Chuyện tình của cô dâu nhiều tuổi hơn cả mẹ chồng

Azarashi, 63 tuổi, tình cờ gặp gỡ, kết hôn sống hạnh phúc với chàng trai 31 tuổi, dù bà lớn tuổi hơn cả mẹ chồng.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với truyền thông Nhật Bản, Azarashi cho hay bà kết hôn lần đầu hơn 20 năm trước và ly hôn năm 48 tuổi, làm mẹ đơn thân nuôi con một mình.

Bà từng thử tìm bạn trai mới qua ứng dụng hẹn hò, gặp gỡ vài người, nhưng cuối cùng chọn sống độc thân, điều hành một cửa hàng bán quần áo thú cưng và chăm sóc chó.

Azarashi và người chồng kém 32 tuổi kết hôn cuối năm 2022. Ảnh: Chantoweb

Mọi chuyện thay đổi khi bà nhặt được một chiếc điện thoại di động ở phía sau ghế trong quán cà phê ở Tokyo vào tháng 8/2020. "Tôi cứ nghĩ có ai để quên ở đó, nhưng rồi một chàng trai trẻ tiến đến và hỏi tôi có nhìn thấy chiếc điện thoại không", bà kể lại.

Một tuần sau, họ tình ngờ gặp lại trên chuyến tàu điện, nhận ra nhau và trao đổi số điện thoại. Chẳng mấy chốc cả hai đã thân thiết và gọi điện cho nhau mỗi đêm hơn một tiếng.

"Bất kể tôi nói về điều gì, công việc hay cuộc sống thường ngày, sở thích, anh ấy đều hiểu. Tôi cảm nhận được anh ấy thực sự quan tâm đến tôi và khiến tôi rất hạnh phúc", Azarashi tâm sự.

Trong buổi hẹn hò đầu tiên, chàng trai gửi thư tình cho Azarashi, bày tỏ: "Xin hãy làm công chúa của anh". Sau một tháng hẹn hò, hai người mới biết tuổi thật của nhau.

Con trai của Azarashi, người đã lập gia đình và có con, hơn bạn trai mới của mẹ 6 tuổi và ủng hộ mối quan hệ. Tuy nhiên, mẹ của chàng trai phản đối vì bạn gái của con trai nhiều tuổi hơn bà và đã hết tuổi sinh nở, nhưng cuối cùng, người mẹ vẫn nhượng bộ.

Azarashi và bạn trai đăng ký kết hôn vào Giáng sinh năm 2022. Ba năm trôi qua, họ vẫn giữ tình cảm ngọt ngào như thuở mới yêu, cùng nhau làm việc nhà và điều hành một công ty mai mối.

"Chúng tôi vẫn gọi nhau là hoàng tử, công chúa", Azarashi nói.

Hai vợ chồng chụp hình bên hồ bơi. Ảnh: Chantoweb

Chuyện tình của hai người trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội ở Nhật Bản. "Azarashi nom trẻ hơn tuổi, tự tin và độc lập tài chính. Cô ấy xứng đáng được yêu thương", một người bình luận.

"Sẽ ra sao nếu có ngày người chồng trẻ rời bỏ cô ấy để đến với một cô gái trẻ hơn, xinh đẹp hơn, thành đạt hơn?" một người khác bày tỏ lo lắng.

Tuy nhiên, Azarashi cho rằng "điều quan trọng nhất bây giờ là chúng tôi thấy hạnh phúc". Bà muốn tiếp tục làm việc, kiếm tiền để thuê người chăm sóc khi về già, giảm gánh nặng cho chồng. Azarashi cũng muốn để lại một khoản tiền cho chồng nếu bà mất trước và hai người thường xuyên bàn bạc về tương lai.

"Tôi hay nói với anh ấy rằng, nếu sau này anh có tái hôn thì cũng phải cố gắng mà kiếm tiền, vì nếu không có tiền thì các cô gái trẻ sẽ không đến với anh đâu", Azarashi nói. "Anh ấy cũng có công việc riêng, ngoài việc cùng tôi điều hành công ty mai mối. Tôi tin rằng nếu đủ tiền, cuộc sống sẽ ổn định và tôi luôn hy vọng anh ấy sẽ sống tốt".

Azarashi khoe bánh bao hai vợ chồng cùng làm. Ảnh: Chantoweb

Hồng Hạnh (Theo ChantoWeb)