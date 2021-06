Chuyến xe khách khiến 4 tỉnh, thành phải dập dịch

Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình khẩn cấp dập dịch, Bình Thuận tìm người sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm liên quan xe khách biển số 15B-03684.

Ngày 25/6, lãnh đạo TP Hải Phòng cho hay đã chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ, báo cáo xử lý trách nhiệm các chốt để lọt xe khách (biển kiểm soát 15B.03684) của Công ty Trung Đức chuyên tuyến Bắc Nam. Xe này chở khách từ cây xăng số 47 ngã tư Bình Phước - Thủ Đức - TP HCM ra Hải Phòng và ngược lại.

Các tuyến xe khách xuất phát từ bến Vĩnh Niệm (Hải Phòng) đã tạm ngừng chạy TP HCM từ ngày 31/5. Ảnh: Giang Chinh

Chính quyền Hải Phòng đã lập các chốt cửa ngõ ra vào thành phố để ngăn chặn Covid-19 từ địa phương có dịch. Từ cuối tháng 5, thành phố tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định Hải Phòng - TP HCM và ngược lại. Tuy hiên, theo báo cáo của UBND TP, "các ngày 17, 19 và 21/6, chốt kiểm soát cầu Nghìn để xe biển kiểm soát 15B.03684 chở khách từ TP HCM ra Hải Phòng, làm xuất hiện ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo".

Đến nay, huyện Vĩnh Bảo ghi nhận 2 bệnh nhân và 2 ca nghi nhiễm Covid-19, trong đó 3 người từng đi chuyến xe trên và một trường hợp F1.

Thái Bình chiều 23/6 đã phải họp khẩn sau khi phát hiện 3 ca dương tính là tài xế và hai phụ xe của nhà xe Trung Đức, trong đó hai người trú tại Quỳnh Phụ (Thái Bình) và một người ở Thanh Miện (Hải Dương).

Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình, cho biết đã truy vết được hơn 60 F1 và hơn 200 F2 liên quan các ca nhiễm, tiếp tục tìm người liên quan chuyến xe này từ ngày 6/6 trở lại đây. Ngành y tế địa phương sẽ xét nghiệm diện rộng, sàng lọc các khu dân cư mà ca nhiễm từng đến, ở các xã An Cầu, An Mỹ, An Quý của huyện Quỳnh Phụ và Phong Châu thuộc huyện Đông Hưng.

Qua ba ngày, số ca nhiễm đã tăng lên 5, thêm một lái xe và một hành khách. Các trường hợp dương tính đã chấm dứt 20 ngày Thái Bình không ghi nhận ca nhiễm mới ngoài cộng đồng. Trước đó toàn tỉnh Thái Bình trải qua hai tuần giãn cách xã hội, từ ngày 6/5 đến 20/5 khi ghi nhận 5 ca dương tính liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội).

Rào chắn cùng lực lượng chức năng trước Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, ngày 25/6. Ảnh: Minh Cương

Quảng Ninh đến sáng 25/6 ghi nhận 2 ca dương tính cũng liên quan đến chuyến xe khách của nhà xe Trung Đức. Hai người đều là nhân viên công ty xăng dầu tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả. Trong đó một người là "bệnh nhân 14245", nam, 24 tuổi. Ca bệnh này đã phá vỡ chuỗi 48 ngày Quảng Ninh không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng. Người còn lại là F1 (27 tuổi) của bệnh nhân này.

Theo điều tra dịch tễ, khoảng 8h30 ngày 19/6, nam nhân viên công ty xăng dầu bắt xe khách Trung Đức biển số 15B-036.84 chạy tuyến Bắc Nam từ Đà Nẵng đến Quảng Bình. Anh này sau đó còn chuyển tiếp xe Kim Thành, biển kiểm soát 37B.01979 từ Quảng Bình về Móng Cái ngày 20/6.

Ngành y tế Quảng Ninh đang tìm người đến tiệm tạp hóa, cà phê, ăn uống tại khu vực cầu Sắt, cây xăng Bình Minh liên quan các ca nhiễm.

Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả đã bị phong tỏa từ trưa 25/6, khi ca nghi nhiễm 27 tuổi đến cấp cứu, điều trị tại đây. Cùng lúc, TP Cẩm Phả tái khởi động 8 chốt kiểm soát người ra vào địa bàn để phòng dịch.

Từ hôm nay, Quảng Ninh dừng vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ, gồm taxi, xe khách chạy tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt và đường thủy. Tỉnh cũng dừng hoạt động đông người như tôn giáo lễ hội, bãi tắm công cộng tại TP Hạ Long, Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, Cô Tô. Hơn nửa tháng trước, tỉnh vừa mở cửa trở lại nhiều dịch vụ, điểm du lịch.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận với hơn 800 người gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân đang lưu trú bị phong tỏa tạm thời từ sáng 24/6. Ảnh: Việt Quốc.

Cách Hải Phòng hơn 1.500 km về phía Nam, Sở Y tế Bình Thuận ngày 25/6 đã phát thông báo khẩn tìm người liên quan hai chuyến xe khách Bắc Nam có ca Covid-19. Người đi các xe này cần khai báo y tế, cách ly, xét nghiệm phòng dịch.

Xe Trung Đức, biển số 15B-03684 đón khách lúc 14h ngày 13/6 tại Nhà thờ Giáo xứ Bùi Chu gần ngã 3 Trị An - Trảng Bom - Đồng Nai đến 20h về Tuy Phong. Trên xe có hơn 10 người. Dọc đường xe ghé trạm nghỉ nhưng không rõ địa chỉ. Trên xe có nữ bác sĩ 38 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, sau đó được xác định nhiễm nCoV. Bốn người thân trong gia đình bác sĩ cũng đã xét nghiệm dương tính.

Xe còn lại của hãng Xuân Bình, biển số 17B.01603, đón khách tối 22/6 tại vòng xoay Bắc Phan Thiết, chạy hướng Vũng Tàu - Thái Bình.

Bình Thuận lần đầu ghi nhận ca nhiễm trong đợt dịch mới, tổng cộng 5 ca dương tính Covid-19 trong hai ngày qua. Địa phương đã phải phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, nhà thuốc Trường Giang và chung cư Văn Thánh ở TP Phan Thiết. Huyện Tuy Phong và TP Phan Thiết giãn cách xã hội trong hai tuần, từ 24/6.

Hồng Chiêu - Minh Cương - Giang Chinh