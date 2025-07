CIMB Việt Nam hợp tác DNSE ra mắt gói giải pháp tài chính trực tuyến

Ngân hàng CIMB Việt Nam và Công ty Chứng khoán DNSE hợp tác ra mắt sản phẩm cho vay trực tuyến, tích hợp trên ứng dụng chứng khoán Entrade X.

Theo đó, người dùng có thể đăng ký khoản vay tới 100 triệu đồng trực tiếp trên ứng dụng Entrade X thông qua mục "Liên kết CIMBBANK". Sản phẩm cho phép khách hàng chủ động điều chỉnh hạn mức giải ngân theo từng đợt, với kỳ hạn trả linh hoạt đến 90 ngày và lãi suất 13,5% một năm, phù hợp với nhu cầu sử dụng linh hoạt. Quy trình đăng ký và phê duyệt hoàn toàn số hóa, giúp rút ngắn thời gian xử lý và giải ngân nhanh chóng.

Sản phẩm là sự kết hợp giữa nguồn lực tài chính và công nghệ số của hai đơn vị. CIMB Việt Nam đảm nhận vai trò cung cấp nguồn vốn, hạ tầng vận hành và quy trình tối ưu nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch cho người dùng. Trong khi đó, DNSE đóng góp đến lợi thế công nghệ và trải nghiệm "một chạm đa nền tảng", tích hợp tính năng vay vào hệ sinh thái chứng khoán trên ứng dụng Entrade X, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận tiện ích ngân hàng, quản lý tài chính cá nhân và dòng tiền một cách minh bạch, hiệu quả.

Sản phẩm cho vay của CIMB Việt Nam và DNSE hướng tới mang đến giải pháp tài chính chủ động cho khách hàng. Ảnh: CIMB Việt Nam

Bà Lê Hiền Trang, Giám đốc Khối Đối tác chiến lược và Truyền thông Ngân hàng CIMB Việt Nam cho biết, trong kỷ nguyên số, công nghệ là yếu tố then chốt giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính. Việc hợp tác với DNSE là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng giải pháp tín dụng linh hoạt, tiện lợi cho nhiều nhóm khách hàng.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ giúp khách hàng hiện đại chủ động hơn trong việc lên kế hoạch tài chính, tối ưu hóa dòng tiền và thực hiện các giao dịch nhanh chóng, liền mạch nhờ khả năng tích hợp với đa dạng nền tảng số", bà nói.

Về phía DNSE, Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Linh đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đầu tư số của công ty. Theo bà, trải nghiệm "một chạm đa nền tảng" là ưu tiên hàng đầu nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng hiện đại về sự tiện lợi và tốc độ trong giao dịch.

"Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng để phát triển sản phẩm vay tối ưu, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn tài chính lớn, hoàn trả linh hoạt ngay trên ứng dụng của DNSE, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đầu tư", bà chia sẻ.

Theo đại diện hai đơn vị, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, sản phẩm này được xem là giải pháp linh hoạt, đóng vai trò như "kênh đệm" giúp nhà đầu tư bổ sung dòng tiền kịp thời mà không cần bán danh mục đầu tư. Với thiết kế đơn giản, khả năng tiếp cận nhanh và tích hợp ngay trên nền tảng đầu tư, giải pháp này phù hợp với nhóm khách hàng trẻ, những người ưu tiên sự chủ động và hiệu quả trong quản lý tài chính cá nhân.

Việc hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cá nhân trên môi trường số, đồng thời gia tăng trải nghiệm người dùng thông qua sự kết nối giữa dịch vụ ngân hàng và đầu tư.

CIMB là một trong năm tập đoàn ngân hàng lớn nhất ASEAN về tổng tài sản, hiện phục vụ 28 triệu khách hàng tại 10 quốc gia. Tại Việt Nam, ngân hàng hoạt động theo định hướng kỹ thuật số, cung cấp các sản phẩm tài chính cá nhân, tập trung vào tính tiện ích, an toàn và bảo mật.

Năm 2025, CIMB Việt Nam được trao ba giải thưởng quốc tế gồm: "Chiến lược tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam" do Global Banking and Finance Review bình chọn, "Chiến lược kỹ thuật số xuất sắc" tại Digital CX Awards và chứng nhận "Nơi làm việc xuất sắc" do Great Place to Work công bố.

DNSE là công ty chứng khoán định hướng fintech, tập trung ứng dụng công nghệ để đơn giản hóa đầu tư. Hiện DNSE có hơn 1,2 triệu tài khoản chứng khoán, nằm trong top 2 thị phần giao dịch phái sinh. Công ty cũng được Asian Banking & Finance vinh danh với các giải thưởng "Nền tảng chứng khoán của năm" và "Sản phẩm đầu tư đột phá" trong ba năm liên tiếp từ 2023 đến 2025.

Minh Ngọc