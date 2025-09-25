CILTM và KUS hợp tác xây dựng hạ tầng chuỗi cung ứng tại Sabah

MalaysiaCILTM và KUS hợp tác này nhằm tăng hiệu quả quy hoạch, gắn kết tiện ích với logistics và đô thị.

Viện Logistics và Vận tải Malaysia (CILTM) chi nhánh Sabah (Malaysia) cùng Koridor Utility Sabah (KUS) vừa công bố hợp tác nhằm đưa hạ tầng tiện ích trở thành một thành tố cốt lõi trong chiến lược phát triển, logistics và hạ tầng của bang.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp đồng bộ các dự án tiện ích với công trình giao thông, khu công nghiệp, đô thị mới và trung tâm logistics. Cách tiếp cận tích hợp này giúp hạn chế trùng lặp, rút ngắn thời gian triển khai và mang lại hệ thống hạ tầng bền vững, phục vụ mục tiêu tăng trưởng dài hạn của Sabah.

Hoạt động bốc dỡ container tại cảng Kota Kinabalu, bang Sabah, Malaysia – cửa ngõ quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hải khu vực Đông Nam Á. Ảnh: KUS

CILTM Sabah sẽ huy động mạng lưới chuyên gia, nhà tư vấn trong nước để hỗ trợ KUS xây dựng quy trình quy hoạch tiện ích thông minh, hiệu quả hơn, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu vận tải và logistics.

Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ đưa hạ tầng tiện ích vào vị trí trung tâm trong công tác quy hoạch, góp phần thúc đẩy hệ thống hạ tầng tích hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối và hướng đến nền kinh tế lấy con người làm trọng tâm.

Ông Daniel Doughty, Chủ tịch CILTM Sabah, nhận định việc thành lập KUS là bước đi táo bạo trong thay đổi cách Sabah hoạch định tương lai. Tiện ích chính là mạch sống thầm lặng của phát triển. Khi được quy hoạch bài bản, chúng sẽ vận hành công nghiệp, kết nối cộng đồng và nâng cao hiệu quả logistics. "CILTM Sabah tự hào đồng hành cùng KUS với đội ngũ chuyên gia địa phương để kiến tạo hạ tầng thông minh, bền vững và sẵn sàng cho tương lai", ông nói.

Viện Logistics và Vận tải Malaysia (CILTM) chi nhánh Sabah là tổ chức nghề nghiệp quốc gia trong lĩnh vực logistics và vận tải tại Malaysia, trực thuộc mạng lưới quốc tế Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT). Chi nhánh tại Sabah tập hợp đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp địa phương, đóng vai trò tham vấn chính sách, đào tạo nhân lực và thúc đẩy các giải pháp logistics - vận tải hiện đại phục vụ phát triển kinh tế bang.

Koridor Utiliti Sabah Sdn Bhd (KUSSB) được thành lập ngày 1/3 theo mô hình liên doanh giữa Qhazanah Sabah Sdn Bhd (QSB) và Karisma Utiliti Bornei Sdn Bhd. Với mô hình "một cửa" (OSA), KUSSB đảm nhiệm điều phối, quy hoạch, quản lý và giám sát phát triển hạ tầng tiện ích trên toàn bang.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)