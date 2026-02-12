'Chuyến xe yêu thương' đưa hàng trăm bệnh nhân về quê đón Tết

Long Châu đồng hành Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức 8 "Chuyến xe yêu thương", đưa 400 bệnh nhân khó khăn và người nhà của họ về quê đón Tết Bính Ngọ 2026.

Đại diện ban tổ chức cho biết "Chuyến xe yêu thương" nhận sự ủng hộ nhiệt tình của đội ngũ bác sĩ, cán bộ nhân viên Bệnh viện Trung ương Huế, Long Châu lẫn đối tác. Chương trình hướng đến bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang điều trị tại trung tâm ung bướu, tim mạch, khoa hồi sức cấp cứu, đột quỵ, nhi ung bướu, huyết học lâm sàng.

Tám chuyến xe chia thành ba đợt, khởi hành sáng 11/2 (24 tháng Chạp), 12/2 và 13/2. Sáng nay (26 tháng Chạp), các chuyến xe đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Trung ương Huế tỏa về Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Không chỉ hỗ trợ phương tiện, ban tổ chức còn tặng bà con những phần quà ngày Tết.

Bà con phấn khởi, mong chờ khoảnh khắc đoàn tụ gia đình. Ảnh: LC

Tại lễ khởi hành, GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, nhắc đến tầm quan trọng của ngày Tết cổ truyền, hoàn cảnh của những bệnh nhân đang từng ngày đối diện thử thách về sức khỏe và niềm mong mỏi được đoàn viên. Trong khi đó ở quê nhà, người thân của họ cũng lo lắng, ngóng chờ ngày sum vầy.

"Thấu hiểu điều ấy, chúng tôi triển khai những 'Chuyến xe yêu thương'. Mong bà con thượng lộ bình an và nhanh khỏi bệnh", GS.TS.BS Phạm Như Hiệp nói. Ông cũng tri ân các đơn vị đã đồng hành bệnh viện nhiều năm, tổ chức các chương trình thiết thực hỗ trợ bà con khi Tết đến xuân về.

Nhân viên y tế Long Châu hỗ trợ các bệnh nhân, tặng những phần quà sức khỏe. Ảnh: LC

Cũng tại sự kiện sáng nay, ông Vũ Mạnh Đức, Giám đốc đối ngoại Long Châu, giao lưu, chúc Tết bệnh nhân. Ông nhấn mạnh những "Chuyến xe yêu thương" không chỉ đưa bà con an toàn về quê mà còn gieo thêm niềm vui, sự ấm áp trong những ngày đầu xuân. "Mong sẽ có thêm nhiều nụ cười, niềm hy vọng sau những ngày điều trị vất vả", ông nói.

Cũng theo ông Vũ Mạnh Đức, trong hành trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", tập thể Long Châu đề cao triết lý "phụng sự cộng đồng, lấy chân thành - trách nhiệm - sẻ chia làm nền tảng mọi hoạt động".

8 chuyến xe đưa con về các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đón Tết. Ảnh: LC

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP từ Chính phủ, đội ngũ Long Châu đặt mục tiêu giúp bà con có cơ hội tiếp cận sản phẩm chất lượng, chính hãng, giá tốt và dịch vụ tối ưu. Đơn vị hiện có 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng, 20.000 nhân sự y tế trên toàn quốc.

Những năm qua, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động vì cộng đồng, tạo tiếng vang với dự án "Long Châu sẻ chia". Tính đến cuối tháng 12/2025, chương trình tiếp cận gần 30.000 người dân tại nhiều tỉnh, thành, thực hiện hơn 30.000 lượt thăm khám. 100% người tham gia được đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết, test loãng xương, siêu âm, chụp X-quang và tầm soát nguy cơ bệnh thận mạn... Đội ngũ bác sĩ trực tiếp tư vấn, cấp thuốc miễn phí theo chỉ định.

Tháng 8/2025, đơn vị đồng hành tỉnh đoàn địa phương, các bệnh viện và cơ quan y tế thăm khám, phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã A Lưới, Huế. Long Châu cũng huy động gấp 7 tấn thuốc hỗ trợ vùng lũ miền Trung, kịp thời chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân trong giai đoạn khó khăn.

Đông Vệ