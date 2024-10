'Chuyện tình Harvard' - 20 năm lay động khán giả

"Chuyện tình Harvard" vẫn chinh phục khán giả sau 20 năm nhờ lồng ghép thông điệp về tình yêu, lý tưởng sống của nhóm sinh viên Hàn nơi đất khách.

Năm 2004, Chuyện tình Harvard (Love story in Harvard) lên sóng đài SBS. Sau hai thập niên, trên các diễn đàn phim châu Á và mạng xã hội, khán giả chia sẻ loạt video ngắn họ tâm đắc, bình luận tình tiết, diễn xuất và dung mạo dàn diễn viên chính. Nhiều năm nay, tác phẩm của bộ đôi đạo diễn Lee Jang Soo - Lee Jin Suk luôn nằm trong danh sách phim kinh điển, được fan đề nghị phát lại mỗi năm.

"Ngọc nữ" Kim Tae Hee và Kim Rae Won có nhiều cảnh tình tứ trong "Chuyện tình Harvard". Ảnh: SBS

Với nội dung cải biên từ tiểu thuyết cùng tên, nửa đầu phim lấy bối cảnh Harvard - đại học danh tiếng Mỹ, mô tả quá trình học tập, nhiệt huyết tuổi trẻ và khát vọng của những sinh viên gốc Hàn. Hyun Woo (Kim Rae Won đóng) - học năm nhất ngành Luật - tình cờ gặp gỡ, hiểu lầm Soo In (Kim Tae Hee) - sinh viên năm ba ngành Y - là cô gái lẳng lơ, kiếm tiền bất chấp thủ đoạn, kể cả cặp kè đại gia. Từ oan gia, họ dần phải lòng nhau, viết nên chuyện tình vừa xốc nổi, vừa lãng mạn.

Không chỉ Hyun Woo, Jung Min (Lee Jung Jin) - sinh viên Luật tài năng, giàu có và tham vọng - cũng yêu Lee Soo In tha thiết. Anh cùng nam chính liên tục ganh đua trong học tập lẫn tình yêu. Về phần So In, thay vì tiếp tục ngày tháng êm đềm ở giảng đường cùng bạn trai, cô đến Nam Mỹ, châu Phi chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Nửa sau phim diễn ra tại Hàn, cặp biên kịch Choi Wan Kyu, Son Eun Hye khắc họa bước trưởng thành, lý tưởng của các nhân vật. Hai luật sư Hyun Woo - Jung Min vẫn đối đầu trong công việc, gặp nhiều thách thức, nhưng dần cởi bỏ khúc mắc để hướng về chính nghĩa. Soo In về nước viết tiếp chuyện tình dang dở, sẵn sàng đấu tranh chống lại các tập đoàn làm ăn phi pháp. Những tưởng sẽ hưởng hạnh phúc, Soo In lại phát bệnh hiểm nghèo, chỉ sống sót nếu có người hiến tủy.

Kim Tae Hee - Kim Rea Won trong 'Chuyện tình Harvard' Trích cảnh đám cưới của nam nữ chính trong "Chuyện tình Harvard". Video: SBS

Kịch bản chắc tay, góc quay đẹp giúp phim chinh phục khán giả. Biên kịch Choi Wan Kyu mất 5 năm nghiên cứu kiến thức y khoa, pháp lý và những vụ án kinh tế. Anh cũng xin tham gia nhiều phiên tòa giả định lẫn phiên xét xử công khai để tìm kiếm chất liệu phim. Trước đó, Choi Wan Kyu nổi đình đám khi chấp bút các phim ăn khách như Thần y Hur Jun, The Hospital, Thương gia, Một cho tất cả.

Theo Yonhap News, khán giả nói ấn tượng với sự nhất quán trong tính cách nhân vật, phần nào phản ánh lý tưởng sống cao đẹp, ước vọng làm rạng danh quê hương của du học sinh Hàn. Họ xúc động khi nhân vật Soo In lao mình vào những nơi khắc nghiệt nhất thế giới để theo đuổi dự án nhân đạo, bản lĩnh khi đối đầu cái ác và tinh nghịch lẫn dịu dàng lúc bên người yêu.

Cũng vì lý tưởng hóa hình tượng Soo In, khán giả phản ứng dữ dội khi biết trong kịch bản gốc, nhân vật sẽ chết lúc làm tình nguyện ở châu Phi. Sau đó, biên kịch phải viết lại cái kết có hậu: Soo In vượt bệnh hiểm nghèo nhờ được một cô gái Mỹ hiến tủy, kết hôn với Hyun Woo, có con sinh ba.

Tương tự, cặp đạo diễn Lee Jang Soo - Lee Jin Suk khắt khe trong từng góc quay, yêu cầu nghệ sĩ diễn một cảnh nhiều lần. Cả hai được xem là những công thần giúp truyền hình Hàn khuấy đảo châu Á. Đạo diễn Lee Jang Soo từng thành công với Những ngày tươi đẹp, Nấc thang lên thiên đường. Còn Lee Jin Suk nổi đình đám nhờ chỉ đạo Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Tình yêu trong sáng.

