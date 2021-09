‘Cinderella 2021’: Khi Lọ Lem chê hoàng tử

Lọ Lem - do Camila Cabello đóng - mơ ước làm doanh nhân, không bận tâm đến việc yêu hoàng tử trong phiên bản mới nhất của “Cinderella”.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Lọ Lem (Camila Cabello) mồ côi cha, sống cùng mẹ kế Vivian (Idina Menzel) và hai chị cùng cha khác mẹ. Dì ghẻ đối xử với Lọ Lem không tốt, bắt cô xuống tầng hầm ngủ cùng lũ chuột, chuẩn bị đồ ăn thức uống như người hầu. Mặc kệ số phận, Lọ Lem luôn yêu đời, hàng ngày ca hát nhảy múa, thích may vá thêu thùa. Cô ôm mộng nổi tiếng, muốn làm bà chủ cửa hàng thời trang. Khi hoàng gia tập trung dân chúng ở quảng trường, Lọ Lem trèo lên nơi cao nhất - bức tượng đế vương. Sự việc khiến hoàng tử Robert (Nicholas Galitzine) chú ý, quyết tìm được cô.

Trailer "Cinderella" - Camila Cabello Trailer "Cinderella". Phim phát hành trên Amazon Prime ngày 3/9. Video:Youtube Amazon.

Tác phẩm thay đổi nhiều so với nguyên tác. Nữ đạo diễn kiêm biên kịch Kay Cannon - từng thực hiện loạt phim Pitch Perfect - pha trộn thể loại hài kịch và nhạc kịch để kể lại câu chuyện cổ tích kinh điển. Trên Los Angeles Times, Cannon nói muốn dùng phong cách hiện đại hướng đến đối tượng khán giả thế hệ mới, khác thời của cô và mẹ. Lọ Lem không còn là cô gái đợi chờ số phận mà có mục đích sống và hoài bão rõ ràng. Cô không đến vũ hội để tìm tình yêu mà chỉ muốn bán váy. Trong phim, nhân vật nói: "Tôi có những giấc mơ phải theo đuổi. Vì vậy, nếu phải lựa chọn thì tôi chọn tôi". Ngay cả vẻ đẹp trai của hoàng tử cũng không đủ sức hấp dẫn Lọ Lem bằng những bộ cánh lộng lẫy.

Một số thay đổi lớn như "Bà tiên" đỡ đầu - do Billy Porter đóng - là một thành viên của cộng đồng LGBT, có biệt danh Fabulous "Fab G". Nhân vật da màu, để râu, mặc váy, đi bốt và nhảy nhót như thiếu nữ. Trên CBS News, Porter nói "phép thuật không có giới tính", việc đóng vai Fab G là điều "mạnh mẽ" với anh, bộ phim là "câu chuyện cổ tích kinh điển cho thế hệ mới".

Ngôi sao Billy Porter vào vai "bà tiên" trong phim. Ảnh: Amazon Studios

Phim cũng lồng ghép thông điệp nữ quyền. Trong lần đầu gặp Lọ Lem, Hoàng tử nói phụ nữ không được mở cửa hiệu. Khi đó, cô đáp trả rằng phụ nữ sinh con, trông nom gia đình nên hoàn toàn có thể kinh doanh. Nhân vật Công chúa Gwen (Tallulah Greive) - em gái Robert - cũng là điểm mới, đại diện cho những ý tưởng lãnh đạo mới lạ, lấy cảm hứng từ Hillary Clinton và Elizabeth Warren thời trẻ.

Kịch bản của Kay Cannon nhận nhiều lời chê. Nhà phê bình Johnny Oleksinski của New York chấm 1/5 sao, đánh giá phim là bản chuyển thể giả tạo về nữ quyền mà không ai yêu cầu, biên kịch làm vỡ giày thủy tinh của Lọ Lem còn khán giả phải đi chân trần trên những mảnh vỡ. Tác giả Courtney Howard của tờ Variety nhận xét phim như bộ cánh đẹp mà có nhiều vết rách trên vải. Tờ Hollywood Reporter ví cảnh Lọ Lem khen chị kế xinh đẹp và khuyên chị đừng quan tâm lời người khác giống những bài đăng có tính cổ động trên Instagram.

Điểm nhấn của phim nằm ở phần âm nhạc. Các ca khúc được phối theo thể loại pop, rock với giai điệu vui vẻ, dễ nghe. Ca từ lột tả cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật. Ôm mộng nổi tiếng, Lọ Lem hát trong bài Million to One: "tôi sẽ là ánh dương", "bạn sẽ biết tên tôi". Trong Shining Star, Fab G cổ vũ: "Bạn là ngôi sao tỏa sáng, dù bạn có là ai". Một số ca khúc nổi tiếng được làm mới như Perfect trở thành bài song ca của Camila Cabello và Nicholas Galitzine, Whatta Man nối với Seven Nation Army tạo nên bản mash-up làm nền cho vũ hội hoàng gia.

Phần hình ảnh cũng được đầu tư. Mỗi nhân vật đều được khoác những bộ cánh với tạo hình đẹp. Nhà thiết kế phục trang Ellen Mirojnick từng làm đồ cho phiên bản Cinderella 1997 với sự tham gia của Whitney Houston. Trên Insider, bà cho biết phải suy nghĩ nhiều để đáp ứng yêu cầu "hiện đại hóa" câu chuyện từ đạo diễn Kay Cannon. Trang phục của Lọ Lem lấy cảm hứng từ thiên nhiên, cổ điển, nữ tính nhưng cũng phi truyền thống. Riêng nhân vật Fab G có đến sáu mẫu thiết kế. Lựa chọn cuối cùng gồm vòng cổ làm từ pha lê Preciosa và Swarovski, giày bốt Jimmy Choo màu vàng cam lấy cảm hứng từ bướm chúa. Các nhà làm phim cũng sử dụng tông màu tươi sáng để tô điểm cho phục trang, khiến những đoạn ca hát trông như video ca nhạc.

Nicholas Galitzine đóng vai hoàng tử bên Camila Cabello. Ảnh: Amazon Studios

Lọ Lem là vai diễn đầu tiên của Camila Cabello trên màn ảnh rộng. Nữ ca sĩ có lối diễn tự nhiên, không gượng ép hay chịu áp lực từ các phiên bản trước. Cô tận dụng khả năng ca hát để tạo hình ảnh Lọ Lem riêng, giúp không khí phim thêm rộn ràng. Hóa thân dì ghẻ Vivian, nữ diễn viên Idina Menzel - từng lồng tiếng Elsa trong Frozen (2013) - làm tròn vai, tự tin thể hiện chất giọng mezzo-soprano, lột tả được sự độc ác của mẹ kế. Ngoài ra, tài tử Pierce Brosnan góp mặt trong vai Đức vua hay James Corden trong vai người hầu Lọ Lem cũng để lại tiếng cười.

Tác phẩm không được giới phê bình và khán giả đánh giá cao, đạt 5/10 điểm trên Rotten Tomatoes, 43/100 điểm trên Metacritic và 4.3/10 điểm trên IMDb. Phần lớn bình luận đánh giá cao phần âm nhạc, sự xuất hiện của Billy Porter và diễn xuất của Camila Cabello, nhưng tất cả không thể cứu kịch bản.

Sơn Phước