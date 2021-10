Chuyện về những điểm xanh trong vùng xanh hy vọng

Cũng có mong muốn lan tỏa tinh thần lạc quan, nhân ái và yêu thương để sớm chiến thắng dịch bệnh, anh Hà Ngọc Trường, một F0 đã khỏi bệnh lại trở thành tình nguyện viên tại bệnh viện dã chiến Củ Chi. Vượt qua nỗi đau mất mẹ vì Covid-19, anh tâm niệm "Người mất thì cũng mất rồi, mình may mắn còn sống thì cố làm những điều tốt, nếu giúp được ai thì cứ giúp. Mọi người đừng nản lòng, hãy cố gắng vượt qua, điều quan trọng nhất là tình yêu thương đối với người khác".

Đi chợ hộ cho người dân ở Bình Thạnh, trung úy Trần Đình Hùng (thuộc sư đoàn 5) cho biết việc giao hàng cho người dân ở TP HCM khá vất vả do phải đi vào nhiều hẻm nhỏ, địa chỉ khó tìm, nhiều nhà có nuôi chó nên cũng hơi e dè. "Nhưng thấy họ ngóng chờ mình tới thì vui lắm", trung úy Hùng bộc bạch.

Nhiều đồng đội của Hiếu lại thực hiện những một nhiệm vụ khác, có phần "mới lạ" so với những gì các anh đã được rèn luyện và đào tạo, đó là đi chợ hộ. Tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng các chiến sĩ ai cũng cảm thấy rất vui khi có thể hỗ trợ được bà con phần nào trong thời điểm khó khăn này.

Tết trung thu thời Covid-19 của các em thiếu nhi trong các khu đang phong tỏa vẫn có bánh, có đèn lồng do những anh, chị đoàn viên thanh niên mang tới. Không phải chị Hằng, chú Cuội trong cổ tích, nhưng những tình nguyện viên đã mang đến cho các em nhỏ một trung thu ý nghĩa.

Hơn 30 năm làm tổ trưởng, ông Hùng cho biết chưa bao giờ gặp tình cảnh người dân trong tổ khó khăn như đợt Covid-19 bùng phát lần thứ 4 này. Ông vẫn nhớ buổi tối hôm đó, nghe công an thông báo phải phong tỏa con hẻm 14 - nơi có 20 căn nhà và hơn 120 người sinh sống vì có F0, ông lặng người đi. Mặc dù công việc của tổ trưởng là thông báo những chính sách của phường tới người dân nhưng ông Hùng vẫn sẵn sàng nhận thêm việc đi chợ hộ cho mọi người. "Mình đi chợ hộ riết mà ghiền nhưng nhìn thấy họ vui, trong lòng mình cũng tự thấy ấm lòng vì việc làm mình ý nghĩa.", ông Hùng kể.

Trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch ở nhiều khía cạnh. Trong đợt Covid-19 bùng phát lần thứ 4, có khoảng 1.500 trẻ em tại TP HCM đã trở thành trẻ mồ côi, nhiều em đã không may trở thành F0, nhiều trẻ em khác phải cách ly hoặc không được bố mẹ chăm sóc do bố mẹ là F0. Riêng trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn tại các trung tâm bảo trợ trẻ em, mái ấm, nhà mở, ngoài việc bị gián đoạn việc học tập, giảm tương tác xã hội, cũng chịu nhiều thiệt thòi vì điều kiện chăm sóc vốn đã có phần hạn chế.