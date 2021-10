Chuyến xe khách miễn phí đón người dân về quê

Trong lúc chờ nhà xe làm thủ tục, người dân được hỗ trợ ăn trưa. Anh Lang Đình Dương (26 tuổi) và vợ Lang Thị Giang (21 tuổi), ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An), chạy xe máy chở con gái một tháng rưỡi từ Bình Dương về quê hai ngày qua.

Anh làm nghề tự do, ở nhà 3 tháng qua vì dịch Covid-19, còn chị làm công ty cũng thất nghiệp từ khi nghỉ sinh đến nay. Anh Dương chăm con để vợ có thời gian dùng bữa và nghỉ ngơi. Do có nhiều người cùng về Nghệ An, nhóm Tình nguyện trẻ Đà Nẵng đã kết nối để chở riêng đoàn về quê.