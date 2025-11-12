Ở bên nhau cả đêm, bạn trai chỉ ôm tôi

Chúng tôi nằm nói chuyện đến gần sáng, anh chỉ ôm tôi như đã hứa; nghĩ lại, bạn trai tôi có bình thường không?

Tôi và anh quen nhau hơn nửa năm. Anh 30 tuổi, tôi 27 tuổi. Anh khá điềm đạm, nói chuyện nhỏ nhẹ, không bao giờ vội vàng trong tình cảm. Tôi là kiểu phụ nữ thẳng thắn, thích hay không đều nói rõ ràng. Trong tình yêu, tôi không màu mè, cũng không giỏi diễn. Tôi không thích những trò "thử lòng" hay "đoán ý nhau" mệt mỏi. Tôi là mối tình thứ ba của anh. Anh là mối tình thứ hai của tôi. Tôi từng đi quá giới hạn với người yêu đầu. Còn bạn trai bảo chưa từng đi quá giới hạn với hai người cũ.

Hôm đó, sau buổi xem phim tối muộn, anh rủ tôi vào khách sạn nghỉ một lát. Anh nói: "Anh chỉ muốn ôm em thôi, hứa không làm gì cả". Tôi nhìn anh và bảo: "Anh không cần hứa, chỉ cần làm đúng điều mình muốn". Tôi biết rõ anh không phải người xấu, cũng không có ý đồ gì. Tôi thấy trong ánh mắt anh là sự kiềm chế, có cả chút run rẩy vì sợ tôi hiểu lầm.

Thời đại này, chuyện quan hệ trước hôn nhân đâu còn là điều gì khủng khiếp, tôi không cổ xúy nhưng cũng không xem nó như tội lỗi. Tôi biết có nhiều cô gái miệng nói "em không sao đâu", "em tin anh" nhưng trong lòng lại chờ người ta... không giữ được lời để rồi quay ra giận dỗi, trách móc. Tôi không làm được thế. Đêm hôm đó, anh thật sự không làm gì cả. Chúng tôi nằm nói chuyện đến sáng. Anh chỉ ôm tôi, như đã hứa. Nghĩ lại, bạn trai tôi có bình thường không? Ở bên bạn gái cả đêm mà anh không hề đòi hỏi gì. Mong được các bạn chia sẻ.

Huệ Phương