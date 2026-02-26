CIA đăng bài chiêu mộ nguồn tin bên trong Iran

CIA đăng lên mạng xã hội các hướng dẫn bằng tiếng Farsi dành cho những người Iran "muốn liên lạc an toàn" với cơ quan tình báo này.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 25/2 đăng thông điệp lên mạng xã hội X, Instagram, Facebook, Telegram và YouTube, kêu gọi những người Iran muốn liên lạc với họ hãy "áp dụng biện pháp phù hợp để tự bảo vệ mình" trước khi thực hiện, đồng thời tránh dùng máy tính cơ quan hoặc điện thoại cá nhân.

"Hãy sử dụng thiết bị mới và chỉ dùng một lần nếu có thể. Hãy chú ý xung quanh, đề phòng bất cứ ai có thể nhìn thấy màn hình hay hoạt động của bạn", bài viết hướng dẫn, đồng thời yêu cầu người liên lạc cung cấp vị trí, tên tuổi, chức danh cùng "khả năng tiếp cận thông tin hay các kỹ năng mà cơ quan chúng tôi quan tâm".

Theo bài viết, những người này nên sử mạng riêng ảo VPN "không đặt tại Nga, Iran hay Trung Quốc", hoặc mạng Tor giúp mã hóa dữ liệu và ẩn địa chỉ IP của người dùng.

Người dân đi lại trên một con phố tại thủ đô Tehran, Iran, hôm 2/1. Ảnh: Reuters

Thông điệp là động thái mới nhất trong chuỗi hoạt động của CIA nhằm chiêu mộ các nguồn tin tại Iran, Trung Quốc, Triều Tiên và Nga.

Nỗ lực tuyển mộ diễn ra giữa lúc Mỹ đang điều động lực lượng quân sự lớn đến Trung Đông. Tổng thống Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng mở chiến dịch tấn công Iran nếu các cuộc đàm phán giữa hai nước không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang tối 24/2, Tổng thống Trump khẳng định ưu tiên giải quyết căng thẳng với Iran thông qua đàm phán, song không loại trừ khả năng hành động quân sự để ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông cáo buộc Iran đã phát triển những loại tên lửa có thể đe dọa châu Âu cùng các căn cứ Mỹ ở nước ngoài, cũng như đang nỗ lực chế tạo tên lửa có khả năng vươn tới lục địa Mỹ.

Tổng thống Mỹ cho rằng Iran muốn "bắt đầu lại" chương trình hạt nhân và đang tiếp tục theo đuổi "các tham vọng hạt nhân đen tối", bất chấp Tehran liên tục khẳng định chương trình nguyên tử chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến gặp phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu tại Geneva, Thụy Sĩ, vào hôm nay để tiến hành vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)