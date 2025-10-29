Chuyện tình kín tiếng của 'Đội trưởng Mỹ' Chris Evans

Chris Evans có con đầu lòng sau hai năm cưới vợ kém anh 16 tuổi - diễn viên Alba Baptista.

Theo People, con gái của vợ chồng tài tử Chris Evans chào đời ngày 24/10 tại Massachusetts, Mỹ. Cặp sao đặt tên bé là Alma Grace Baptista Evans, kết hợp họ của bố mẹ. Nguồn tin cho biết cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên con.

Chris Evans và vợ hạn chế đăng ảnh đời thường lên mạng xã hội. Phần lớn nội dung trên trang cá nhân là về các bộ phim, dự án cá nhân. Do đó, chuyện họ có con thu hút nhiều quan tâm. Đông đảo khán giả để lại lời chúc bên dưới các bài đăng gần nhất của hai nghệ sĩ.

Vợ chồng Chris Evans tại sự kiện năm 2024, đánh dấu lần đầu cả hai đi thảm đỏ cùng nhau. Ảnh: FilmMagic

Thông tin Chris Evans hẹn hò Alba Baptista rộ lên từ tháng 11/2022. Khi ấy, nguồn tin của People cho biết cả hai bắt đầu mối quan hệ một năm trước đó. Cùng thời điểm, "Đội trưởng Mỹ" có cuộc phỏng vấn với trang tin dịp thắng danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất năm, nói muốn lập gia đình, ổn định cuộc sống nhưng không nhắc đến Baptista. Dịp Valentine năm 2023, Chris Evans đăng ảnh hôn bạn gái lên Instagram Story như một cách công khai chuyện tình.

Chris Evans hiếm hoi đăng ảnh đời thường bên bạn gái dịp công khai chuyện tình cảm năm 2023. Ảnh: Instagram Chris Evans

Tháng 9/2023, cặp sao làm lễ cưới tại nhà riêng ở Massachusetts. Họ mời gia đình và bạn bè thân thiết tới dự, gồm các bạn diễn của Evans trong Marvel như Robert Downey Jr., Chris Hemsworth và Jeremy Renner. Nguồn tin của Page Six cho biết khách mời ký hợp đồng bảo mật, bị tịch thu điện thoại khi đến chung vui.

Một tháng sau, Chris Evans xác nhận chuyện kết hôn khi dự sự kiện New York Comic Con. Anh cho biết đã tổ chức hai đám cưới gồm một buổi ở Bồ Đào Nha - quê hương của Alba Baptista, và tại Mỹ. Vợ chồng lên nhiều kế hoạch cho ngày trọng đại. Sau khi về chung một nhà, họ chỉ thư giãn và tận hưởng thời gian bên nhau.

Chris Evans nói về cuộc sống sau hôn nhân Chris Evans nói về cuộc sống sau hôn nhân. Video: X/ BeautyfulMesss

Suốt hai năm qua, cặp sao tiếp tục giữ kín chuyện gia đình. Thi thoảng, Chris Evan tiết lộ vài kỷ niệm với công chúng. Tháng 6, nghệ sĩ lần đầu kể chuyện cầu hôn bạn đời, nhưng không đề cập thời điểm sự việc diễn ra.

Trong cuộc trò chuyện với The Knot, anh cho biết: "Cô ấy là người Bồ Đào Nha nên tôi đã học cách nói câu: 'Em sẽ lấy anh nhé?' bằng ngôn ngữ ấy. Tôi tập nói cả một tuần". Do quá nhập tâm, anh suýt thốt ra lời cầu hôn khi đang nấu bữa sáng. Vào ngày hỏi cưới, Chris Evans cảm thấy lo lắng đến mức nghĩ bản thân đã nói sai.

Chris Evans, 44 tuổi, là một trong những diễn viên thành công nhất đi lên từ loạt phim siêu anh hùng của Marvel. Anh kiếm được khoản thù lao hậu hĩnh lên tới 15 triệu USD chưa tính phần trăm doanh thu với Avengers: Endgame. Đây là bước nhảy vọt so với khoản cát-xê 300.000 USD anh được nhận khi đóng bộ phim Captain America đầu tiên năm 2011.

Trước Baptista, Evans hẹn hò danh hài Jenny Slate, chia tay năm 2018 sau nhiều lần tan hợp. Năm 2020, Chris Evans vướng tin yêu diễn viên Lily James nhưng hai người không lên tiếng về chuyện tình cảm.

Trailer 'Materialists' (Một nửa hoàn hảo) Trailer phim "Một nửa hoàn hảo" - một trong những bộ phim mới nhất của Chris Evans. Video: A24

Alba Baptista, 28 tuổi, là con của một kỹ sư và dịch giả tại Lisbon. Cô nói được năm thứ tiếng, được biết đến nhiều nhất khi tham gia phim Mrs. Harris goes to Paris (2022) và vai chính trong series Warrior Nun. Năm 2021, cô thắng giải Shooting Star tại Liên hoan phim Berlin. Baptista thích làm từ thiện, từng phát triển một dự án giáo dục cho một trại trẻ mồ côi ở Campuchia năm 2018.

Phương Thảo (theo People)