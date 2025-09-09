Chuyện tình vượt khác biệt văn hóa của vợ chồng Võ Hạ Trâm

Hồi tháng 8, chồng và hai con góp mặt trong MV Nguyện là người Việt Nam của Võ Hạ Trâm, hút triệu lượt xem.

Cô nói: "Tôi hạnh phúc khi ông xã muốn góp mặt trong sản phẩm của vợ dịp Quốc khánh 2/9, bởi dành tình cảm lớn cho Việt Nam".