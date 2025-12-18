CIMB Việt Nam tái định vị chương trình đặc quyền cho khách hàng ưu tiên

CIMB Việt Nam điều chỉnh tiêu chuẩn định danh khách hàng ưu tiên, đồng thời giới thiệu bộ giải pháp tài chính với nhiều ưu đãi, nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Theo báo cáo Vietnam 2026 Outlook của KPMG, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam được dự báo tăng thêm 23,2 triệu người vào năm 2030. Sự gia tăng của nhóm khách hàng có thu nhập ổn định và mức độ am hiểu công nghệ cao đặt ra yêu cầu đối với các ngân hàng trong việc cung cấp giải pháp quản lý tài chính minh bạch, linh hoạt, thay vì chỉ tập trung vào ưu đãi truyền thống.

Trước bối cảnh đó, ngày 10/12, Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam đã công bố chiến lược tái định vị chương trình đặc quyền dành cho khách hàng ưu tiên (CIMB Preferred). Điểm thay đổi đáng chú ý là hạ ngưỡng tổng tài sản quản lý (AUM) khách hàng cần có xuống mức 500 triệu đồng, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính chuyên biệt cho nhóm khách hàng chuyên gia, quản lý cấp trung và nhà đầu tư cá nhân.

"Việc hạ ngưỡng AUM và tái định vị chương trình CIMB Preferred giúp nhiều khách hàng có cơ hội tiếp cận các đặc quyền tài chính, qua đó đồng hành cùng họ trong hành trình xây dựng cuộc sống cân bằng và bền vững", đại diện CIMB Việt Nam cho biết.

Chi nhánh giao dịch CIMB Việt Nam. Ảnh: CIMB Việt Nam

Trong lần tái định vị này, CIMB cũng tập trung bổ sung nhiều quyền lợi tài chính mới gắn với nhu cầu giao dịch xuyên biên giới và chi tiêu hằng ngày. Ngân hàng áp dụng mức phí chuyển đổi ngoại tệ 0% cho thẻ tín dụng quốc tế Visa Revi và dịch vụ chuyển tiền quốc tế, giúp khách hàng chủ động hơn trong các khoản chi khi du lịch, công tác hoặc hỗ trợ người thân học tập ở nước ngoài.

"Gia đình tôi đi nước ngoài thường xuyên, việc được miễn phí giao dịch ngoại tệ giúp tôi chủ động chi trả từ vé máy bay, khách sạn đến mua sắm, mà vẫn có thể tiết kiệm, tối ưu hóa tổng chi phí", anh Phan Anh (36 tuổi, TP HCM), một khách hàng ưu tiên của CIMB cho biết.

Song song đó, khách hàng CIMB Preferred được hoàn tiền đến 20% cho các hạng mục chi tiêu như du lịch, mua sắm, ẩm thực, siêu thị và di chuyển khi sử dụng thẻ tín dụng. Theo đại diện CIMB, ưu đãi này đặc biệt hữu ích vào dịp cuối năm, khi lịch trình du lịch – lễ hội – mua sắm tăng cao, giúp khách hàng giảm áp lực chi phí nhưng vẫn duy trì chất lượng trải nghiệm.

Ngoài ra, thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit áp dụng hoàn tiền 1% không giới hạn cho chi tiêu hằng ngày. Ở mảng tiết kiệm, khách hàng được hưởng lãi suất ưu đãi, trong đó tài khoản Tiền gửi Thông minh có mức lãi suất đến 4,75% mỗi năm, giúp tối ưu dòng tiền nhàn rỗi.

CIMB Việt Nam mang tới nhiều trải nghiệm đặc quyền, đáp ứng xu hướng du lịch của nhóm khách hàng cao cấp. Ảnh: CIMB Việt Nam

Bên cạnh quyền lợi tài chính, CIMB mở rộng nhóm đặc quyền trải nghiệm với tổng giá trị tới 10 triệu đồng mỗi năm cho khách hàng ưu tiên. Các ưu đãi bao phủ nhiều lĩnh vực, thiết kế linh hoạt, cập nhật theo mùa và xu hướng tiêu dùng như miễn phí sân cỏ và dịch vụ golf tại gần 50 sân trên toàn quốc, gói khám sức khỏe tại Vinmec, CarePlus. Tại các chi nhánh ở Hà Nội và TP HCM, khách hàng CIMB Preferred được phục vụ tại khu vực riêng, với sự hỗ trợ trực tiếp của đội ngũ trưởng phòng quan hệ khách hàng.

Theo đại diện CIMB Việt Nam, việc tái định vị chương trình đặc quyền nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhóm khách hàng ưu tiên, đồng thời xây dựng mối quan hệ đồng hành dài hạn, hướng tới trải nghiệm tài chính và phong cách sống toàn diện hơn, hiện thực hóa tầm nhìn "Một ngân hàng ưu tiên Bạn".

Minh Ngọc