NgaCó đứa trẻ phải đi bộ khoảng một km dưới thời tiết -50 độ, trước khi lên được chuyến xe buýt duy nhất để tới trường.

Chuyến xe buýt đến trường ở nơi lạnh nhất thế giới Video: Maximus Film

Ở Oymyakon - ngôi làng thuộc huyện Oymyakonsky, cộng hòa Sakha, Nga - chỉ có một chiếc xe buýt chở học sinh tới ngôi trường duy nhất. Và thay vì được ở nhà nếu nhiệt độ ở mức -20 hoặc -30 độ C như học sinh những nơi khác trên thế giới, thì học sinh ở Oymyakon chỉ nghỉ học nếu nhiệt độ ngoài trời từ -55 độ C trở xuống.

Oymyakon thậm chí được mệnh danh là nơi lạnh nhất thế giới có người ở, và cũng chỉ có 500 cư dân sinh sống. Do chỉ cách vòng Cực Bắc 350 km nên Oymyakon vô cùng lạnh lẽo, đặc biệt là vào mùa đông. Nhiệt độ kỷ lục ở đây được đo là - 71,2 độ C và mùa đông nhiệt độ trung bình từ - 40 đến -50 độ C. Mùa hè nhiệt độ có tăng đáng kể nhưng thời gian lại quá ngắn.

Điều kiện sống khắc nghiệt với phần lớn người dân trên thế giới đã trở thành điều bình thường với cư dân ở Oymyakon. Đó cũng là cuộc sống thực tế với gia đình Tarik cùng cậu con trai Aljosha. Cậu nhóc 8 tuổi và các bạn chỉ có một cách để đến trường - chiếc xe buýt duy nhất cùng một tài xế duy nhất.

Để giữ ấm, những đứa trẻ phải mặc rất nhiều lớp quần áo vốn được ví như nguyên lý vỏ hành, và vì thế thường rất khó tự mặc hoặc tự cởi vì khó cử động. Kết thúc một ngày, bọn trẻ lên giường và ngày hôm sau, chiếc nhiệt kế sẽ quyết định việc chúng sẽ đi học hay ở nhà.

Bộ phim tài liệu được ghi hình vào năm 2012 và phát hành năm 2013. Đến 2021, một trong số những học sinh xuất hiện trong phim đã bình luận phía dưới video đăng tải trên kênh YouTube Free Documentary - kênh chuyên về thiên nhiên hoang dã, văn hoá, lịch sử, con người - cho biết không có nhiều thay đổi tại ngôi trường duy nhất ở Oymyakon. Chiếc xe buýt vẫn cũ kỹ và thậm chí, học sinh vẫn đến trường ở -54 đến -60 độ C, hệ thống kết nối internet vẫn phập phù và chậm như những năm trước. Tài xế xe buýt Grigory đã nghỉ hưu.

Khi có người kêu gọi hỗ trợ một chiếc xe buýt mới cho những đứa trẻ ở Oymyakon, nữ sinh - năm nay 18 tuổi và đã tốt nghiệp trung học - nói rằng trường học sẽ sớm bị đóng cửa nên không còn cần phương tiện đưa đón. Ở làng, hiện còn rất ít trẻ em và sẽ chỉ còn cấp tiểu học. Trẻ lớn hơn sẽ tới học ở một ngôi làng khác cách đó 40 km.

Mỹ Anh