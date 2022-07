Chuyến về nguồn của Hoa khôi Hà Nội

Vũ Thu Trà My dành hai ngày cuối tháng 7 đến Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, ghé thăm các địa điểm lịch sử.

Bên cạnh các chuyến đi lên rừng, xuống biển giải nhiệt trong những ngày hè, Vũ Thu Trà My, Hoa khôi Hà Nội 2022, đã có một trải nghiệm ý nghĩa vào cuối tháng 7 này. Địa điểm cô chọn cho chuyến du lịch về nguồn gồm ba tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị, chủ yếu ghé các nghĩa trang liệt sĩ. My cho biết luôn mong muốn ghé thăm nơi này và dịp 27/7 là thời điểm phù hợp hơn cả.

My dâng hương tại nghĩa trang Việt - Lào. Ảnh: NVCC

My đến Nghệ An vào hai ngày 23 và 24/7. Ngay từ sáng sớm, cô đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Vinh, sau đó di chuyển từ sân bay đến thẳng nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào. Đây là nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam - những người con ưu tú của 47 tỉnh thành trong cả nước đã hi sinh trên chiến trường Lào. Khu nghĩa trang nằm ở thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nằm cách thành phố Vinh khoảng 80 km.

Điểm đến thứ hai của cô là nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.000 anh hùng liệt sĩ, trong đó có hơn 700 liệt sĩ có danh tính, số còn lại chưa biết tên. Nghĩa trang nằm ven đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu.

Ngoài các điểm đến trên, My đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh để tặng quà. Đây là nơi nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và thân nhân liệt sĩ. Mọi người ở đây đều đã cao tuổi, tình trạng thương tật nặng nên sức khỏe yếu. Cô cũng đến thăm nhà Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Kim Cầu, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sinh...

Ngày thứ hai, từ thành phố Vinh, cô lên xe và di chuyển gần 70 km để tới Ngã ba Đồng Lộc, thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Do ngày thứ hai cần ghé nhiều nơi, đường xa, nên My khởi hành từ 5h.

Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2, thuộc địa phận thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc. Di tích lịch sử gắn liền với 10 nữ thanh niên xung phong (tuổi từ 17 đến 24) đã hy sinh trong chiến tranh. Trà My đến dâng hương, và dành thời gian tham quan khu di tích. 7h, cô rời Ngã ba Đồng lộc để hướng về phía Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9.

Nữ du khách trẻ dâng hương tại Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: NVCC

Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 là nơi yên nghỉ của 9.500 anh hùng, liệt sĩ thuộc bộ đội chủ lực, địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phòng từng tham gia chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong kháng chiến chống Mỹ. Trong đó có hơn 3.000 mộ liệt sĩ được xác định đầy đủ tên tuổi quê quán, được mai táng theo từng tỉnh thành. Có gần 800 mộ xác định chưa đầy đủ, còn lại chưa rõ tên tuổi. Nghĩa trang nằm trên địa phận thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Hai điểm đến cách nhau gần 200 km, thời gian di chuyển hết gần 5 tiếng. My tranh thủ ăn trưa ngay trên đường đi. 13h trưa, cô đã có mặt tại nơi này để dâng hương tại các ngôi mộ trong nghĩa trang.

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn quy tụ hơn 10.000 phần mộ của các liệt sĩ, có tổng diện tích hơn 140.000 m2. My ghé thăm nơi này vào lúc 15h cùng ngày. Cô ở lại nơi đây trong một tiếng rưỡi, dâng hương tại các ngôi mộ.

My dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn ngày 24/7. Ảnh: NVCC

16h30 chiều, nữ du khách trẻ lên xe về thành phố Vinh. Thời gian di chuyển hết gần 6 tiếng. Chuyến đi hai ngày lần này dày kín lịch di chuyển, không có váy áo sống ảo, cũng không ở khu nghỉ dưỡng xa hoa. Đón tiếp cô là những con gió nóng của vùng đất tiếp giáp Lào, dưới thời tiết 39-40 độ C. Nhiều lần trong chuyến đi, My thấm mệt. Với My, đây lại là một chuyến đi cô cảm thấy xúc động, ý nghĩa và đáng để ghé thăm nhất.

Thông qua chuyến đi, My mong muốn trở thành một phần đại diện cho những người trẻ được thể hiện tình cảm, sự biết ơn với thế hệ đi trước vì nhân dân quên mình. "Cảm xúc khi ghé thăm những nơi này đều bồi hồi, xúc động, biết ơn, càng thêm trân trọng cuộc sống của mình và tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa", My nói.

Du lịch về nguồn là hành trình văn hóa mang đậm tính nhân văn, giúp các du khách cơ hội viếng thăm những di tích lịch sử cách mạng, văn hóa.. của đất nước. Qua đó, họ hiểu thêm về lịch sử dân tộc và khơi gợi tình yêu, niềm tự hào cũng như ý thức sống trách nhiệm hơn với tổ quốc.

Hành trình chi tiết trong chuyến đi hai ngày đến ba tỉnh thành

Phương Anh