự động hóa. Thứ ba là đảm bảo tính bền vững, với chiến lược "clean core" nhằm giảm chi phí sở hữu, đáp ứng yêu cầu tuân thủ ESG và sẵn sàng thích ứng nhờ cơ chế cập nhật công nghệ định kỳ hai lần mỗi năm.

Theo đại diện SAP, Cloud ERP là điểm khởi đầu cho hành trình xây dựng SAP Business Suite, nơi các ứng dụng quản trị được tích hợp liền mạch. Hệ thống cung cấp dữ liệu theo thời gian thực, tạo nền tảng cho SAP Business Data Cloud và SAP Business AI hoạt động, qua đó giúp doanh nghiệp vừa quản trị hiệu quả ở hiện tại, vừa dễ dàng mở rộng và thích ứng trong tương lai. Hiện hơn 700 doanh nghiệp tại Việt Nam thuộc nhiều ngành nghề đang ứng dụng các giải pháp của SAP.

Trong đó, Citek là một trong những đối tác đã triển khai SAP Cloud ERP cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam và FDI, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và các ngành có quy trình phức tạp. Đơn vị này vừa trở thành SAP Platinum Partner và là thành viên duy nhất tại Việt Nam gia nhập United VARs, liên minh đối tác SAP toàn cầu với hơn 80 thành viên tại hơn 100 quốc gia.

Citek là đơn vị tiên phong tư vấn và triển khai thành công SAP Cloud ERP tại Việt Nam, được SAP vinh danh Best GROW Partner (Best SAP Cloud ERP Partner) 2024, Best Midmarket Partner of the Year 2024. Ảnh: Citek

Ông Nguyễn Công Tẩn, Tổng giám đốc Citek, cho biết việc tham gia United VARs tạo cơ hội để Citek mang kinh nghiệm chuyển đổi số quốc tế vào Việt Nam, đồng thời chia sẻ thực tiễn ngành trong nước ra thị trường khu vực và thế giới.

Với nền tảng S/4HANA Public Cloud - SAP Cloud ERP, Citek đã đầu tư xây dựng đội ngũ tư vấn và triển khai chuyên sâu, đào tạo theo chuẩn SAP Global. Nhờ đó, đơn vị này đã dẫn dắt thành công nhiều dự án SAP Cloud ERP trong các lĩnh vực sản xuất, nhựa - bao bì, dược phẩm, hóa chất, thực phẩm - đồ uống, tiêu dùng và thương mại. Trong thời gian tới, Citek sẽ triển khai SAP Business Suite tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản trị toàn diện các chức năng vận hành, đồng thời tăng khả năng mở rộng và thích ứng với biến động thị trường.

Minh Ngọc