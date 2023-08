Cillian Murphy từng muốn đóng chính 'Interstellar'

Cillian Murphy nói muốn đóng chính phim "Interstellar" và tham gia mọi tác phẩm do Christopher Nolan chỉ đạo.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 16/8 với The Independent, Cillian Murphy nói về sự hợp tác kéo dài hơn một thập niên với đạo diễn Christopher Nolan. Khi được hỏi liệu có tác phẩm nào của Nolan mà Murphy muốn đóng vai chính, tài tử chọn Interstellar (2014). "Tôi yêu mến tác phẩm vì thấy quá xúc động. Nó có tác động lớn đến tôi", Murphy nói.

Trailer 'Interstellar' Trailer phim "Interstellar". Video: CGV

Murphy nhớ từng xem tác phẩm khi hai con của diễn viên còn nhỏ. Tài tử cảm động với tình cha con của hai nhân vật chính. Murphy cho rằng Nolan đã chọn "đúng người" cho Interstellar, vì thế anh không có vấn đề gì với đạo diễn khi không được đóng chính.

Interstellar lấy bối cảnh thế giới tương lai khi Trái Đất bị ô nhiễm nặng nề, trở thành một bãi rác khổng lồ với nấm mốc, bụi bặm. Con người không còn lối thoát và chết dần chết mòn giữa bệnh tật, đói khát. Đến lúc này, các nhà khoa học nghiên cứu về việc di cư lên một hành tinh mới thông qua hố đen vũ trụ xuất hiện ngoài không gian. Hành trình tìm kiếm nơi ở mới của một nhóm phi hành gia do Cooper (Matthew McConaughey) dẫn đầu, đi xuyên không gian để sang dải ngân hà khác. Phim giành giải Oscar 2015 ở mục Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc.

Trong một cuộc phỏng vấn khác hôm 22/7, tài tử đề cập đến việc đóng phim Oppenheimer. Tháng 10/2021, tài tử nhận được cuộc gọi từ Nolan, muốn mời anh đóng chính tác phẩm mới. Murphy lập tức nhận lời dù chưa đọc kịch bản. "Mọi diễn viên trên thế giới đều muốn hợp tác với Nolan, trong bất kỳ nhân vật nào. Đó là một giấc mơ", Murphy cho biết.

Theo EW, khoảnh khắc gọi điện cho Murphy là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của Nolan. Còn Murphy gọi đây là "một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời".

Bên cạnh đó, tờ The Independent hỏi Murphy muốn ghép bộ phim nào của Nolan với Oppenheimer để tạo thành chuỗi phim có cùng đề tài. Tài tử chọn Interstellar và Dunkirk (2017). "Interstellar khám phá các chủ đề vật lý, khoa học. Còn Dunkirk lấy bối cảnh Thế chiến thứ hai. Dunkirk ngắn hơn Interstellar, vì vậy đó có thể là một sự kết hợp hay với Oppenheimer", diễn viên nói.

Trailer 'Oppenheimer' Trailer phim "Oppenheimer", ra rạp trong nước ngày 11/8. Video: CGV

Trước đó, Murphy từng đóng vai phụ trong 5 phim của Nolan, gồm bộ ba The Dark Knight (2005, 2008, 2012), Inception (2010) và Dunkirk (2017). Vai chính đầu tiên của Murphy khi hợp tác với Nolan mang về nhiều đánh giá tích cực. Nhiều dự đoán sớm trên các chuyên trang điện ảnh cho rằng Cillian Murphy là ứng viên cho giải nam chính xuất sắc ở mùa giải thưởng điện ảnh năm sau.

Oppenheimer dựa trên cuốn tiểu sử ra mắt năm 2005 American Prometheus của Kai Bird và Martin J. Sherwin, phim xoay quanh J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy thủ vai), người được coi là "cha đẻ" bom nguyên tử. Tác phẩm đề cập quá trình nghiên cứu ban đầu của Oppenheimer, vai trò chỉ đạo của ông đối với Dự án Manhattan và những tranh cãi trong phiên điều trần an ninh năm 1954 với những cáo buộc ông là gián điệp của Liên Xô.

Tác phẩm là phim xếp hạng R (không phù hợp với người dưới 17 tuổi) có doanh thu cao nhất mọi thời. Hiện Oppenheimer vượt mốc 650 triệu USD toàn cầu, đứng thứ sáu danh sách phim ăn khách nhất năm nay. Trong nước, phim thu 17,8 tỷ đồng sau sáu ngày công chiếu.

Tạo hình của Cillian Murphy trong phim "Oppenheimer". Ảnh: Universal Pictures

Cillian Murphy 47 tuổi, là diễn viên người Ireland, nổi tiếng với các vai diễn trong The Wind That Shakes the Barley (phim đoạt giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes năm 2007), Peaky Blinders (2013-2022), A Quiet Place 2 (2020). Tài tử bắt đầu hợp tác với Nolan vào năm 2005, trong The Dark Knight Trilogy (2005-2012).

Diễn viên từng được đề cử hai giải BAFTA năm 2007 và 2023. Năm 2020, tờ The Irish Times vinh danh Murphy là một trong những diễn viên điện ảnh Ireland vĩ đại nhất.

