'Chuyến thăm của Tổng Bí thư góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Triều Tiên sang giai đoạn mới'

Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần đưa quan hệ song phương sang giai đoạn mới, theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ hôm nay cho biết chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 9-11/10 là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng đối với hai Đảng, hai nước và đã thành công tốt đẹp.

Theo Thứ trưởng, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp trọng thị, chân tình, chu đáo với nhiều biệt lệ, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Chuyến thăm đã góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên sang giai đoạn mới, với việc hai bên ký kết một số thỏa thuận hợp tác và những trao đổi thẳng thắn, chân thành, thực chất giữa hai lãnh đạo, theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ.

Lãnh đạo Việt Nam và Triều Tiên đã nhất trí về những phương hướng lớn để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước phát triển phù hợp với thế mạnh và mong muốn của nhau, qua đó đưa quan hệ phát triển bền vững, lâu dài.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể, đặc biệt về kinh tế, du lịch, văn hóa, giáo dục, thông tin truyền thông, y tế... phù hợp với điều kiện của nhau cũng như các quy định quốc tế liên quan.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ quan điểm, lập trường nhất quán của Việt Nam là đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, trong đó có vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên và Biển Đông.

Ông Vũ cũng cho rằng chuyến thăm đã góp phần tạo xung lực mới và làm nồng ấm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên, là bước phát triển, cụ thể hóa đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước, đó là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, thể hiện tinh thần Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm, một đất nước đang trên đà đổi mới và đổi mới thành công trong cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng sách ảnh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un sau cuộc hội đàm ngày 9/10. Ảnh: TTXVN

Về phương hướng hợp tác giữa Việt Nam và Triều Tiên thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho hay hai bên sẽ tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và duy trì hoạt động trao đổi đoàn các cấp trên các kênh.

Hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ để cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết trong chuyến thăm; thúc đẩy hợp tác phù hợp trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao, giáo dục, y tế, nông nghiệp, thông tin truyền thông...

Việt Nam và Triều Tiên sẽ duy trì phối hợp, hợp tác trong các cơ chế, diễn đàn khu vực và quốc tế hai bên cùng tham gia và quan tâm, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, Phong trào không liên kết, Diễn đàn hợp tác khu vực ARF, cùng nhau thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Huyền Lê