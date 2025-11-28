Những lần bắt buộc phải gần gũi chồng, tôi rất ức chế

Tôi không thể gần gũi chồng bởi không còn cảm giác an toàn khi bên anh, cũng chẳng còn tin và yêu anh nữa.

Tôi 34 tuổi, con trai 9 tuổi. Năm 20 tuổi tôi gặp và quen anh, 4 năm sau chúng tôi đám cưới. Trong quá trình quen và sau khi kết hôn, chuyện gần gũi diễn ra tự nhiên dù nhiều khi tôi không thích, thế nhưng chiều chồng nên tôi đành chịu. Sau khi sinh con được 3 năm, xu hướng tình dục của tôi ngày càng giảm dần, vài năm gần đây tôi hoàn toàn không mong muốn chuyện đó nữa. Chồng không chịu được, có những khi đòi hỏi không được là vợ chồng lại có chuyện. Anh kiếm cớ chửi bới, thậm chí đập phá. Tôi không có chút ham muốn nào để gần gũi, những lần bắt buộc để giữ hòa khí trong nhà khiến tôi rất ức chế.

Tôi nghĩ: "Tại sao cần phải có tình dục khi vẫn có thể chung sống và cùng chăm lo cho con? Tôi hoàn toàn không có nhu cầu". Nay đọc bài viết về người vợ không gần gũi chồng và thấy mọi người bảo đó là người vô tính, tôi thắc mắc không biết mình có phải như vậy không? Tôi nghĩ lại, bản thân không hề bị hấp dẫn bởi tình dục với ai, chỉ có cảm xúc tình dục khi thật sự thân thiết, được thấu hiểu về điều gì đó khiến tôi thấy tin tưởng.

Như trường hợp tôi và chồng trước hôn nhân từng là bạn với nhau. Khi gần gũi tôi luôn mang cảm giác yêu thương vì tin tưởng, còn tâm trí hoàn toàn không nghĩ về việc được thỏa mãn. Trước đây tôi cứ nghĩ ai cũng vậy, giờ đọc các bài tâm sự và thấy hầu hết mọi người đều nói hôn nhân phải có tình dục, không có tình dục thì nên ly hôn. Tôi hoang mang và chợt nhận ra mình có suy nghĩ khác số đông. Tôi nhận ra chồng cũng nghĩ như mọi người, anh chưa bao giờ biết tôi suy nghĩ như thế này.

Trong vài năm gần đây hôn nhân của tôi không yên ổn vì vấn đề này. Tôi hoàn toàn không còn cảm xúc để gần gũi vì đã có nhiều việc xảy ra khiến bản thân không còn cảm giác an toàn hay tin chồng, yêu chồng nữa (tôi không có bất kỳ mối quan hệ bên ngoài nào). Tôi rất bối rối, xin hãy giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Quỳnh Nguyễn