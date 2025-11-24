Cưới năm rưỡi vẫn chưa được 'quá giới hạn' với vợ

Tôi rất stress vì thiếu thốn sự gần gũi với vợ; ngay cả ngủ, vợ cũng xoay lưng về phía tôi và nói nằm thế cho dễ ngủ.

Tôi và vợ cưới nhau được năm rưỡi, đến nay tôi vẫn chưa chính thức gần gũi với vợ lần nào; thi thoảng cô ấy chỉ vuốt ve âu yếm tôi chút xíu thôi. Tôi rất stress vì thiếu thốn sự gần gũi với vợ. Ngay cả ngủ, vợ cũng xoay lưng về phía tôi và nói nằm thế cho dễ ngủ. Tôi không nhớ mình hôn vợ từ lúc nào vì cô ấy không thích. Tôi sống cô đơn trong cuộc sống vợ chồng như vậy.

Nhiều đêm tôi tự xử hay mua bia về uống cho bớt suy nghĩ. Nói đến chuyện này là vợ lại chửi tôi, bảo tôi dựng chuyện để gây lộn. Gần đây tôi kể cho mẹ đẻ và gia đình nhà vợ, vợ cứ khăng khăng giữ đến khi nào vợ chồng sẵn sàng có con. Ba mẹ vợ tôi cũng nghĩ lý do là vậy. Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của vợ. Thật sự tôi rất bế tắc, không muốn cuộc sống như vậy nữa. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

Hoàng Nam