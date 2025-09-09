Chuyện tình vượt khác biệt văn hóa của vợ chồng Võ Hạ Trâm

Hồi tháng 8, chồng và hai con góp mặt trong MV Nguyện là người Việt Nam của Võ Hạ Trâm, hút triệu lượt xem.
Cô nói: "Tôi hạnh phúc khi ông xã muốn góp mặt trong sản phẩm của vợ dịp Quốc khánh 2/9, bởi dành tình cảm lớn cho Việt Nam".
Hồi tháng 8, chồng và hai con góp mặt trong MV Nguyện là người Việt Nam của Võ Hạ Trâm, hút triệu lượt xem.
Cô nói: "Tôi hạnh phúc khi ông xã muốn góp mặt trong sản phẩm của vợ dịp Quốc khánh 2/9, bởi dành tình cảm lớn cho Việt Nam".
MV Nguyện là người Việt Nam (Đoàn Minh Quân sáng tác).
Võ Hạ Trâm 35 tuổi, quê TP HCM. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc như Tuổi đời mênh mông 2005, Tiếng hát Chú ve con 2006, Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007, Gương mặt thân quen 2016, Hãy nghe tôi hát 2018.
Vikas diện áo dài, ôm con đến phim trường, tạo sự bất ngờ cho vợ.
Theo Võ Hạ Trâm, việc giữ tình yêu đất nước, con người Việt Nam, Ấn Độ trong tim là yếu tố giúp họ tạo dựng hạnh phúc. "Giữa chúng tôi ngày càng có sự đồng điệu, thấu hiểu nhau sau gần 10 năm gắn bó", ca sĩ nói.
Theo Võ Hạ Trâm, việc giữ tình yêu đất nước, con người Việt Nam, Ấn Độ trong tim là yếu tố giúp họ tạo dựng hạnh phúc. "Giữa chúng tôi ngày càng có sự đồng điệu, thấu hiểu nhau sau gần 10 năm gắn bó", ca sĩ nói.
Cô nói âm nhạc giúp họ có tình yêu vượt biên giới. Năm 2017, Võ Hạ Trâm gặp Vikas - doanh nhân sống tại Mumbai, hơn cô 12 tuổi, tại một bữa tiệc. Anh là người chủ động xin số điện thoại của cô để làm quen. "Sự chân thành, mộc mạc, ít màu mè của anh khiến tôi rung động", cô nhớ lại.
Cô nói âm nhạc giúp họ có tình yêu vượt biên giới. Năm 2017, Võ Hạ Trâm gặp Vikas - doanh nhân sống tại Mumbai, hơn cô 12 tuổi, tại một bữa tiệc. Anh là người chủ động xin số điện thoại của cô để làm quen. "Sự chân thành, mộc mạc, ít màu mè của anh khiến tôi rung động", cô nhớ lại.
Trong các cuộc nói chuyện đầu tiên, hai người nhắc nhiều đến văn hóa của quốc gia nơi mình sinh ra. Vikas nói biết đến Việt Nam thông qua những chuyến công tác. Còn Võ Hạ Trâm tìm hiểu Ấn Độ qua sách vở, các phương tiện truyền thông.
Trong các cuộc nói chuyện đầu tiên, hai người nhắc nhiều đến văn hóa của quốc gia nơi mình sinh ra. Vikas nói biết đến Việt Nam thông qua những chuyến công tác. Còn Võ Hạ Trâm tìm hiểu Ấn Độ qua sách vở, các phương tiện truyền thông.
Năm 2019, họ tổ chức đám cưới theo phong cách truyền thống của người Việt. Võ Hạ Trâm, Vikas diện áo dài đồng điệu. Một số người thân của chú rể diện trang phục Hindu.
"Với tôi, hình ảnh trong ngày cưới như sự hòa quyện giữa hai nền văn hóa mà cả hai đang nỗ lực kết nối", cô nói.
Năm 2019, họ tổ chức đám cưới theo phong cách truyền thống của người Việt. Võ Hạ Trâm, Vikas diện áo dài đồng điệu. Một số người thân của chú rể diện trang phục Hindu.
"Với tôi, hình ảnh trong ngày cưới như sự hòa quyện giữa hai nền văn hóa mà cả hai đang nỗ lực kết nối", cô nói.
Võ Hạ Trâm hóa trang thành phụ nữ Ấn Độ với trang phục sắc màu.
