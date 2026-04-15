Chuyện tình ba thập niên của nghệ sĩ Anh Tuấn - Nguyệt Hằng

Kỷ niệm 30 năm kết hôn, nghệ sĩ Nguyệt Hằng tặng chồng cặp nhẫn cưới mới, với mong muốn gắn kết, hòa thuận bên bạn đời.

Trong buổi kỷ niệm hôm 30/3 ở Hà Nội, diễn viên nói với chồng: "Chúng ta đã bước sang một chặng đường mới, một cuộc tình mới. Giờ mình là hai ông bà ở bên nhau. Hy vọng chúng ta mãi trọn vẹn, cùng đeo nhẫn này đến cuối đời".

Hai nghệ sĩ gắn kết trong công việc lẫn cuộc sống. Dịp này, họ đóng chung phim Ngược đường ngược nắng, vào vai một cặp vợ chồng. Anh Tuấn nói vui rằng việc ở bên nhau, cùng ăn, cùng ngủ đã chiếm quá nhiều thời gian nên đối với anh, đi làm vốn dĩ là những lúc được thư giãn vì không có vợ ở bên. Thế nhưng, trong dự án lần này, nam nghệ sĩ áp lực vì bà xã "kè kè bên cạnh".

Vợ chồng nghệ sĩ trong buổi kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngược lại, Nguyệt Hằng cho rằng việc đóng phim cùng ông xã lại là lợi thế. Có nhiều phân đoạn, hai người gần như không phải diễn, chỉ cần mang những cảm xúc đời thường lên màn ảnh là đủ. Trước đó, họ cùng xuất hiện trong các phim như Đấu trí, Đào, phở và piano, nhưng ít cảnh đóng chung.

Ở tuổi ngoài 50, cặp sao có ba con gái, một con trai, hai cháu ngoại. Ngoài những lúc đi quay, họ ở nhà trông cháu. Nhìn lại chặng đường hôn nhân, cả hai nói hạnh phúc vì gia đình đủ nếp đủ tẻ, hòa thuận. Ở nhà, Anh Tuấn là người lo bếp núc. Những dịp lễ, nghệ sĩ chuẩn bị hoa, quà cho vợ. Hôm 8/3, video anh làm thơ hài hước nịnh bà xã được nhiều khán giả yêu thích. Nghệ sĩ trêu vợ: "Trên trời thì có Hằng Nga. Còn anh thì chỉ có Hằng mà thôi", "Xe máy thì phải cần xăng. Còn anh thì phải có Hằng ở bên".

Nghệ sĩ Anh Tuấn - Nguyệt Hằng chụp ảnh kỷ niệm 30 năm cưới Nghệ sĩ Anh Tuấn - Nguyệt Hằng chụp ảnh kỷ niệm 30 năm cưới. Video: Nhân vật cung cấp

Trước khi đến giai đoạn hạnh phúc tuổi trung niên, họ từng trải qua nhiều khó khăn lúc trẻ. Khi mới lấy nhau, vợ chồng diễn viên cùng ra cửa hàng đồ cũ mua xe máy Peugeot 102. Mỗi lần đi từ Nhà hát Tuổi trẻ ở phố Ngô Thì Nhậm về nhà ở khu văn công Mai Dịch, xe bị nóng máy, không chạy được, phải dừng nhiều lần để đạp bằng chân. Ngày trời mưa, Nguyệt Hằng chạy theo sau, giúp chồng đẩy xe.

Giống như nhiều nghệ sĩ cùng thời, Anh Tuấn - Nguyệt Hằng xoay xở các công việc khác để bám trụ với nghề. Anh Tuấn từng khởi nghiệp với việc kinh doanh quần jeans. Giai đoạn đầu, anh bán hàng thuận lợi nhờ đổ mối ở chợ Đồng Xuân được hơn 1.000 chiếc, lãi mỗi chiếc đến 40.000 đồng. Thế nhưng tuổi còn trẻ, anh không giữ được tiền, hụt vào cả tiền gốc. Anh Tuấn nhiều lần kinh doanh không thành, khiến hai vợ chồng nhiều lần đối diện các khoản nợ. Khi mới sinh con hơn thứ hai gần một tháng, diễn viên Nguyệt Hằng đã đi lồng tiếng để có đồng ra đồng vào.

Giai đoạn nhiều mâu thuẫn, cặp nghệ sĩ định ly hôn nhưng cuối cùng quyết định ở lại với nhau, giữ mái ấm gia đình vì các con. Trong một chương trình truyền hình, Anh Tuấn cho biết bố mẹ chia tay từ lúc anh ba tuổi, anh sống với bố. Nghĩ đến tuổi thơ của mình và tưởng tượng cảnh các con không có bố ở bên cạnh, anh cảm thấy đau đớn.

Anh Tuấn - Nguyệt Hằng trong phim 'Ngược đường ngược nắng' Diễn viên Anh Tuấn - Nguyệt Hằng trong phim "Ngược đường ngược nắng". Video: VFC

Khi nghe quyết định không ly hôn của con dâu, bố chồng Nguyệt Hằng từng nói với chị: "Cảm ơn con gái. Con đã giữ cho các cháu của bố có một gia đình trọn vẹn". Diễn viên cũng coi mẹ chồng như người bạn, cùng chia sẻ nhiều buồn vui trong cuộc sống.

"Chính sự gần gũi ấy giúp tôi vượt qua sóng gió để có được một gia đình như lúc này. Tôi tự hào vì cả hai đã cùng trải qua nhiều thứ và ở bên nhau", diễn viên nói.

Nguyệt Hằng 53 tuổi, lớn lên trong gia đình có bố là biên đạo múa, mẹ làm diễn viên của đoàn văn công Tổng cục Chính trị. Lớn lên, chị từng theo học lớp múa của Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội. Trong một lần tham dự hội diễn, chị gặp Nghệ sĩ Nhân dân Lê Hùng. Thấy Nguyệt Hằng có tố chất, ông gợi ý chị thi lớp diễn viên thứ hai của Nhà hát Tuổi trẻ năm 1990. Sau khi đỗ, chị học cùng chồng.

Ngoài diễn xuất, chị có duyên với lồng tiếng. Nghệ sĩ gắn bó phòng thu của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) 20 năm, thu tiếng cho nhiều nhân vật như Thắm của phim Xin hãy tin em, Nguyệt trong series Phía trước là bầu trời, Trúc ở dự án Những ngọn nến trong đêm. Hiện chị là giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Anh Tuấn hơn vợ một tuổi. Do bận kinh doanh, anh ít đóng phim hơn vợ. Những năm gần đây, anh tham gia các series như Độc đạo, Đấu trí, Hương vị tình thân.

Hà Thu