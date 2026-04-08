Chuyện về một người bình thường giữa muôn vạn người

Anh sinh năm 1991, một người con của mảnh đất Hà Nội, mang trong lòng tình yêu với sự bình yên của vùng ngoại ô.

Nhà anh ở khu Phúc Diễn, gia đình chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Mẹ anh ngoài 70 tuổi nên anh luôn trân trọng những giá trị về sự gắn kết và lòng hiếu thảo.

Thú thật, anh không phải một "soái ca" trong mắt số đông. Chiều cao 1,6 m khiêm tốn, tính cách lại có phần xuề xòa từ cách ăn mặc đến phương tiện đi lại. Anh cũng có những thói quen đời thường như thi thoảng đi nhậu hay hút thuốc. Thậm chí, mấy cậu sinh viên thuê trọ nhà anh còn hay trêu anh nhìn "bụi" hơn cả các bạn ấy. Nhưng với anh, vẻ ngoài không định nghĩa giá trị con người. Anh chọn sống giản đơn để dành tâm trí cho những điều cốt lõi hơn.

Anh yêu nông thôn, yêu cái tĩnh lặng của làng quê nhưng không mơ mộng hão huyền kiểu "bỏ phố về quê" khi chưa có sự chuẩn bị. Anh hiểu rõ thực tế về thu nhập, về tích lũy và những biến động của cuộc sống. Vì thế, anh vẫn đang nỗ lực từng ngày để xây dựng một nền tảng kinh tế vững chãi trước khi tìm về khoảng trời riêng ấy.

Tiếng Việt là thứ anh giỏi nhất với hơn 30 năm kinh nghiệm, vậy mà đôi khi anh vẫn nói nhịu, vẫn bí từ. Nhưng có lẽ chính sự "vấp váp" đó khiến anh thấy mình thật gần gũi - một người bình thường giữa muôn vạn người bình thường. Anh không cầu sự hoàn mỹ, cũng chẳng mong quá xuất chúng; cuộc sống với anh đôi khi "cầu khuyết chứ không cầu đầy". Chính vì thế, anh hơi e ngại những ai quá khắt khe hay cầu toàn đến mức tuyệt đối. Đặc biệt, anh trân trọng sự chính trực và lối sống lành mạnh nên chắc chắn sẽ khó tìm thấy điểm chung với những ai dính vào cờ bạc, gian xảo hay quá tham cầu vật chất.

Quan điểm của anh về hạnh phúc rất đơn giản: đừng sống vì ánh mắt của người khác. Giống như trái sầu riêng, có người mê mẩn hương vị của nó, có người lại muốn né xa. Anh tin rằng mỗi người có một tiêu chuẩn riêng. Với anh, con số 5 là một sự cân bằng đẹp đẽ, không quá khắt khe nhưng cũng không buông thả. Trong cuộc sống chung sẽ có bất đồng, nhưng chỉ cần có điểm chung để gắn kết thì mọi thứ đều có thể dung hòa.

Anh viết những dòng này thẳng thắn và chân thành vì mong tìm được một sự rung cảm. Ở tuổi này, anh không tìm một người để "đối phó" với sự thúc ép của gia đình hay hàng xóm. Anh mong chúng ta đến với nhau vì thực sự cảm mến tính cách, vì thích chia sẻ những điều thú vị nhỏ bé mỗi ngày và muốn cùng nhau già đi.

Nếu em thấy đâu đó hình bóng của mình trong những quan điểm này, hãy hồi âm cho anh nhé.

Thân mến.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.