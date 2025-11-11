CIMB nâng hạn mức vay trên ứng dụng DNSE

Ngân hàng CIMB Việt Nam nâng cấp sản phẩm vay trực tuyến trên ứng dụng Entrade X by DNSE, tăng hạn mức tới 500 triệu đồng, đồng thời mở rộng mục đích vay vốn.

Sản phẩm vay trực tuyến kết nối giữa CIMB Việt Nam và DNSE ra mắt từ tháng 7/2025 với quy trình duyệt được số hóa và đơn giản hóa. Bên cạnh việc tăng hạn mức lên 500 triệu đồng, sản phẩm còn được mở rộng mục đích vay, từ vay tiêu dùng sang các nhu cầu vốn đa dạng hơn. Người dùng có thể đăng ký trực tiếp trên ứng dụng Entrade X by DNSE tại mục "Liên kết CIMBBank", với vài thao tác đơn giản. Khoản vay được xét duyệt nhanh, lãi suất ở mức 13,5% một năm và kỳ hạn linh hoạt tới 90 ngày.

Nhà đầu tư có thể vay vốn từ CIMB trên ứng dụng Entrade X by DNSE. Ảnh: CIMB Việt Nam

Theo đại diện ngân hàng, việc điều chỉnh hạn mức vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng, giúp khách hàng chủ động hơn trong các kế hoạch tài chính. Thay đổi này cũng hoàn thiện giải pháp tài chính số, phù hợp với nhóm nhà đầu tư trẻ ưa sự linh hoạt và tốc độ.

"Khách hàng ngày nay có nhiều mục tiêu tài chính khác nhau, trong đó nhu cầu đầu tư ngày càng phổ biến. Việc nâng cấp sản phẩm giúp họ tiếp cận nguồn vốn lớn hơn để kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường", bà Lê Hiền Trang, đại diện CIMB Việt Nam cho biết.

CIMB Việt Nam cam kết cung ứng nguồn vốn ổn định và tối ưu hóa quy trình vận hành nhằm rút ngắn thời gian cấp vốn cho khách hàng. Phía DNSE tập trung xây dựng trải nghiệm "một chạm đa nền tảng", cho phép nhà đầu tư liên kết trực tiếp tài khoản chứng khoán DNSE với dịch vụ của CIMB. Nhờ đó, người dùng có thể quản lý dòng tiền trên cùng một hệ thống, đồng thời tận dụng các tiện ích ngân hàng cho nhu cầu chi tiêu cá nhân.

Sự kết hợp này giúp khách hàng chủ động hơn trong kiểm soát tài chính: vừa sử dụng nguồn vốn vay để nắm bắt cơ hội đầu tư, vừa cân đối chi tiêu hằng ngày mà không phải duy trì nhiều kênh giao dịch tách biệt.

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc DNSE cho biết, dù mới ra mắt một thời gian ngắn, sản phẩm cho vay của CIMB trên nền tảng Entrade X by DNSE đã thu hút lượng khách hàng tham gia tích cực.

"Chúng tôi kỳ vọng với hạn mức vay cao hơn, sản phẩm sẽ tiếp cận được thêm nhiều đối tượng khách hàng và hỗ trợ hiệu quả cho nhà đầu tư, giúp họ chủ động nguồn vốn, nắm bắt kịp thời cơ hội trên thị trường", đại diện DNSE chia sẻ.

Hai đơn vị kỳ vọng sự kết hợp giữa năng lực tài chính của CIMB và nền tảng công nghệ của DNSE sẽ mang đến cho nhà đầu tư cá nhân giải pháp tiếp cận vốn linh hoạt, quản lý tài chính thuận tiện và tối ưu cơ hội sinh lời trong bối cảnh thị trường ngày càng sôi động.

Minh Ngọc