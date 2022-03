Chuyện tình của ca sĩ Phượng Vũ và chàng trai Pháp

Khi Phượng Vũ - quán quân "The Cover show" - hết tiền làm MV, bạn trai Jordan Baumgartner lén lấy ví cô, bỏ tiền vào góp chút kinh phí.

The Cover show - cuộc thi hát lại những bản hit nhạc Việt - chung kết tối 2/3. Vượt qua 30 thí sinh, ca sĩ Phượng Vũ và Huyền Cadie đoạt vị trí đồng quán quân, chia đôi giải thưởng 300 triệu đồng. Sau khi biết kết quả cuộc thi, người đầu tiên Phượng Vũ muốn nhắn tin chia vui là bạn trai - Jordan Baumgartner. Cô cho biết: "Hơn ai hết, anh là người đồng hành cùng tôi về mặt tinh thần suốt chặng đường qua".

Phượng Vũ nói may mắn có Jordan Baumgartner - bạn trai người Pháp - ủng hộ ca hát. Khi biết cô tìm cơ hội mới ở The cover show, anh ủng hộ hết lòng, khuyên ca sĩ thử sức với nhiều thể loại vì hiểu khả năng hát của cô. Nghe nhiều nhạc Âu Mỹ, anh góp ý cô nên hát khoáng đạt, ngẫu hứng hơn để tương tác với khán giả.

Ca sĩ cho biết lúc mới quen, bạn trai rất sòng phẳng chuyện tiền bạc. Nhưng khi đã yêu nhau, anh hỏi thăm cô về công việc và đề nghị đầu tư cho Phượng Vũ làm sản phẩm âm nhạc. Cô nói: "Thỉnh thoảng, tôi hết tiền để quay MV. Tính tự trọng cao, tôi không chia sẻ với bạn trai nhưng anh vẫn biết. Anh lấy ví của tôi và bỏ vào một khoản để tôi tiêu. Số tiền không lớn, chỉ vài triệu thôi, nhưng tôi rất xúc động".

Phượng Vũ và bạn trai quen 5 năm - anh Jordan. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với ca sĩ, bạn trai là chỗ dựa tinh thần khi cô xa nhà lập nghiệp. Họ quen nhau năm 2017, khi cô đi diễn ở một phòng trà tại Sài Gòn, còn anh sang Việt Nam công tác cho một công ty nước ngoài về giải pháp viễn thông. Sau một năm theo đuổi, anh cầu hôn và được cô đồng ý. Phượng Vũ yêu tính cách chững chạc, thấu hiểu của Jordan, dù kém cô năm tuổi. Ca sĩ nói: "Khi tôi chỉ thấy hơi buồn hoặc không hài lòng, anh biết ngay và chủ động hỏi. Tôi cảm xúc thất thường, dễ bức bối nhưng lại ít chịu chia sẻ cùng ai. Với anh, tôi dễ dàng nói ra những khúc mắc trong lòng".

Từng một lần ly hôn, Phượng Vũ nói bạn trai giúp cô chữa lành những tổn thương trong quá khứ. Với ca sĩ, Jordan hoàn toàn khác những người cô từng quen và yêu. Đi hát về, cô hỏi: "My love, can you cook for me" (Anh ơi, anh nấu ăn giúp em được không"), Jordan liền sẵn lòng.

Phượng Vũ hay ốm vặt vì sức đề kháng kém, thường phải nhập viện. Mỗi lần thấy cô bệnh, bạn trai bắt cô đi khám. Từ lúc quen nhau, hơn 10 lần anh phải vào viện chăm cô. Nhiều lần, phải ở lại qua đêm, anh thức trắng bên giường bệnh. Jordan cao hơn 2 m nên muốn ngủ lại ở bệnh viện, anh cũng phải nằm dưới đất vì không thể nằm cùng giường với cô. Phượng Vũ cho biết: "Đôi lúc, tôi cảm giác, anh lo cho tôi hơn chính bản thân".

Phượng Vũ cùng bạn trai trong dịp Tết 2021. Vì ngoại hình cao to, anh thường được bạn gái gọi với nick-name "Khủng Long". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau bốn năm đính hôn, Phượng Vũ chưa cưới vì muốn tập trung vào sự nghiệp. Dù đã trải qua nhiều cuộc thi, thậm chí từng đoạt quán quân, cô tham gia show mới với hy vọng kiếm thêm cơ hội nổi tiếng. Ca sĩ nói: "Tôi mong một bài hit nào đó sẽ đến, giúp tôi có dịp đến gần khán giả. Bảy năm vào nghề, tôi nhiều lúc tủi thân vì chưa có ca khúc nào thực sự phổ biến với công chúng".

Phượng Vũ nói từ khi vào nghề đến nay, dù qua nhiều phen trầy trật để ra các sản phẩm âm nhạc, cô chưa tạo được tiếng vang như mong muốn. Cô từng ra nhiều MV, thử nghiệm các dòng nhạc từ pop ballad đến R&B, cover các bản hit cũ đồng thời tự sáng tác, nhưng không thành công. Nhiều lúc, Phượng Vũ thấy bị thử thách về niềm tin với nghề nghiệp, từng có ý định bỏ hát.

Cô nói: "Suy nghĩ ấy nhanh chóng qua đi, tôi nghĩ về thời điểm mình mới bắt đầu, lại tiếp tục với đam mê, chọn cách đi chậm mà chắc, từng bước một. Tôi tin nỗ lực của mình một ngày được đền đáp xứng đáp, khẳng định được mình là ai".

Không có hit, ít show đi hát, thu nhập của Phượng Vũ cũng trở nên bấp bênh. Vài năm qua, cô làm nhiều nghề như một cách lấy ngắn nuôi dài, từ bán hàng online đến môi giới bất động sản. Cô cho biết: "Tôi làm mọi thứ để lo cho cuộc sống cá nhân, khoản dư ra sẽ tiết kiệm làm sản phẩm âm nhạc như album, quay MV, tăng độ nhận diện với khán giả". Phượng Vũ hy vọng tìm được một nhạc sĩ có các sáng tác phù hợp, trở thành cố vấn để cô không còn loay hoay khi làm nghề.

Phượng Vũ - "Em ngày xưa khác rồi" Phượng Vũ trong tiết mục "Em ngày xưa khác rồi" (Vương Anh Tú sáng tác) trong chung kết cuộc thi The Cover show. Video: Lê Trần Media

Phượng Vũ sinh năm 1988, tên thật là Vũ Thị Phượng. Cô xuất thân là một nhân viên văn phòng trong ngành dầu khí, đam mê ca hát từ nhỏ. Cô nổi lên từ năm 2015, trong một video quay ngẫu hứng tiết mục "vừa ăn vừa hát". Sau đó, Phượng Vũ thi The Voice 2015, trở thành học trò của Đàm Vĩnh Hưng. Sau khi dừng chân ở top 4, cô tiếp tục đăng ký nhiều cuộc thi khác và đoạt quán quân Ai sẽ thành sao năm 2018. Cô từng cover nhiều bản hit như Nếu em được chọn lựa, Như đã dấu yêu, Dạ khúc cho tình nhân...

Tháng 11/2021, Phượng Vũ cùng hơn 30 giọng ca thi The cover show mùa đầu. Chương trình được chia thành các tập chủ đề, giới thiệu tình khúc của 10 nhạc sĩ như Bảo Chấn, Phương Uyên, Minh Nhiên, Thái Thịnh... Từ tập 11, cuộc thi chọn ra bốn thí sinh vào chung kết. Quán quân nhận giải trị giá 300 triệu đồng và hợp đồng sản xuất âm nhạc, quay MV.

Tam Kỳ