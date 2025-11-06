Chuyến thăm Ukraine của Angelina Jolie xáo trộn vì tài xế 'bị bắt đi lính'

Chuyến thăm bất ngờ của nữ diễn viên Mỹ đến Ukraine gặp sự cố hy hữu khi tài xế trong đoàn bị quân đội Ukraine triệu tập nhập ngũ.

Diễn viên Angelina Jolie, đang giữ vai trò đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), hôm 4/11 đến thành phố Kherson ở miền nam Ukraine, nơi nằm trên tuyến đầu chiến sự. Đây là lần thứ hai cô đến Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra, sau chuyến thăm đầu tiên tới Lviv năm 2022.

Politico dẫn nguồn tin cấp cao trong chính phủ Ukraine cho biết trong lúc di chuyển qua tỉnh Mykolaiv, một thành viên trong đoàn của Jolie đã gặp rắc rối với cơ quan tuyển quân địa phương.

Nguồn tin cho biết nữ diễn viên không thông báo trước kế hoạch di chuyển với giới chức sở tại và nhập cảnh qua đường bộ. Đoàn xe bị chặn lại tại trạm kiểm soát và thành viên trong đoàn bị cưỡng chế trình diện huấn luyện. Văn phòng tuyển quân Mykolaiv cho rằng người này là quân nhân dự bị, do đó yêu cầu nhập ngũ trở lại.

Angelina Jolie thăm một trung tâm thiếu nhi tại Kherson ngày 4/11. Ảnh: UNN

Lục quân Ukraine sau đó phát thông cáo về sự việc, nêu rõ người bị triệu tập là tài xế của Jolie, nhưng sau đó lại xóa bài đăng. Đại diện của Jolie từ chối bình luận.

Truyền thông Ukraine và mạng xã hội lan truyền thông tin Jolie đã phải đến văn phòng tuyển quân tỉnh Mykolaiv để đưa thành viên đoàn ra ngoài. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn thạo tin mô tả Jolie đã cố gắng liên lạc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để giải quyết vấn đề.

Angelina Jolie, từng là đặc phái viên Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn giai đoạn 2012-2022, được biết đến với các hoạt động nhân đạo ở nhiều vùng xung đột. Truyền thông Ukraine ngày 5/11 đăng tải một số hình ảnh nữ diễn viên mặc áo chống đạn gắn quốc huy Ukraine, đội mũ bảo hộ và thăm các bệnh viện, trung tâm thiếu nhi tại Kherson.

Thanh Danh (Theo Politico, UNN, Kyiv Post, RT)