Ca sĩ cho biết cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi khác biệt về tín ngưỡng, ẩm thực hay thói quen sinh hoạt. Vikas thích thực đơn đậm gia vị của người Ấn, còn Võ Hạ Trâm ăn chay trường. Thay vì để xảy ra mâu thuẫn, cả hai tìm cách dung hòa.
Võ Hạ Trâm tập nấu cà ri, đậu hầm, chapati cho chồng. Còn Vikas học ăn chay theo vợ, cùng đó trải nghiệm phở, cá kho. Võ Hạ Trâm kể kỷ niệm lần anh thử mắm tôm, phải vội vàng đi uống nước. "Dù thế, anh không bao giờ chê bai mà xem đó là nét riêng, luôn dành sự tôn trọng nhất định", cô nói.
Ca sĩ cho biết cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi khác biệt về tín ngưỡng, ẩm thực hay thói quen sinh hoạt. Vikas thích thực đơn đậm gia vị của người Ấn, còn Võ Hạ Trâm ăn chay trường. Thay vì để xảy ra mâu thuẫn, cả hai tìm cách dung hòa.
Võ Hạ Trâm tập nấu cà ri, đậu hầm, chapati cho chồng. Còn Vikas học ăn chay theo vợ, cùng đó trải nghiệm phở, cá kho. Võ Hạ Trâm kể kỷ niệm lần anh thử mắm tôm, phải vội vàng đi uống nước. "Dù thế, anh không bao giờ chê bai mà xem đó là nét riêng, luôn dành sự tôn trọng nhất định", cô nói.
Ca sĩ học tiếng Ấn để tiện giao tiếp mọi người. Trong các chuyến thăm nhà chồng, Võ Hạ Trâm hưởng ứng các lễ hội, học điệu múa của người bản địa. "Tôi nhớ lần đầu tham dự Diwali - lễ hội lớn của người Ấn với nhiều nghi thức truyền thống. Tôi bôi bindi (chấm đỏ trên trán) và đeo chuỗi hoa màu vàng. Chị chồng còn dẫn tôi đi may sari, sắm trang sức".
Trong những lần mẹ chồng tới Việt Nam, cô mời bà trải nghiệm nét đẹp các vùng miền. "Văn hóa hai nước có những điểm tương đồng như đều hướng về giá trị nhân văn, coi trọng truyền thống, cách đối nhân xử thế. Chính sự đồng điệu này giúp chúng tôi tìm thấy nhau, cùng học hỏi, chia sẻ", cô nói.
Ca sĩ học tiếng Ấn để tiện giao tiếp mọi người. Trong các chuyến thăm nhà chồng, Võ Hạ Trâm hưởng ứng các lễ hội, học điệu múa của người bản địa. "Tôi nhớ lần đầu tham dự Diwali - lễ hội lớn của người Ấn với nhiều nghi thức truyền thống. Tôi bôi bindi (chấm đỏ trên trán) và đeo chuỗi hoa màu vàng. Chị chồng còn dẫn tôi đi may sari, sắm trang sức".
Trong những lần mẹ chồng tới Việt Nam, cô mời bà trải nghiệm nét đẹp các vùng miền. "Văn hóa hai nước có những điểm tương đồng như đều hướng về giá trị nhân văn, coi trọng truyền thống, cách đối nhân xử thế. Chính sự đồng điệu này giúp chúng tôi tìm thấy nhau, cùng học hỏi, chia sẻ", cô nói.
Võ Hạ Trâm bên mẹ chồng trong chuyến thăm Ấn Độ.
Năm 2023, Võ Hạ Trâm thực hiện dự án âm nhạc The Love Journey (Hành trình tình yêu) gây tiếng vang. MV Chiếc lá vô tình, Hoa cỏ mùa xuân (Bảo Chấn) quay hình tại các danh thắng nổi tiếng của Ấn Độ, kết hợp âm nhạc đặc trưng của hai nước thông qua bản phối khí, được khán giả đón nhận.
Năm 2023, Võ Hạ Trâm thực hiện dự án âm nhạc The Love Journey (Hành trình tình yêu) gây tiếng vang. MV Chiếc lá vô tình, Hoa cỏ mùa xuân (Bảo Chấn) quay hình tại các danh thắng nổi tiếng của Ấn Độ, kết hợp âm nhạc đặc trưng của hai nước thông qua bản phối khí, được khán giả đón nhận.
Riêng MV Về với em giúp Võ Hạ Trâm tạo sự bùng nổ về mặt hình ảnh, đưa tên tuổi đến gần hơn với công chúng sau gần 20 năm làm nghề.
