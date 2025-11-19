Circle K Việt Nam bổ nhiệm tổng giám đốc mới

Ông TC Cheng đảm nhiệm chức tổng giám đốc Circle K Việt Nam từ ngày 30/10, đồng thời đặt mục tiêu mở rộng 1.000 cửa hàng toàn quốc.

Thông tin do Circle K Việt Nam nêu ngày 18/11. Trong vai trò mới, ông TC Cheng điều hành toàn bộ hoạt động của Circle K Việt Nam, tập trung vào các mục tiêu: đổi mới mô hình cửa hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy chuyển đổi số, hướng đến vị trí dẫn đầu trong ngành bán lẻ tiện lợi.

Ông TC Cheng cho biết trong vai trò mới sẽ cùng đội ngũ và các đối tác tối ưu vận hành, nâng cao dịch vụ, kỳ vọng gấp đôi số cửa hàng để đạt cột mốc 1.000 cửa hàng toàn quốc.

Ông TC Cheng, tân Tổng giám đốc Circle K Việt Nam. Ảnh: NVCC

Ông TC Cheng có hơn 35 năm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ tại Đài Loan, Trung Quốc và Malaysia. Trước khi gia nhập Circle K Việt Nam, ông từng giữ nhiều vị trí điều hành cấp cao tại các tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, siêu thị, đại siêu thị và thương mại điện tử. Ông có tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm chuyên sâu trong quản trị vận hành, phát triển mạng lưới, chiến lược tiếp thị và đào tạo nhân sự.

Ông TC Cheng cho biết việc đảm nhận vai trò Tổng giám đốc Circle K Việt Nam là một vinh dự, đồng thời xem cột mốc hơn 500 cửa hàng hiện nay là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu mở rộng lên 1.000 cửa hàng trong giai đoạn chiến lược tiếp theo. "Tôi mong muốn cùng đội ngũ Circle K và các đối tác tiếp tục tối ưu vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra các giá trị bền vững và mang đến trải nghiệm tiện lợi vượt trội cho khách hàng trên toàn quốc", ông nói.

Khách mua hàng tại Circle K. Ảnh: Circle K Việt Nam

Theo Circle K, việc bổ nhiệm ông TC Cheng thể hiện chiến lược lâu dài của doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ bán lẻ tiện lợi chất lượng cao, mở rộng sự hiện diện tại các đô thị lớn và khu vực đang phát triển, đồng thời tăng kết nối với cộng đồng địa phương.

Circle K là chuỗi cửa hàng tiện lợi quốc tế đầu tiên có mặt tại Việt Nam từ năm 2008. Sau 17 năm phát triển, thương hiệu hiện vận hành hơn 520 cửa hàng tại ba miền, cung cấp dịch vụ 24/7 cùng danh mục sản phẩm và tiện ích đa dạng.

Thái Anh