Chuyện tình trên núi của chàng trai quê và cô gái phố

Trung QuốcTình yêu của Chen và bạn gái đã được dựng thành bộ phim kể về đôi trai gái xuất thân rất khác biệt nhưng cùng xây ước mơ về một ngôi nhà trên núi.

Trong phim "Your World Without Me" (Nếu thế giới của em không có tôi), Abu, một chàng trai trẻ ở thị trấn Moxi, tỉnh Tứ Xuyên làm hướng dẫn viên cho một cô gái đến quê anh du lịch. Trước khung cảnh thiên nhiên như thiên đường trên núi, họ cùng nhau xây một ngôi nhà gỗ trên đỉnh núi.

Trên thực tế câu chuyện của Abu, tên thật là Chen Jianyong, 34 tuổi khác đôi chút. Chàng trai đã tự xây cơ ngơi trước khi bạn gái xuất hiện, dù không đẹp như trong phim.

Chen với chú chó của mình tại đỉnh núi ở Tứ Xuyên. Ảnh: Zhuanlan

Chen sinh ra trong một gia đình nghèo ở Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Quê anh có ngọn núi Ruoding cao 2.200 m, đối diện núi tuyết Gongga 7.500 mét - đỉnh cao nhất Tứ Xuyên. Đứng ở đây nếu may mắn du khách có thể được chứng kiến "Nhật chiếu kim sơn", hiện tượng tự nhiên xuất hiện khi bình minh phản chiếu khiến núi tuyết giống như tự phát sáng. Đối với người dân, đây là hiện tượng mang điềm lành.

Nhưng để lên núi ngắm bình minh, du khách phải cắm trại ngủ qua đêm. Thời đó cơ sở hạ tầng không có gì nên Ruoding rất ít khách. Chen, 20 tuổi, ước mơ thay đổi vận mệnh ngọn núi và địa phương mình. Năm 2008, anh bắt đầu xây một ngôi nhà gỗ trên đỉnh. Lúc đó chưa có đường, khắp nơi đều là bụi rậm, nên Chen phải vận chuyển vật liệu xây dựng lên núi bằng cách gánh. Anh tự tay làm đường, tìm nguồn nước và kéo điện lưới.

Nhờ cơ sở vật chất được cải thiện, từ năm 2014 lượng khách du lịch đến núi Ruoding ngày càng nhiều.

Năm 2015, cô Liu Yina, 23 tuổi, thạc sĩ Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong cũng đến Ruoding cắm trại, ngắm cảnh. Cô kể khi đặt phòng thấy hơi đắt nên muốn mặc cả, không ngờ Chen đồng ý ngay. "Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là một người đàn ông hào phóng và thẳng thắn", cô nói.

Chen và bạn gái Liu, tại núi Rouding, tỉnh Tứ Xuyên năm 2015. Ảnh: Zhuanlan

Ở đây hai ngày, Liu Yina bị thu hút bởi khí chất lãng mạn, phong trần của Chen Jianyong. "Anh ấy thường dắt chó đi dạo thong thả trên đỉnh đồi đẹp như tranh vẽ, như thể không có gì vướng bận. Lúc đó tôi rất ghen tị, vì cơ bản tôi chỉ nghĩ đến công việc. Những gì anh ấy làm đã chạm đến phần yếu mềm nhất trong trái tim tôi", cô chia sẻ.

Sau chuyến đi, Liu Yina trở về quê. Hai người giữ liên lạc qua Internet. Thi thoảng Chen đến thăm Liu. Mỗi lúc như vậy cô gái dẫn chàng trai đi xem phim, nghe nhạc kịch để hiểu về thế giới của cô. Rồi họ tỏ tình với nhau.

Chen chia sẻ, anh và Liu đến từ hai thế giới khác nhau, xuất thân, tính cách và tính khí hoàn toàn khác nhau. "Tôi ở nông thôn, còn cô ấy lớn lên ở thành phố, không thể tránh khỏi những tranh cãi, nhưng tình yêu dành cho nhau và cho ngọn núi này đã gắn kết chúng tôi", Chen chia sẻ.

Một người bận rộn ở thành phố, một người ở trên núi nhưng họ đặt quyết tâm sẽ xây một ngôi nhà gỗ đẹp nhất như biểu tượng tình yêu của mình. Đôi trẻ đã sử dụng kiến trúc của địa phương, kết hợp với góc cạnh của núi Gongga, tạo nên ngôi nhà gỗ rộng 60 m2. "Cứ đến mùa đông, tôi đặt bồn trên nóc nhà, tắm ở đó ngắm những ngọn núi phủ tuyết xa xa", Chen chia sẻ.

Sau 5 năm yêu xa, Liu Yina nghỉ việc chuyển về đây sống với Chen Jianyong. Ngoài việc tiếp tục xây dựng và phát triển khu thắng cảnh núi Ruoding, họ còn bán đặc sản qua livestream với hy vọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ngôi nhà biểu tượng tình yêu của Chen và bạn gái. Ảnh: Zhuanlan

Chen cho biết, từ 2018 số lượng khách tới đây ổn định. Ngày nhiều nhất có 300-500 khách. "Đất trên đỉnh núi là tài sản tập thể của làng. Dân làng tin tưởng nên sẽ giao lại cho tôi để tiếp tục xây dựng, họ được hưởng cổ tức", Chen nói.

Từ khi du lịch địa phương phát triển, nhiều người trẻ không còn ra tỉnh ngoài đi làm, ở lại mở cửa hàng và đón du khách. Các chủ đầu tư cũng nhìn thấy cơ hội kinh doanh nên đến làng thuê nhà cũ để cải tạo. Dưới sự hướng dẫn của Chen, nhiều hộ trong làng cũng cải tạo phòng ốc, cho thuê trọ, giúp thu nhập tăng lên.

"Trong 15 năm cải tạo núi Ruoding, tôi không chỉ trưởng thành mà còn mang lại lợi ích cho những người xung quanh, đây là một cảm giác thành tựu đối với tôi. Tuyệt vời nữa, nhờ có nơi đây tôi đã tìm thấy tình yêu đời mình", Chen nói.

Bảo Nhiên (Theo Zhuanlan)