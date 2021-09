Chuyện tình 35 năm của Tom Ford và bạn đời đồng giới

Richard Buckley và Tom Ford trên tạp chí Out. Ford viết lên tấm ảnh được in ra: "Richard cùng chú chó của chúng tôi, John, là những điều quan trọng nhất trong đời tôi. Richard đem đến cho tôi sự cân bằng và sức mạnh để hoàn tất công việc. Richard là điểm tựa của tôi". Ảnh: Out