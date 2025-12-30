CIA có thể đã tung đòn tập kích đầu tiên vào đất liền Venezuela

CIA được cho là lực lượng đã triển khai UAV phóng tên lửa tập kích bến tàu của Venezuela, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên vào mục tiêu trên đất liền tại nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/12 cho biết lực lượng nước này đã lần đầu tiên tập kích mục tiêu trên bộ ở Venezuela, nhắm vào một bến tàu nghi là nơi neo đậu của các phương tiện chở ma túy, nhưng không nêu rõ lực lượng nào đã tiến hành và bằng phương thức nào.

CNN sau đó dẫn các nguồn thạo tin cho biết vụ tấn công diễn ra đầu tháng này, do Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) thực hiện, nhắm vào bến tàu mà chính phủ Mỹ cho rằng đang được băng đảng Tren de Aragua sử dụng để cất giữ ma túy và đưa lên tàu vận chuyển đến những nơi khác.

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ khai hỏa tên lửa. Ảnh: USAF

Không ai có mặt tại bến tàu này vào thời điểm máy bay không người lái (UAV) của CIA thực hiện vụ tấn công, nên không xảy ra thương vong. CIA đang vận hành một số dòng UAV vũ trang, trong đó có mẫu MQ-9 Reaper có khả năng khai hỏa tên lửa Hellfire hoặc bom dẫn đường bằng laser GBU-12 Paveway II.

Một nguồn tin cho biết đòn tập kích đã thành công khi phá hủy được bến tàu và xuồng, nhưng mô tả động thái này chủ yếu mang tính biểu tượng, vì đây chỉ là một trong nhiều bến tàu được các băng đảng ma túy sử dụng để đưa ma túy ra khỏi Venezuela. Sự việc dường như cũng không thu hút nhiều sự chú ý, ngay cả tại Venezuela, vào thời điểm đó.

CIA từ chối bình luận về thông tin trên CNN. Chính phủ Venezuela cũng chưa phản hồi.

Tàu dầu cập cảng El Palito ở Puerto Cabello, Venezuela ngày 21/12. Ảnh: AP

Thông tin về vụ tấn công được ông Trump hé lộ trong cuộc phỏng vấn tuần trước, khi nói rằng Mỹ đã phá hủy một dạng "cơ sở lớn nơi tàu thuyền xuất phát". Khi được hỏi lại về vấn đề này hôm 29/12, ông Trump nói Mỹ đã tấn công "khu vực bến tàu nơi họ chất ma túy lên tàu thuyền".

Cuộc tấn công mục tiêu trên đất liền Venezuela đầu tiên có thể làm leo thang đáng kể căng thẳng giữa Mỹ với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro, người mà Washington đang gây sức ép để buộc ông từ chức. Ông Maduro cáo buộc Mỹ đang tìm cách lật đổ mình và "cướp đoạt" tài nguyên dầu mỏ của Venezuela.

Ông Trump nhiều lần dọa tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela, nhưng các hoạt động trước đây của quân đội Mỹ đều nhằm vào tàu xuồng bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng biển quốc tế.

Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ mở rộng quyền hạn của CIA để tiến hành chiến dịch ở Mỹ Latin, trong đó có bên trong lãnh thổ Venezuela. Nhưng ngay cả khi đó, quân đội Mỹ chỉ có thẩm quyền pháp lý để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nghi phạm buôn lậu ma túy trên biển, không phải trên đất liền.

Mỹ liên tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Maduro trong những tháng qua, triển khai nhiều khí tài quân sự đến khu vực với lý do tiến hành nhiệm vụ chống ma túy. Các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào xuồng nghi chở ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng 9 đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Huyền Lê (Theo CNN, AFP)