Gia đình Võ Hạ Trâm du xuân hồi đầu năm. Hiện Vikas xem Việt Nam là quê hương thứ hai. Anh thực hiện nhiều dự án tại TP HCM, điều hành công ty, quản lý nhiều nhân sự.
Vikas cho rằng phát triển công việc là một trong những cách đóng góp cho sự phát triển chung của Việt Nam. Vào dịp lễ kỷ niệm 30/4 và 2/9 vừa qua, anh ấn tượng với cách hàng triệu người dân thể hiện lòng yêu nước.
Gia đình Võ Hạ Trâm du xuân hồi đầu năm. Hiện Vikas xem Việt Nam là quê hương thứ hai. Anh thực hiện nhiều dự án tại TP HCM, điều hành công ty, quản lý nhiều nhân sự.
Vikas cho rằng phát triển công việc là một trong những cách đóng góp cho sự phát triển chung của Việt Nam. Vào dịp lễ kỷ niệm 30/4 và 2/9 vừa qua, anh ấn tượng với cách hàng triệu người dân thể hiện lòng yêu nước.
Anh nói yêu vợ nhiều hơn mỗi khi ngắm cô diện áo dài, đứng trên sân khấu hát nhạc cách mạng. Võ Hạ Trâm hạnh phúc khi chồng là hậu phương vững chắc để cô theo đuổi đam mê.
Khi rảnh, anh cùng bà xã dự sự kiện làng giải trí hoặc đầu tư tiền bạc cho vợ làm sản phẩm.
Anh nói yêu vợ nhiều hơn mỗi khi ngắm cô diện áo dài, đứng trên sân khấu hát nhạc cách mạng. Võ Hạ Trâm hạnh phúc khi chồng là hậu phương vững chắc để cô theo đuổi đam mê.
Khi rảnh, anh cùng bà xã dự sự kiện làng giải trí hoặc đầu tư tiền bạc cho vợ làm sản phẩm.
Khi hai con Moon và Milo lần lượt chào đời vào năm 2019 và 2024, tình yêu của họ thêm gắn kết. Các bé được nuôi dưỡng trong không gian của ba ngôn ngữ Việt, Anh, Hindi. Theo Võ Hạ Trâm, chồng yêu cầu cô dạy các con nói tiếng Việt sành sỏi trước khi học ngôn ngữ khác. Ngoài ra, Vikas thích nói chuyện với nhân viên và các con mỗi ngày bằng tiếng Việt.
"Vợ chồng tôi không quá trái ngược trong cách nuôi dạy hay giáo dục con. Tôi để các bé phát triển tự nhiên, dần dần cảm nhận nét đẹp trong văn hóa của hai quốc gia. Mỗi tuần, chúng tôi gọi video cho gia đình Vikas ở Ấn để bà cháu gặp mặt, tạo sự gần gũi", Võ Hạ Trâm nói.
Khi hai con Moon và Milo lần lượt chào đời vào năm 2019 và 2024, tình yêu của họ thêm gắn kết. Các bé được nuôi dưỡng trong không gian của ba ngôn ngữ Việt, Anh, Hindi. Theo Võ Hạ Trâm, chồng yêu cầu cô dạy các con nói tiếng Việt sành sỏi trước khi học ngôn ngữ khác. Ngoài ra, Vikas thích nói chuyện với nhân viên và các con mỗi ngày bằng tiếng Việt.
"Vợ chồng tôi không quá trái ngược trong cách nuôi dạy hay giáo dục con. Tôi để các bé phát triển tự nhiên, dần dần cảm nhận nét đẹp trong văn hóa của hai quốc gia. Mỗi tuần, chúng tôi gọi video cho gia đình Vikas ở Ấn để bà cháu gặp mặt, tạo sự gần gũi", Võ Hạ Trâm nói.
Ông xã Võ Hạ Trâm nói tiếng Việt.
Đi qua nhiều khác biệt, họ chọn tôn trọng, lắng nghe - cách để vun vén hôn nhân mỗi ngày. Võ Hạ Trâm nói: "Chúng tôi không tranh cãi lớn vì ai cũng biết cách nhường nhịn. Anh ấy bình tĩnh trong nhiều tình huống, giúp tôi cân bằng, tránh nóng nảy".
Đi qua nhiều khác biệt, họ chọn tôn trọng, lắng nghe - cách để vun vén hôn nhân mỗi ngày. Võ Hạ Trâm nói: "Chúng tôi không tranh cãi lớn vì ai cũng biết cách nhường nhịn. Anh ấy bình tĩnh trong nhiều tình huống, giúp tôi cân bằng, tránh nóng nảy".
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp