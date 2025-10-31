Chuyện tình của chàng khiếm thị và nữ tiến sĩ Mỹ

Trung QuốcBị người lạ theo dõi và có nguy cơ bị tấn công, Amy Thame chạy bừa vào một tiệm massage và được chàng nhân viên khiếm thị ra tay giải cứu.

Tình huống "anh hùng cứu mỹ nhân" giữa Amy và Wu Yanju đã mở ra một câu chuyện tình. "Khi kẻ lạ mặt bỏ đi, tôi ngẩng lên nhìn ân nhân, bỗng thấy trái tim mình loạn nhịp", Amy kể về biến cố năm 2004.

Wu Yanju, sinh năm 1981 tại làng Dư Châu (Hà Nam), có tuổi thơ cơ hàn. Gia đình nghèo tới mức anh phải ngủ chung với gia súc. Học giỏi nhưng Wu phải theo bố đi làm công nhân ở mỏ đá từ 15 tuổi.

Rồi một tai nạn xảy ra. Trong lúc di chuyển đá tảng, Wu bị thương nặng ở mắt phải. Dù được phẫu thuật, mắt anh vẫn mờ đục và thị lực suy giảm nghiêm trọng. Biến cố khiến Wu phải chuyển sang học nghề massage rồi đến Tân Cương làm việc.

Wu Yanju và Amy Thames trong ngày cưới ở Trung Quốc, năm 2005. Ảnh: The Paper

Sau lần gặp gỡ định mệnh, Amy và Wu trở thành bạn. Chàng trai 23 tuổi thường mời cô bạn người Mỹ đi ăn tối ở quán vỉa hè tại Urumqi. Họ dùng từ điển để giao tiếp.

Mặc cảm nghèo khó và khiếm thị nên Wu nghĩ cô gái có học thức cao sẽ sớm rời đi. Nhưng Amy khẳng định: "Tình yêu không dựa vào bằng cấp hay tiền bạc. Tôi cũng sinh ra trong gia đình khó khăn ở Mỹ nên rất đồng cảm với anh". Cô còn ấn tượng vì Wu "cao, đẹp trai, đạo đức tốt, không hút thuốc, không uống rượu và rất lãng mạn".

Họ chính thức hẹn hò và đăng ký kết hôn vào tháng 9/2005.

Ban đầu, cả hai gia đình đều phản đối. Bố mẹ Wu lo lắng Amy là người nước ngoài, lại có học vấn quá chênh lệch, sẽ bỏ rơi con trai họ. Còn gia đình Amy ở Mỹ quan ngại Wu không có bằng cấp, công việc bấp bênh.

Tuy nhiên, sau nhiều cuộc gọi video, sự chân thành của cả hai đã thuyết phục được gia đình. Mẹ Wu thậm chí còn gửi gạo quê làm quà cho con dâu.

Những năm đầu sống chung ở Tân Cương, thu nhập của họ chỉ khoảng 300 USD mỗi tháng. Dù khó khăn, Amy từ chối cơ hội về Mỹ để được ở bên cạnh chồng. Năm 2008, cả hai chuyển đến Thượng Hải. Wu học thêm về y học cổ truyền Trung Quốc và dần xây dựng sự nghiệp kinh doanh massage chuyên nghiệp.

Những khác biệt văn hóa cũng tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Lần đầu thấy nhà vệ sinh xổm, Amy "mắt tròn xoe" không biết dùng thế nào. Ngược lại, Wu thấy đồ ăn Mỹ quá ngọt. Họ học cách thích nghi, Amy dạy chồng làm sandwich, Wu dạy cô làm mì kéo tay.

Amy ngạc nhiên khi thấy chồng dậy từ 5h tập Thái Cực Quyền, còn Wu khó chịu mỗi khi vợ hát karaoke với âm lượng lớn. Họ đặt ra quy tắc, mỗi người sẽ nhường nhau một lần trong tháng để cân bằng. "Chúng tôi chấp nhận và sống chung với cả những khuyết điểm của nhau", Wu nói.

Wu Yanju và Amy Thames ở Thượng Hải, tháng 6/2025. Ảnh: Sina News

Hiện tại, Wu điều hành một viện quản lý sức khỏe, còn Amy làm việc tại một trường quốc tế ở Thượng Hải. Lấy cảm hứng từ chồng, cô thành lập một quỹ nhỏ hỗ trợ trẻ em khiếm thị. Cuối tuần, Amy dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nông thôn, còn Wu dạy massage thư giãn cho các em. Họ có hai con gái 17 và 14 tuổi, đều giỏi thể thao.

Gần đây, nhân kỷ niệm 20 năm gặp gỡ, vợ chồng Wu quay lại tiệm massage ở Tân Cương. Đoạn video anh tái hiện cảnh "cứu" Amy năm xưa, đăng trên Douyin, đã thu hút hai triệu lượt xem.

Một số người nói được truyền cảm hứng bởi thông điệp của Wu, không bao giờ từ bỏ giấc mơ dù xuất thân khiêm tốn.

"Chúng tôi không thể đi xa đến vậy nếu không có những thử thách", Wu nói.

Ngọc Ngân (Theo The Paper, Sina News)