Chuyện tình của tỷ phú Jeff Bezos và MC

Tỷ phú Jeff Bezos, 60 tuổi, và vợ sắp cưới - MC Lauren Sánchez, 55 tuổi - có chung đam mê về hàng không vũ trụ, bảo vệ môi trường.

Gần đây, nhiều trang báo quốc tế đưa tin tỷ phú chi 600 triệu USD làm đám cưới với bạn gái tại thành phố Aspen (Mỹ) vào ngày 28/12, sau một năm đính hôn. Hôm 22/12, doanh nhân đăng bài trên X, khẳng định thông tin sai.

Đến nay, cả hai chưa lên tiếng thêm nhưng chuyện tình của họ một lần nữa thu hút nhiều quan tâm. Dù nhà sáng lập Amazon bác tin cưới, bạn gái của ông từng đề cập vấn đề này trong vài buổi phỏng vấn. Trên Vogue năm 2023, Lauren Sánchez cho biết hai người từng thảo luận về nơi cử hành hôn lễ nhưng còn nhiều thứ khác cần làm, nói trông chờ ngày được dùng danh xưng bà Bezos. Trò chuyện với Today show tháng 11, Sánchez kể thường lên Pinterest để tìm ý tưởng tổ chức lễ cưới.

Lauren Sánchez khoác tay tỷ phú Jeff Bezos trong một sự kiện năm 2022. Ảnh: AP

Hiện chưa rõ thời điểm Jeff Bezos và Lauren Sánchez bắt đầu hẹn hò. Trước khi đến với nhau, cả hai có gia đình riêng. Hai nhà còn có mối quan hệ thân thiết trong khoảng 10 năm. Chuyện họ yêu nhau rộ lên khi ông Bezos thông báo ly hôn vợ cũ - nhà văn MacKenzie Scott - sau 25 năm chung sống vào tháng 1/2019. Vài giờ sau, tạp chí National Enquirer tung loạt tin nhắn tình tứ giữa Bezos và Sánchez, khiến cô trở thành tâm điểm của báo giới vì bị cho là "người thứ ba" phá hoại hạnh phúc của vợ chồng tỷ phú.

Theo tờ này, ông chủ Amazon được cho qua lại với cựu MC từ tám tháng trước khi ông xác nhận ly hôn. Nhà văn Scott và chồng của Lauren Sánchez khi đó - Patrick Whitesell, nhà quản lý sao Hollywood - biết chuyện từ mùa thu năm 2018. Tháng 4/2019, Sánchez và chồng đệ đơn ly dị, kết thúc cuộc hôn nhân dài 13 năm. Một tháng sau, cô và Jeff Bezos lần đầu xuất hiện cùng nhau tại một nhà hàng ở New York trước khi dự Met Gala. Kể từ đó, cặp sao tham gia nhiều hoạt động, sự kiện lớn với tư cách người yêu.

Lauren Sánchez, Jeff Bezos dự tiệc ở Nhà Trắng Lauren Sánchez, Jeff Bezos tay trong tay đến dự tiệc ở Nhà Trắng hồi tháng 4. Video: Pagesix

Cặp sao có chung đam mê về hàng không, có công ty riêng trong ngành này. Jeff Bezos điều hành đơn vị thám hiểm không gian Blue Origin do ông thành lập năm 2000, còn Lauren Sánchez là nhà sáng lập Black Ops Aviation - hãng sản xuất phim từ trên không do phụ nữ làm chủ - từ năm 2016. Trên WSJ năm 2023, Sánchez cho biết chính sở thích bay lượn giúp cả hai gắn kết, thường lái trực thăng cùng nhau mỗi khi rảnh rỗi.

Tháng 7/2021, Jeff Bezos thực hiện chuyến du hành ngoài Trái Đất đầu tiên, được bạn gái ủng hộ hết mình. Lauren Sánchez ôm người yêu khi ông bước ra từ khoang chở khách sau chuyến bay gần 11 phút. Cựu phát thanh viên có mặt trong nhóm cổ vũ phi hành gia cùng mẹ và các con của ông. Trong cuộc phỏng vấn với CNN năm 2022, Sánchez nói hy vọng có cơ hội bay vào vũ trụ như người yêu, dự đoán gia nhập một phi hành đoàn toàn nữ.

