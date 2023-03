Chuyện tình nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương và cô gái miền Tây

Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương và Thúy An, cô gái Vĩnh Long kém anh 18 tuổi, từng bị gia đình cấm cản trước khi cưới.

Tối 26/3, lễ cưới của nhạc sĩ Hà Chương và Thúy An diễn ra ở TP HCM. Để cảm ơn gia đình và đồng nghiệp, Hà Chương chuẩn bị bức thư, nhờ nghệ sĩ Thanh Bạch, Thanh Thủy đọc hộ: "Con cảm ơn cha mẹ thật nhiều vì đã sinh ra cho con một người vợ hiền, dâu thảo. Con biết mọi người hạnh phúc, tuy nhiên vẫn còn lo lắng khi trao con gái rượu cho người đàn ông xa lạ. Dù An đã là cô dâu, trong mắt cha mẹ, vợ con vẫn bé bỏng".

Hà Chương khóc khi nghe dòng viết của anh được đọc lên trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Thanh Bạch, Thanh Thủy đọc hộ Hà Chương thư tri ân gia đình Nghệ sĩ Thanh Bạch, Thanh Thủy đọc hộ Hà Chương thư tri ân gia đình, đồng nghiệp ở tiệc cưới tối 26/3. Video: Tân Cao

Cả hai biết nhau năm 2017 trong một lần nhạc sĩ về trường cấp ba của Thúy An ở Trà Ôn, Vĩnh Long, giao lưu cùng các học sinh. Sau lần đó, Thúy An giữ liên lạc với Hà Chương, xem mình là một fan. Năm 2021, sau khi tốt nghiệp đại học ở Cần Thơ, cô lên TP HCM làm việc, tình cờ gặp lại nhạc sĩ. Giai đoạn thành phố giãn cách vì Covid-19, Thúy An hỗ trợ Hà Chương mua thực phẩm, tình nguyện làm trợ lý khi biết nhạc sĩ sống một mình. Dần dà, họ nảy sinh tình cảm.

Nhạc sĩ Hà Chương bên vợ trong ngày cưới. Ảnh: Tân Cao

Chuyện tình nhạc sĩ và cô gái quê gặp rào cản lớn từ gia đình. Lần đầu khi dẫn Hà Chương về ra mắt, Thúy An chỉ giới thiệu "đây là sếp con" vì chưa dám nói thật. Qua vài cuộc gặp gỡ, biết không thể giấu mãi, một lần, cô quyết định công bố với gia đình, và vấp phản đối không chỉ từ bố mẹ mà còn cả họ hàng.

Bố mẹ Thúy An càng ngăn cấm khi biết Hà Chương từng đổ vỡ hôn nhân, lớn hơn cô nhiều tuổi, lại là người khiếm thị, sợ cuộc sống cô sẽ khổ. Tuy nhiên, Hà Chương - Thúy An dùng cách "mưa dầm thấm lâu", thuyết phục người thân. Mỗi lần về Vĩnh Long, Hà Chương ngồi nói chuyện, đàn hát với bố Thúy An đến tận khuya.

Hồi giữa tháng 3, MC Thanh Bạch, diễn viên Phú Quý cùng đoàn nhà trai về Vĩnh Long giúp Hà Chương hỏi vợ. Trong ngày cưới, nhạc sĩ ra mắt MV Vĩnh Long đất lịch người xinh - thực hiện từ ca khúc anh dùng cầu hôn vợ. Video nhạc dựng lại câu chuyện của chính Hà Chương ở ngày đầu về nhà bạn gái ra mắt bố mẹ, từ bỡ ngỡ, e ngại đến trở nên thân thiết, đong đầy yêu thương. Để cưới được vợ, anh vượt qua thử thách phải sáng tác được một bài hát về vùng đất Vĩnh Long.

MV "Vĩnh Long đất lịch người xinh" của Hà Chương tặng vợ MV "Vĩnh Long đất lịch người xinh" của Hà Chương tặng vợ, phát hành đầu tháng 3. Video: Nhân vật cung cấp

Sự chất phác, thật thà và tình cảm nồng ấm của người miền Tây chinh phục trái tim nhạc sĩ. Khi viết, anh đặt nhiều tình cảm gửi đến người yêu. Họ đến các điểm nổi tiếng như cầu Mỹ Thuận, rạch Bà Soi, Cù Lao Mây, mời nhiều người thân gồm ông bà, cô chú của Thúy An xuất hiện trong MV như món quà kỷ niệm.

Cô dâu Thúy An nói: "Bố mẹ tôi tin tưởng sự chân thành trong lời nói, suy nghĩ của anh. Giờ mẹ tôi ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, trò chuyện suốt vì quý chàng rể. Tôi tôn trọng quá khứ và hoàn cảnh của chồng. Với tôi, tình yêu của anh dành cho mình mới là quan trọng. Ở cạnh anh, tôi tìm thấy bình yên". Còn Hà Chương nhận xét vợ giỏi giang, tâm lý dù còn nhỏ tuổi. Nhạc sĩ khâm phục vợ ở bản lĩnh, sẵn sàng gạt bỏ điều tiếng, chịu cực khổ để đến với anh.

Cuộc sống hiện tại của họ diễn ra bình dị. Thúy An là "trợ lý đặc biệt", đưa chồng đi diễn bằng xe máy, trang điểm, lo trang phục, chuẩn bị thiết bị phòng thu, bài giảng cho anh qua máy tính. Còn Hà Chương nói: "Cuộc sống vợ chồng có thể sẽ còn nhiều sóng gió. Nhưng tôi là trụ cột của gia đình, tự tin bản thân đủ khả năng để lo cho vợ có cuộc sống tốt".

Ảnh cưới của Hà Chương và Thúy An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ Hà Chương sinh năm 1982 tại Quảng Ngãi. Năm hai tuổi, anh mất hoàn toàn thị lực. Từ bé, anh nỗ lực tập chơi các nhạc cụ guitar, đàn bầu. Năm 2004, anh đỗ thủ khoa hệ trung cấp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội), chuyên ngành đàn bầu. Năm 2006, anh thi vượt rào thành công lên hệ đại học của học viện, tốt nghiệp thủ khoa sau đó bốn năm.

Về sau, anh lập nghiệp ở TP HCM. Nhạc sĩ có thể chơi hơn 10 loại nhạc cụ, sáng tác hàng trăm ca khúc, từng phát hành các album Món quà của sóng, Khúc hát hai mươi, Tình yêu về hát, Mắt lệ cho người, Như chiếc que diêm. Năm 2008, anh đoạt giải ba độc tấu đàn bầu cuộc thi biểu diễn nhạc cụ dân tộc chuyên nghiệp toàn quốc, giải B sáng tác ca khúc (không có giải A) của Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Anh từng vào top 3 chung kết Vietnam's Got Talent 2014. Hồi tháng 4/2020, Hà Chương ra tự truyện Nhắm mắt nhìn sao.

Tân Cao