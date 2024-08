Cisco sa thải gần 6.000 nhân viên

Cisco thông báo cắt giảm 7% nhân sự toàn cầu, nối tiếp các công ty công nghệ lớn như Intel và Dell.

Ngày 14/8, trong báo cáo kết quả quý tài khóa thứ tư của năm 2024 (kết thúc vào 27/7), Cisco cho biết việc sa thải 7% lực lượng lao động là một phần kế hoạch tái cơ cấu "cho phép đầu tư vào những mảng có cơ hội tăng trưởng chính và tăng cường hiệu quả trong hoạt động kinh doanh".

Công ty chuyên về phần cứng viễn thông không nêu chi tiết số người bị sa thải, nhưng dự kiến cần một tỷ USD để hoàn tất kế hoạch tái cấu trúc. Trong đó, 700-800 triệu USD được ghi nhận trong quý hiện tại, còn lại chuyển sang năm tài khóa 2025.

Logo Cisco tại triển lãm MWC ở Tây Ban Nha tháng 2/2023. Ảnh: Lưu Quý

Đây là đợt cắt giảm nhân sự lớn thứ hai trong năm của Cisco. Công ty có 84.900 nhân viên vào cuối năm tài chính 2023. Hồi tháng 2, hãng thông báo giảm 5% lực lượng lao động, tức hơn 4.000 người. Theo tính toán của CNBC, việc sa thải 7% hiện tại tương đương hơn 5.600 người. Có nghĩa, hãng đã cho thôi việc gần 10.000 nhân viên riêng trong 2024.

Cisco vừa trải qua một quý được đánh giá không tệ so với dự đoán. Công ty đạt doanh thu 13,64 tỷ USD, cao hơn so với mức dự kiến 13,54 tỷ USD, nhưng vẫn giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận giảm 45%, từ 4 tỷ xuống 2,2 tỷ USD. Cổ phiếu của Cisco giảm 10% trong năm. Tuy nhiên, sau thông báo sa thải, cổ phiếu tăng công ty tăng 5,5% lên 47,92 USD.

Cisco là công ty công nghệ tiếp theo sau Intel, Dell tuyên bố điều chỉnh nhân sự. Đầu tháng 8, Intel giảm 15% nhân viên, tương đương 17.500 người, theo ước tính của Reuters. Dell cũng lên kế hoạch sa thải 10% lực lượng lao động, tương đương 12.500 người, theo Bloomberg. Giới chuyên gia đánh giá, nguồn cơn làn sóng sa thải mới có thể liên quan đến "bóng ma AI".

Theo dữ liệu từ nền tảng việc làm Layoffs.fyi, từ đầu năm đến nay khoảng 60.000 người trong lĩnh vực công nghệ mất việc. Các công ty như Tesla, Snap, Amazon, Google, TikTok và Microsoft đều tìm cách tối ưu hóa chi phí vận hành bằng cách tinh gọn bộ máy với AI và tự động hóa, loại bỏ những bộ phận truyền thống.

Bảo Lâm