Chuyện tình của chàng trai Mỹ và á hậu người điếc Việt

Lần đầu gặp Lan Anh, Jose đã phải lòng nhưng cô gái chỉ xem anh nhiếp ảnh gia Mỹ như một người bạn bình thường, thậm chí không thích cái đầu trọc của anh.

Jose Saldana đến Việt Nam năm 2019 để nối tiếp hành trình khám phá thế giới của mình.

Bị điếc năm hai tuổi nhưng Jose luôn khát khao chinh phục những đỉnh núi cao nhất và chu du khắp nơi nên chọn nghề nhiếp ảnh. Chàng trai Mỹ đã đến 35 quốc gia trước khi có mặt tại Việt Nam trong lịch trình khám phá Đông Nam Á.

Dịp ấy, Jose kết nối với những người bạn Mỹ đang sống ở Việt Nam. Họ rủ anh đến một nhà hàng và mời thêm những người bạn điếc khác, trong đó có Bùi Lan Anh, 29 tuổi.

Buổi đó, nhóm người trẻ chụm đầu vào nhau nói đủ chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu. Vì điếc, họ cũng không thể nói như người bình thường. Jose bị hút về phía Lan Anh, một cô gái xinh đẹp, hài hước và sôi nổi nhất.

Anh giơ máy ảnh chụp hình cả nhóm và bật cười khi thấy Lan Anh làm trò trêu mình. "Khoảnh khắc đó, tôi biết chắc Lan Anh là một nửa hoàn hảo của đời mình", Jose kể. Anh gửi kết bạn với cô trên mọi ứng dụng mạng xã hội sau khi rời nhà hàng.

Phải lòng Lan Anh nhưng lúc đó Jose không biết cô từng là hoa khôi điếc Việt Nam năm 2015 và á hậu 2 cuộc thi Miss and Mister Deaf International (Hoa hậu và Nam vương điếc quốc tế) tại Mỹ năm 2016.

Lan Anh và Jose trong một chuyến du lịch Phú Quốc, năm 2022. Ảnh: Bùi Lan Anh

Bùi Lan Anh quê Vĩnh Phúc, bị điếc bẩm sinh nhưng vẫn tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm trung ương. Cô cũng là thành viên nổi bật trong các hoạt động của cộng đồng người điếc Việt Nam.

Lan Anh từng học ngôn ngữ ký hiệu quốc tế trong thời gian đi thi hoa hậu người điếc ở Mỹ và có nhiều bạn bè người nước ngoài nên nói chuyện với Jose mà không chút e dè. Cô chỉ xem anh như những người bạn mới quen khác. Khi nhiếp ảnh gia người Mỹ nói lời yêu chỉ sau lần đầu gặp, Lan Anh từ chối. "Tôi cũng nói thẳng là không thích một người đàn ông trọc đầu", cô nhớ lại.

Rời Việt Nam nhưng chàng trai Mỹ "dội bom" tin nhắn khắp các tài khoản mạng xã hội, dù cô gái không nhận lời kết bạn. Bận học và cũng không hứng thú với chàng trai Mỹ, Lan Anh có khi đọc mà không hồi đáp hoặc bỏ qua tin nhắn của anh. "Suốt nửa năm, anh kiên trì gọi, nhắn tin hỏi thăm không sót ngày nào. Tôi cứ chờ xem anh duy trì được bao lâu", cô kể. Nhưng cuối cùng, sự kiên nhẫn của chàng trai Mỹ cũng chạm được tới trái tim Lan Anh.

Khi đọc tin nhắn "Sorry, I still can't forget you, please reconnect me" (Xin lỗi, tôi không thể quên em, làm ơn hãy liên lạc với tôi) sau hơn 7 tháng, cô xúc động, chấp nhận đề nghị kết bạn của anh. Ngay lập tức, Jose gọi video lại cho Lan Anh, khoe đã nuôi tóc dài, không còn trọc đầu nữa. "Tôi phá lên cười, thấy quý mến anh hơn", cô kể. Họ bắt đầu nói chuyện qua lại từ đó.

Năm 2020, Jose quay lại Việt Nam mong được gặp Lan Anh. Chàng trai Mỹ nói lời yêu nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu. Anh tiếp tục chiến thuật gọi, nhắn tin hàng ngày, kể cho cô nghe mọi điều mình trải qua trên hành trình khám phá thế giới.

"Chưa có ai tôi có thể nói được nhiều chuyện, tâm sự nhiều điều như vậy. Càng ngày tôi càng thấy yêu cô ấy hơn", Jose nói. Lan Anh cũng đồng cảm hơn với người bạn ngoại quốc, cảm mến anh vì những lời quan tâm, hỏi thăm dịu dàng. "Tôi thấy anh cũng hài hước, hay làm trò hệt mình. Ở anh, tôi tìm thấy sự đồng điệu", cô nói.