Lauren Sánchez và tỷ phú Jeff Bezos tại khu vực phóng tên lửa năm 2021. Ảnh: Instagram Lauren Sánchez

Họ thường cùng nhau làm từ thiện, đầu tư cho các tổ chức cộng đồng. Năm 2020, tỷ phú thành lập quỹ Bezos Earth Fund với mục tiêu quyên góp 10 tỷ USD cho các sáng kiến bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu từ lúc đó đến năm 2030. Lauren Sánchez hiện là phó chủ tịch điều hành quỹ, thường theo bạn trai đi khảo sát những khu vực cần hỗ trợ như ở Colombia, Gabon. Đến tháng 5, quỹ cấp hơn 230 khoản tài trợ tương đương khoảng hai tỷ USD.

Năm 2021, Jeff Bezos và Lauren Sánchez lập giải thưởng Bezos Courage and Civility Award, trị giá 50 triệu USD, để tri ân nhà hoạt động nhân đạo có dự án cộng đồng nổi bật thường niên. Ca sĩ Dolly Parton và diễn viên Eva Longoria là những người nổi tiếng từng được vinh danh. Tháng 11, cặp sao tiếp tục chi 110,5 triệu USD cho 40 tổ chức hỗ trợ các gia đình vô gia cư thông qua quỹ Bezos Day One Fund, ra đời năm 2018.

Tỷ phú Jeff Bezos (phải) và bạn gái chụp ảnh cùng vợ chồng cựu Tổng thống Colombia Iván Duque Márquez (trái) trong chuyến thăm vườn quốc gia Chiribiquete tháng 3/2022. Ảnh: Instagram Lauren Sánchez

Sau bốn năm yêu, Jeff Bezos và Lauren Sánchez tổ chức đính hôn trên du thuyền trị giá 500 triệu USD bên bờ biển Amalfi, Italy vào tháng 8/2023. Buổi tiệc có sự góp mặt của tỷ phú Bill Gates và bạn gái ông. Theo People, Bezos cầu hôn Sánchez với chiếc nhẫn kim cương ước tính từ ba đến năm triệu USD. Nguồn tin cho biết cả hai đều cảm thấy "hạnh phúc như trên chín tầng mây" khi cuộc tình này bước sang trang mới.

Thời gian qua, cả hai dành phần lớn thời gian du lịch châu Âu bằng du thuyền nửa tỷ USD. Một số sao Hollywood như tài tử Leonardo DiCaprio, ca sĩ Katy Perry và vị hôn phu - diễn viên Orlando Bloom, ngôi sao truyền hình Kim Kardashian đi cùng họ trong vài chuyến. Hầu hết khách mời có mối quan hệ thân thiết với cặp sao. Ngoài du lịch, Bezos và Sánchez tham gia nhiều sự kiện lớn của năm như tiệc ở Nhà trắng, Met Gala và gặp Giáo hoàng Francis ở Vatican.

Jeff Bezos sinh năm 1964, là ông trùm truyền thông và nhà đầu tư người Mỹ. Ông nổi tiếng khi sáng lập và xây dựng Amazon như một cửa hàng sách trực tuyến, sau đó mở rộng thêm các sản phẩm, dịch vụ thương mại điện tử. Trong 27 năm nắm quyền lãnh đạo, ông đưa Amazon trở thành đế chế bán lẻ lớn nhất thế giới. Năm 2021, ông thôi chức Giám đốc điều hành. Hiện tài sản ròng của ông là hơn 237,5 tỷ USD, theo Forbes. Ông kết hôn vợ đầu năm 1993, có hai con.

Lauren Sánchez sinh năm 1969, là người dẫn chương trình gốc Mexico từng đoạt giải Emmy, thực hiện nhiều show nổi tiếng trên kênh KTTV Fox-11 như Good Day LA. Cô còn là diễn viên, nhà sản xuất phim và nhà văn. Hồi tháng 9, cô xuất bản truyện đầu tay dành cho thiếu nhi với chủ đề ngoài không gian - The Fly Who Flew to Space. Cô và chồng trước cưới năm 2005, có hai con. Ngoài ra, cô có một con trai với bạn trai cũ - cầu thủ bóng bầu dục Tony Gonzalez.

Phương Thảo