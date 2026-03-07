Chuyện tình 'thần tốc' của chàng rể Mỹ và cô gái Việt

TP HCMPaul Drake du lịch Việt Nam để khuây khỏa nỗi buồn mất vợ, không ngờ chuyến đi lại mang đến cho anh một người bạn đời mới.

Mùa hè 2025, anh Paul Drake, 59 tuổi, ở bang Iowa, Mỹ sang Việt Nam du lịch một mình. Sát ngày về nước, anh dạo quanh TP HCM, ghé vào một quán cà phê nhỏ ven đường và lập tức bị thu hút bởi lời chào của cô chủ quán Trần Thị Hà.

"Đó như tiếng sét ái tình. Tôi khựng lại vài giây trước khi bước vào gọi một ly cocktail", Paul nhớ lại. Hai người bắt đầu trò chuyện.

Trái với sự xao xuyến của vị khách Mỹ, chị Hà, 42 tuổi, tỏ ra khá bình thản. Ban đầu người đàn ông cao gần 2 mét không phải "gu" của mình. Dù vậy, gương mặt hiền lành và lối nói chuyện chậm rãi của anh khiến chị dễ chịu. Cuộc trò chuyện vì thế mà kéo dài đến khuya. Khi ra về, Paul nán lại xin số điện thoại.

Chị hiểu người đàn ông Mỹ này muốn gì nhưng lúc đó không nghĩ mối quan hệ này sẽ đi xa. Người phụ nữ 42 tuổi từng trải qua 5 mối tình dang dở, có người gắn bó tới 9 năm nhưng vẫn không đến được với nhau. Chị quyết định khép lại chuyện tình cảm để tập trung vào công việc. Tuy nhiên, tình cảm chân thành của Paul dần thay đổi suy nghĩ của chị.

Trong những ngày còn lại ở TP HCM, hầu như ngày nào Paul cũng ghé quán. "Anh ấy nói chuyện nhỏ nhẹ, khi đi ăn luôn để tôi chọn món và làm theo mọi gợi ý", chị Hà kể. Sự hiền lành, tử tế của Paul khiến người phụ nữ Việt cảm thấy thân thuộc bởi rất giống tính cách cha chị.

Trở về Mỹ lo cho hai con và người mẹ 87 tuổi, Paul vẫn không ngừng nhớ về cô chủ quán. Anh nhắn tin cho chị hàng ngày, nhắc lại kỷ niệm lần đầu ăn sầu riêng, mắm tôm rồi tự bật cười.

Một tháng sau, anh quyết định quay lại TP HCM. "Tôi không muốn chỉ đoán cảm xúc qua tin nhắn. Tôi muốn gặp lại để xem chuyện này sẽ đi đến đâu", anh nói.

Tháng 6/2025, Paul trở lại và ở Việt Nam hơn hai tuần. Sự ân cần của người đàn ông Mỹ được thể hiện qua những hành động nhỏ nhất. Một buổi tối chị Hà đi nhà thờ về, chị bất ngờ thấy sàn nhà khô ráo, kệ bếp sạch bóng, thùng rác được chà rửa cẩn thận, còn Paul đang lúi húi xếp lại đồ đạc. Thấy chị, anh chỉ mỉm cười: "Em cứ nghỉ đi".

Khoảnh khắc bình dị đó khiến chị thực sự rung động. Càng trò chuyện, Paul càng nhận ra ẩn đằng sau vẻ ngoài thẳng thắn của chị là một người sống tình nghĩa, đặc biệt khi biết chị từng cưu mang một người bạn Nhật Bản suốt hai tháng trong căn trọ nhỏ.

Cuối chuyến đi, hai người bay sang Bali, Indonesia. Một buổi sáng tại khu nghỉ dưỡng trên sườn núi, trời lạnh đến mức Hà run cầm cập, phải quấn chăn khi ngồi ăn sáng bên hồ bơi. Giữa khung cảnh đó, cô bất ngờ nói thẳng về chuyện đính hôn. Ở tuổi ngoài 40, Hà nghĩ mình không muốn chần chừ thêm nữa.

Trước màn "cầu hôn ngược", Drake gần như không do dự. Anh gật đầu ngay.

Quyết định tiến tới hôn nhân nhanh chóng khiến cả hai gia đình sửng sốt. Các con của Paul lo lắng khi cha tìm người mới quá nhanh, trong khi gia đình chị Hà ở Đồng Nai cũng bán tín bán nghi. Tuy nhiên, sự hòa nhập của chàng rể ngoại đã xóa tan mọi hoài nghi.

Trần Thị Hà và anh Paul Drake trong chuyến du lịch ở Bali, Indonesia, tháng 8/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lần đầu về Đồng Nai ra mắt bố mẹ vợ, Drake gần như dính sát sau lưng Hà. Anh không nói được tiếng Việt, còn họ hàng thì không ai biết tiếng Anh. Mỗi khi Hà bước đi đâu trong nhà, anh lại lúng túng đi theo. Có lúc Hà bảo anh lên phòng nghỉ trước, nhưng anh vẫn đứng chờ ở cửa vì không biết phải làm gì tiếp theo. Khi gia đình dọn mâm cơm trải chiếu dưới sàn, người đàn ông Mỹ cố gắng khoanh chân ngồi lọt thỏm giữa vòng người. Ăn xong, anh tự mang bát đĩa đi rửa, dù em gái chị Hà có can ngăn, anh vẫn vui vẻ hoàn thành công việc.

Nhịp sinh hoạt ấm cúng dần chinh phục Paul. Thấy con rể tương lai thường xuyên đụng đầu vì quá cao, bố chị Hà quyết định đập bớt một đoạn cầu thang và xây lại bồn rửa mặt để anh tiện sinh hoạt. "Từ khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã trở thành một phần của gia đình Việt", Paul xúc động.

Cuối tháng 8/2025, Paul mặc áo dài truyền thống, mỉm cười hạnh phúc bên chị Hà trong lễ đính hôn. Nắm chặt tay chồng, chị tin rằng tình yêu luôn biết cách xuất hiện vào lúc con người ta ít ngờ tới nhất.

Ngọc Ngân