Dịp sinh nhật anh cuối năm 2021, Covid bùng phát nên họ tổ chức sinh nhật qua video. Lần này, cô gái Việt chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ xinh, cùng anh thổi nến từ xa. "Anh tỏ tình. Thấy tôi gật đầu. Nhìn nước mắt anh rơi, tôi biết đã chọn đúng người", Lan Anh nói.

Dịp lễ tình nhân năm 2023, Jose tự chuẩn bị món quà tinh thần và đặt tay lên trái tim bày tỏ tình yêu dành cho Lan Anh. Ảnh nhân vật cung cấp

Nhưng Covid-19 cứ nối dài thêm khoảng cách của hai người yêu nhau. Suốt thời gian quê người yêu trong đại dịch Covid-19, ngày nào anh cũng lên mạng tìm đọc thông tin về chính sách phong tỏa ở Việt Nam. Jose chờ từng ngày, đếm từng giờ để những chuyến bay sang Việt Nam hoạt động trở lại. Đã có lúc anh sợ chẳng thể gặp lại Lan Anh bởi các chính sách phong tỏa ngày càng thắt chặt. Họ an ủi nhau bằng cách bật video hàng ngày để được nhìn thấy người mình yêu, khua khoắng đôi tay tâm sự đủ điều.

Tháng 5/2022, khi các chính sách giãn cách được dỡ bỏ Jose cũng hoàn tất thủ tục để bay ngay sang gặp bạn gái. Lan Anh nhắn tin không thể ra sân bay đón. "Tôi tự lên kế hoạch di chuyển bằng taxi để đến căn hộ cho thuê của mình, có chút buồn vì bạn gái không thể đến", anh nhớ lại.

Nhưng khi chàng nhiếp ảnh gia đi bộ đến lối ra đã thấy Lan Anh đứng chờ bên ngoài, anh mắt rạng rỡ. Bao nhiêu nhớ nhung, buồn lo, thương yêu dồn hết vào một cái ôm chặt. "Khoảnh khắc đó đẹp nhất đời tôi", Jose nói.

Lan Anh và Jose chụp ảnh cưới tại quê của cô, Vĩnh Phúc, năm 2023. Ảnh: Lan Anh Bùi

Hai người yêu nhau lên kế hoạch đi du lịch khắp các quốc gia trên thế giới, chinh phục những ngọn núi và tới các bang ở phía tây nam nước Mỹ. Ở đó, chàng nhiếp ảnh gia đã có mẫu ảnh cho riêng mình, là người con gái anh yêu. Họ thỏa sức trêu đùa, nắm tay, tranh thủ từng giây phút bên nhau để bù đắp những ngày xa nhớ. "Tôi thấy mình tự tin và yêu đời hơn bao giờ hết", Jose thừa nhận.

Chị Bùi Phượng, chị gái Lan Anh và gia đình rất lo khi biết cô yêu một người nước ngoài. Nhưng họ yên tâm hơn khi thấy khi ở bên nhau, cả Lan Anh và Jose đều vui vẻ, hài hước và thích trêu chọc nhau, khiến những người xung quanh cũng hưởng nguồn năng lượng tích cực.

"Jose tỉ mỉ, cẩn thận, quan tâm sức khỏe Lan Anh và luôn động viên em học để phát triển bản thân. Quan trọng là cả hai rất kiên định với lựa chọn của mình nên gia đình ủng hộ các em ấy", chị Phượng nói.

Sau đám cưới cuối năm 2023 tại Việt Nam, Jose trở lại Mỹ tiếp tục công việc, Lan Anh hoàn thành chương trình học ở Việt Nam. Cô dự định sẽ sang Mỹ sống, đồng hành cùng chồng trên hành trình khám phá thế giới.

"Tôi cũng muốn làm việc cho dự án dành cho người khuyết tật, giúp người điếc nói riêng và người khuyết tật nói chung có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống", Lan Anh nói.

Cô cho biết, cộng đồng người điếc nhỏ hơn nhiều so với cộng đồng người nói, lại dùng ngôn ngữ riêng nên cơ hội tìm bạn đời rất khó. Tuy nhiên, Lan Anh luôn tin vào tình yêu.

"Chỉ cần tự tin, lạc quan và luôn nỗ lực, chúng ta sẽ tìm ra con đường phù hợp và người sẵn lòng đồng hành cùng mình trong cuộc sống, giống như Jose và tôi đã tìm thấy nhau", cô nói.

Phạm Nga