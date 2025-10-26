Chuyện tình của con trai út nhà Beckham

Ca sĩ Jackie Apostel - bạn gái hơn Cruz Beckham 10 tuổi - ấn tượng với niềm đam mê âm nhạc của anh sau lần đầu họ gặp nhau.

Ngày 24/10, Cruz Beckham - con thứ ba của cựu danh thủ David Beckham - ra mắt hai ca khúc mới kể từ khi phát hành single đầu tay If Everyday Was Christmas năm 2016. Dịp này, Jackie Apostel đăng lại bài quảng bá của Cruz, đồng thời kể kỷ niệm sau một năm yêu.

Trên Instagram story, cô viết: "Em và anh gặp nhau lần đầu khi những người quản lý sắp xếp cho hai ta vào cùng phòng thu để viết vài bản nhạc với nhau. Em nghe nói anh đã dành nhiều thời gian cho dự án riên, thử thay đổi chất nhạc và tìm lại chính mình".

Theo người đẹp, hôm ấy cô đã đến studio với tâm thế cởi mở, không biết phải mong đợi điều gì. Sau buổi gặp, Apostel ra về với suy nghĩ Cruz Beckham là một "nhạc sĩ tuyệt vời". Nhưng điều quan trọng hơn là cô cảm nhận Cruz "yêu âm nhạc từ tận đáy lòng", không bao giờ dừng đam mê dù ai nói gì.

Cruz Beckham, 20 tuổi, và bạn gái 30 tuổi trong tiệc mừng sinh nhật sớm của bố anh hồi tháng 4. Ảnh: Instagram/ Jackie Apostel

Công việc giúp họ kết nối rồi từ tình bạn thành tình yêu. "Em rất tự hào về anh. Em yêu việc nhìn anh làm những gì anh nói mình sẽ làm. Em mãi mãi là người hâm mộ lớn nhất của anh. Yêu anh", cô khép lại bài viết.

Cruz Beckham và Jackie Apostel công khai hẹn hò hồi tháng 6/2024, từ đó cô luôn đồng hành bạn trai trong nhiều sự kiện. Apostel cũng dự tiệc và đi du lịch cùng gia đình Beckham. Cô thường nhận lời khen nhan sắc từ mẹ của người yêu - nhà thiết kế Victoria.

Gần đây, chuyện tình của họ bị nói "kỳ quặc" vì khoảng cách tuổi tác. Sự việc xảy ra vào đầu tháng 10 khi Victoria đăng ảnh gia đình chụp cùng Jackie Apostel và "bà trùm làng mốt" Anna Wintour trong show thời trang. Một tài khoản Instagram hỏi tại sao Apostel hẹn hò người nhỏ hơn 10 tuổi, nói lời tiêu cực về mối quan hệ của họ. Cô đáp trả bình luận đó, cho biết yêu Cruz vì anh "tốt bụng, hài hước, thông minh, chu đáo, quyết đoán, trưởng thành, tài năng, chung thủy và khá đẹp trai".

Jackie Apostel (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng gia đình Beckham và "bà trùm làng mốt" Anna Wintour trong show thời trang của Victoria hồi tháng 10. Ảnh: Instagram/ Victoria Beckham

Jackie Apostel sinh năm 1995, là ca sĩ mang hai dòng máu Brazil và Đức. Ngày nhỏ, cô sống tại Brazil, Đức và Mỹ, hiện ở London. Người đẹp từng là thành viên ban nhạc Schutz trước khi hoạt động solo.

Cruz Beckham sinh năm 2005 tại Madrid (Tây Ban Nha), thừa hưởng năng khiếu ca hát của mẹ. Năm 2016, anh phát hành single đầu tay If Everyday Was Christmas. Cruz cũng biết chơi piano, guitar. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng video tập hát. Trước khi yêu Jackie Apostel, con trai út nhà Beckham liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Anh còn hai anh lớn là Brooklyn, 26 tuổi, Romeo, 23 tuổi, và em gái Harper, 14 tuổi.

Phương Thảo (theo People)