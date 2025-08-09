'Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư sẽ mở ra cơ hội hợp tác khoa học công nghệ'

Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mở ra cơ hội hợp tác về nhiều lĩnh vực, như khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc ngày 10-13/8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân. Tổng Bí thư Tô Lâm là vị khách nước ngoài đầu tiên của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung, đây cũng là chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc đầu tiên tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.

"Phía Hàn Quốc mời Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm với tư cách là 'Quốc khách' đầu tiên cho thấy sự coi trọng đối với quan hệ với Việt Nam cũng như với cá nhân Tổng Bí thư", Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm nay.

Ông Vũ khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc là hai đối tác hàng đầu của nhau trên rất nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động, giao lưu nhân dân. Đây sẽ là dịp để hai bên đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện và hiệu quả.

"Chuyến thăm sẽ mở ra các lĩnh vực hợp tác mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có lĩnh vực bán dẫn, cũng như trí tuệ nhân tạo. Hai nước cũng có cơ hội tăng cường hợp tác về chia sẻ kinh nghiệm, phát triển công nghệ văn hóa, góp phần thiết thực cho người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước", Thứ trưởng Ngoại giao nói về ý nghĩa của hoạt động này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trong cuộc phỏng vấn ngày 8/8. Ảnh: Giang Huy

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nằm trong những hợp tác mà hai bên kỳ vọng trở thành trụ cột mới cho quan hệ song phương.

Hai nước đã thu được nhiều thành quả đáng khích lệ ở lĩnh vực này, trong đó có Dự án Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, dự án Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) tại Hòa Lạc, Vườn ươm công nghệ Cần Thơ...

Sau hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu quan hệ rất đặc biệt, hiệu quả và thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam và là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu mà Hàn Quốc cung cấp hỗ trợ phát triển.

Hợp tác văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch và các lĩnh vực khác cũng chứng kiến những thành quả quan trọng, không ngừng đổi mới cả về lượng và về chất. Hợp tác trong lĩnh vực về lao động, giao lưu nhân dân liên tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu của hai bên.

Hiện có khoảng hơn 350.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc và hơn 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam, trong đó có hơn 100.000 gia đình đa văn hóa và khoảng 100 địa phương của hai bên có quan hệ giao lưu hữu nghị nhân dân.

"Những kết quả đạt được trong chuyến thăm lần này sẽ là động lực và là nguồn cảm hứng để Việt Nam và Hàn Quốc kế thừa, phát huy và nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới", Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho hay.

Thùy Lâm