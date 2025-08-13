'Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư đạt nhiều kết quả quan trọng'

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm thành công tốt đẹp, với nhiều kết quả trên các phương diện chính trị, khoa học công nghệ, kinh tế...

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hôm nay kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc ngày 10-13/8 theo lời mời của Tổng thống Lee Jae-myung và phu nhân.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng chuyến thăm rất thành công, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực chất, được thể hiện rõ nét trên 5 phương diện, theo TTXVN.

Chuyến thăm đã làm sâu sắc tin cậy chính trị, củng cố quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đạt nhận thức chung quan trọng về việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc song phương, các lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực và bày tỏ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 11/8. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn hợp tác hai nước tiếp tục có bước chuyển mới, thực chất, hiệu quả, chặt chẽ và bền vững hơn nữa, tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh các chuyến thăm, giao lưu tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, mở rộng hợp tác trên các kênh, tăng cường hợp tác trên tất cả lĩnh vực tương xứng với khuôn khổ quan hệ.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng đạt nhiều kết quả nổi bật trong chuyến thăm.

Tổng Bí thư đã đề xuất với phía Hàn Quốc định hình tầm nhìn chiến lược mới, chuyển từ hợp tác kinh tế sang liên kết kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, trong đó có thúc đẩy hợp tác cùng phát triển chuỗi sản xuất, mở cửa thị trường hàng hóa của nhau và hỗ trợ để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, qua đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Tổng Bí thư cũng kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục xác định Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu, điểm đến chiến lược cho xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển, đồng thời mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân thưởng trà ngày 12/8. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cũng mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trên một số lĩnh vực trọng tâm như khoa học - công nghệ, phát triển hạ tầng chiến lược, nông nghiệp công nghệ cao và hợp tác phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực trở thành trụ cột mới của quan hệ song phương; nhất trí phối hợp phát triển các ngành công nghệ chiến lược, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, xây dựng chính sách đổi mới sáng tạo số.

Nhấn mạnh nền tảng xã hội, giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết bền chặt quan hệ hữu nghị và hiểu biết hai nước, hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân, hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn và hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí gia hạn Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm (EPS); phối hợp thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác, quảng bá và truyền thông về văn hóa, thể thao, du lịch; mở rộng hơn nữa hợp tác du lịch cũng như đơn giản hóa thủ tục đi lại cho công dân hai nước.

Tổng Bí thư đánh giá cao đóng góp của cộng đồng hơn 350.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, đề nghị Hàn Quốc tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho bà con người Việt sinh sống, làm việc ổn định và đóng góp thiết thực hơn nữa cho mối quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Trên bình diện đa phương, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ và tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực như ASEAN, Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tiểu vùng Mekong...; sẵn sàng tham gia tích cực vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống cũng như các thách thức toàn cầu.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm và ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc năm 2025 và tại Việt Nam năm 2027.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok chứng kiến các đơn vị, doanh nghiệp trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm lần này, hai bên đã ký kết 50 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, hạ tầng số, chuyển đổi số, tài chính, ngân hàng, dịch vụ, văn hóa, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Theo ông Bùi Thanh Sơn, Việt Nam và Hàn Quốc thời gian tới sẽ thúc đẩy triển khai các phương hướng, biện pháp cụ thể để cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết trong chuyến thăm.

Các cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp giải trí và hỗ trợ Việt Nam xây dựng, triển khai chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa, hỗ trợ Việt Nam thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, nghiên cứu, phối hợp mở rộng ngành nghề và quy mô tiếp nhận lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm là vị khách nước ngoài đầu tiên của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, người nhậm chức hồi đầu tháng 6. Lãnh đạo Việt Nam, Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung nêu 6 lĩnh vực trọng tâm hai bên tăng cường hợp tác để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó nhấn mạnh tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và phát triển lên tầm mức mới phù hợp với nhu cầu, lợi ích song phương.

Huyền Lê