18 bản nhạc nền tạo sức hút cho phim. Giai điệu So in love vang lên ở cảnh cặp chính sóng đôi trên giảng đường, đau khổ vì chia ly hay hạnh phúc sau chuỗi ngày thử thách. Các nhạc phẩm khác cũng được fan thuộc nằm lòng như Right beside you, My life, Breathing in love, Tear, Alone, By the river, Run, Rain...

Bài hát 'So in love' trong phim 'Chuyện tình Harvard' Nhạc nền "So in love" trong phim "Chuyện tình Harvard". Video: SBS

Bên cạnh lời khen, Chuyện tình Harvard vẫn có sạn. Yonhap News tiết lộ câu chuyện trong tiểu thuyết gốc tôn vinh những người gốc Hàn tài năng, diễn ra hoàn toàn tại Mỹ, không có cảnh nào ở Hàn. Ban đầu đoàn phim dự kiến quay toàn bộ 16 tập trên đất Mỹ, tuy nhiên do kinh phí hạn hẹp, họ chỉ có thể hoàn thành bảy tập đầu. Ngoài ra, do tác phẩm bán bản quyền sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, khán giả quốc tế muốn xem phong cảnh Hàn Quốc, êkíp quyết định thay đổi kịch bản, chuyển hướng về phim trường trong nước.

Khi phim phát sóng, một bộ phận sinh viên Harvard phản ứng vì các cảnh trong phim không giống trường của họ. Nhà sản xuất lý giải do một số lý do bất khả kháng cùng điều khoản từ ban giám hiệu, đoàn phim khó tiếp cận khuôn viên, giảng đường Harvard, buộc phải mượn tạm bối cảnh ở Đại học California (UCLA) và Nam California (USC).

Chi tiết Soo In vừa học, vừa làm thêm một lúc nhiều công việc cũng bị nhận xét vô lý vì lịch học lẫn lịch trực bệnh viện ở trường Y Harvard khá dày, nặng, dù vậy, khán giả dễ bỏ qua. Sau tác phẩm này, lượng sinh viên châu Á muốn du học Mỹ nói chung và Harvard nói riêng ngày càng tăng.

Vẻ tinh khôi của Kim Tae Hee khi đóng sinh viên y khoa. Ảnh: SBS

Ngoài ra, êkíp phải hoãn chuyến bay sang Mỹ, chậm nửa tháng so với kế hoạch quay vì khó khăn trong khâu casting, không dễ tìm được diễn viên nói tiếng Anh như người bản địa. Theo mô tả ở kịch bản gốc, nữ chính Soo In và nam thứ Jung Min di cư sang Mỹ từ bé. Nữ thứ Han Seul Gi (Kim Min đóng) sinh trưởng tại Mỹ. Còn nam chính Hyun Woo xuất thân danh giá, cả dòng tộc làm trong ngành tư pháp, tiếp xúc ngoại ngữ rất sớm.

"Bộ ba Kim Tae Hee, Kim Rae Won và Lee Jung Jin bị chỉ trích vì phát âm tiếng Anh chưa chuẩn, khiến nhân vật chưa toát lên vẻ tinh anh. Hạt sạn này khá đáng tiếc", tờ Osen cho hay. Trong đoàn phim, Kim Min thoại tiếng Anh lưu loát nhất vì ngoài đời, cô theo gia đình định cư Mỹ từ nhỏ. Êkíp cũng mời một số diễn viên lai Hàn - Mỹ, Hàn - Đức, trong đó có nghệ sĩ Frank Goshwin, Johnny Yoon hay Lee Cham.

Kim Rae Won trong 'Chuyện tình Harvard' Trích đoạn luật sư Hyun Woo cùng đội cảnh sát truy bắt Jason Walker (Lee Cham đóng) - Chủ tịch Quỹ Hamilton - vì nhiều sai phạm trong kinh doanh. Video: SBS

Năm 2023, Kim Rae Won từng nói Chuyện tình Harvard là mốc son sự nghiệp. Do không được đánh giá cao ngoại hình như nam thứ Lee Jung Jin, anh lấy lòng khán giả bằng lối diễn xuất tự nhiên, đa dạng. Tại SBS Drama Awards 2004, Rae Won thắng hai hạng mục "10 ngôi sao hàng đầu" và "Nghệ sĩ được fan thích nhất".

Trong khi đó, Kim Tae Hee nhận giải "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" ở Baeksang 2005. Mỗi khi nhắc đến Chuyện tình Harvard, khán giả hầu như chỉ khen Tae Hee đẹp, hình tượng nhân vật Soo In lý tưởng, còn lại đa phần chê cô diễn đơ cứng, một màu. Đến nay, ngọc nữ Hàn ít đóng phim nhưng luôn nằm trong danh sách minh tinh được quan tâm hàng đầu nước này.

Thiên Lam (theo Yonhap News)