Tuyết Lê, đóng Lý Mạc Sầu trong "Thần điêu đại hiệp" 1995, yêu tài tử đã có vợ khi cô 15 tuổi.

Trên Mp Weekly ngày 2/12, con gái của diễn viên Hong Kong Tuyết Lê - nhà biên kịch Từ Dĩnh Khôn - nhắc lại mối quan hệ giữa mẹ và cha, sao võ thuật Từ Thiếu Cường, cuộc sống của mẹ cô khi chia tay bố.

Tuyết Lê yêu Từ Thiếu Cường - lúc đó là sao võ thuật hàng đầu - khi cô 15 tuổi (năm 1980), bất chấp việc tài tử đã có gia đình. Năm 18 tuổi, cô sinh con trai Từ Vỹ Đống, Từ Thiếu Cường ly hôn để chung sống với Tuyết Lê. Bốn năm sau, nữ diễn viên sinh Từ Dĩnh Khôn.

Hai mẹ con Tuyết Lê (phải), Từ Dĩnh Khôn. Tuyết Lê là em gái diễn viên Mễ Tuyết, gia nhập làng giải trí từ năm chín tuổi. Ảnh: HK01

Không lâu sau khi Dĩnh Khôn chào đời, đôi vợ chồng ly dị, Tuyết Lê làm mẹ đơn thân. Cuộc hôn nhân khiến diễn viên ám ảnh, không tin vào tình yêu. Từ Dĩnh Khôn tiết lộ từ khi cô rất nhỏ, mẹ luôn nói cuộc sống không có cổ tích, cô không được dễ tin người.

Tuyết Lê thường mở các phim thê lương, nhiều đau khổ cho con gái xem để con hiểu "cuộc sống không phải màu hồng, con phải nhớ điều đó để khi lớn, sẽ không dễ bị tổn thương, lừa dối".

Tuyết Lê đóng Lý Mạc Sầu trong "Thần điêu đại hiệp" 1995. Cô còn đóng Khang Mẫn trong "Thiên Long Bát Bộ" 1997, Triệu Nhã trong "Cỗ máy thời gian"... Ảnh: TVB

Diễn viên từng cho biết chuyện sinh con, ly hôn, làm mẹ đơn thân đều do cô quyết định, Từ Thiếu Cường không can thiệp điều gì. "Nếu năm đó không làm mẹ đơn thân, biết đâu tôi sẽ có được gia đình đầm ấm. Nhưng ai đảm bảo được điều đó? May mắn là, tôi gặp người đàn ông xấu nhưng lại có hai đứa con đáng yêu. Các con là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho tôi", Tuyết Lê nói.

Nghệ sĩ sống độc thân, đến nay các con trưởng thành, cô thường được con đưa đi du lịch. Những năm gần đây, diễn viên 57 tuổi đóng vai phụ trong nhiều phim điện ảnh, truyền hình.

Chuyện tình mỹ nhân đóng Lý Mạc Sầu 'Thần điêu đại hiệp' Tuyết Lê đóng Lý Mạc Sầu, cô gái tàn nhẫn, độc ác sau khi bị bội tình, mỗi lần xuất hiện, Lý Mạc Sầu thường nhắc câu "Hỏi thế gian tình là chi?". Video: TVB

Từ Dĩnh Khôn đã có bạn trai, chuyện tình được mẹ ủng hộ. Cô cảm thấy may mắn vì không bị ảnh hưởng tâm lý quá nhiều từ cách dạy của mẹ. Khi trưởng thành, Dĩnh Khôn hiểu cuộc sống có buồn có vui, cả hai đều làm nên trải nghiệm cuộc đời và cô biết ơn cả hai trải nghiệm đó. "Tất cả điều xảy ra với tôi, kể cả việc cha mẹ ly dị, tôi đều thấy không có gì to tát. Đó chỉ là một phần cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ mẹ lo tôi ngây thơ, tin lầm người nên mới nhồi nhét cho tôi những điều tiêu cực từ bé", nhà biên kịch nói.

Dĩnh Khôn đồng cảm với chuyện tình lận đận của mẹ nhưng không vì thế mà mất hy vọng vào tình yêu. Đối với Từ Thiếu Cường, Dĩnh Khôn không thù hận, xa lánh dù tuổi thơ thiếu tình yêu của cha. Những năm gần đây, thi thoảng cô đóng phim với Từ Thiếu Cường ở Trung Quốc đại lục.

Cha con Từ Thiếu Cường, Từ Dĩnh Khôn. Người đẹp 35 tuổi là biên kịch, diễn viên kiêm MC. Ảnh: Mp Weekly

Từ Thiếu Cường đi bước nữa năm 2005, có hai con, năm nay 17 tuổi và 11 tuổi. Dĩnh Khôn tiết lộ cô làm bạn với gia đình Từ Thiếu Cường, vui mừng vì các em có cả cha và mẹ yêu thương. Dĩnh Khôn cho biết các em hiểu chuyện, biết tự lập. Cô nói: "Chuyện thuở bé tôi thiếu thốn tình yêu không phải lỗi của các em. Người lớn cần thay đổi để tránh lặp lại sai lầm, để trẻ được yêu thương nhiều hơn. Tôi thích trẻ nhỏ nên hòa đồng với các em. Chúng tôi là người một nhà".

