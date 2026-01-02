Chuyến trực thăng đầu năm cứu bệnh nhân đột quỵ từ đảo Nam Yết

Bệnh viện Quân y 175 phối hợp lực lượng không quân tổ chức chuyến bay cấp cứu đưa bệnh nhân đột quỵ từ đảo Nam Yết về đất liền điều trị trong ngày đầu năm 2026.

Bệnh nhân 55 tuổi, ngụ Gia Lai (Bình Định cũ), ngư dân trên tàu cá BĐ 97884 đang đánh bắt hải sản ở quần đảo Trường Sa. Sáng 31/12/2025, khi đang làm việc trên tàu, ông đột ngột choáng váng, yếu tay chân, ngã xuống sàn tàu, sau đó nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng nặng như khó nói, nuốt sặc, tiểu tiện không tự chủ. Ông được đưa vào Bệnh xá đảo Nam Yết.

Bệnh viện Quân y 175 phối hợp bệnh xá đảo tổ chức ba cuộc hội chẩn từ xa, hướng dẫn theo dõi và điều trị tích cực. Tuy nhiên, đêm 31/12/2025 rạng sáng 1/1/2026, tình trạng bệnh nhân xấu đi nhanh, tri giác giảm, điểm Glasgow còn 9/15, liệt hoàn toàn nửa người phải, rối loạn nhịp tim, phải dùng thuốc vận mạch.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân phù não tiến triển do nhồi máu não diện rộng bán cầu trái, chưa loại trừ xuất huyết não lớn, kèm nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn nhịp tim và viêm phổi. Tiên lượng tình trạng rất nặng, bệnh nhân nguy cơ tử vong cao được các bác sĩ bảo vệ đường thở, chống phù não, theo dõi sát chỉ số tim mạch, thần kinh.

Bệnh nhân được theo dõi trên trực thăng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Quân y 175 đề nghị Bộ Quốc Phòng cho phép vận chuyển bệnh nhân cấp cứu bằng đường không, dù quá trình vận chuyển tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chiều muộn 1/1/2026, trực thăng của Binh đoàn 18 cùng Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 bay ra đảo Nam Yết đưa bệnh nhân về đất liền.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, kíp trưởng kíp cấp cứu đường không, cho biết quá trình vận chuyển trên trực thăng gặp nhiều thách thức do không gian hẹp, rung lắc mạnh, tiếng ồn lớn và hành trình bay dài trên biển. Êkíp đã chuẩn bị sẵn máy tạo nhịp tim ngoài da, phương tiện kiểm soát hô hấp, phối hợp tổ bay duy trì độ cao bay phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tình trạng bệnh nhân, đồng thời theo dõi sát các chỉ số sinh tồn trong suốt chuyến bay.

Rạng sáng nay, trực thăng hạ cánh an toàn xuống sân đỗ Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân ngay sau đó được chuyển vào Khoa Cấp cứu để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân được di chuyển từ sân đỗ trực thăng trên nóc bệnh viện xuống khoa cấp cứu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175, chuyến bay cấp cứu trong ngày đầu năm mới thể hiện năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ, tổ bay. Hoạt động này khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống cấp cứu đường không trong chăm sóc sức khỏe cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ nơi biển đảo.

Lê Phương