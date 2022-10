Chuyến phượt về thanh xuân của mẹ ca sĩ Hoàng Bách

TP HCMBà Thục An đã có một ngày chủ nhật ý nghĩa khi cùng con trai là ca sĩ Hoàng Bách tham gia chuyến phượt "Värna - thanh xuân mãi cháy".

9/10 là một ngày cuối tuần đầy niềm vui và nụ cười của bà Thục An. 6h15 sáng, trong trang phục áo thun trắng, khoác gile xanh, quần đen và giày thể thao, bà cùng con trai có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hòa cùng gần 300 người trung niên và cao tuổi khác. Trong đó có một số gương mặt nghệ sĩ bà cũng biết tiếng như nghệ sĩ Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, nghệ sĩ Đào Vân Anh, fashionista Thuận Nguyễn, Tiktoker Ông chú Polo...

Mẹ con bà Thục An và Hoàng Bách trò chuyện cùng các nghệ sĩ khi tham gia chuyến phượt. Ảnh: BTC

Sau buổi lễ khai mạc, một trận mưa kéo đến khiến nhiều người lo lắng. May mắn, cơn mưa ấy mau chóng tạnh. Trên chiếc xe máy tay ga, mẹ con bà cùng đoàn người bắt đầu di chuyển với 100 xe máy, 50 xe đạp và 30 môtô. Ngồi sau lưng con, như những người khác trong đoàn phượt, bà cầm cờ xanh với logo Värna vẫy vẫy, thu hút sự chú ý của người đi đường.

Xuất phát từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoàn phượt vượt qua cầu Thủ Thiêm 1 và 2, rồi tới Thảo Cầm Viên, bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nhà văn hóa Thanh niên, hồ Con Rùa, nhà thờ Đức Bà, dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, công viên Tao Đàn, cuối cùng kết thúc tại nhà hát Thành phố.

Mẹ con bà Thục An cùng đoàn phượt vừa đi qua cầu Thủ Thiêm. Ảnh: BTC

Tại đây, trên sân khấu nhận kỷ lục Việt Nam "Hành trình bằng xe máy đi qua các biểu tượng của TP HCM có số lượng người trung và cao niên tham gia đông nhất Việt Nam" (do Viện Kỷ lục Việt Nam - Vietkings xác nhận) cho chuyến đi, bà Thục An đã cùng con trai song ca bài hát "Ước mơ của mẹ". Giọng ca cao vút của bà khiến nhiều người lầm tưởng đó là giọng hát của một phụ nữ chưa đến 60 tuổi. Thần thái lúc hát của cựu ca sĩ đoàn ca nhạc tỉnh Nam Định thể hiện rõ sự say mê và đắm chìm trong âm nhạc, bà cũng tương tác với con một cách trìu mến. Vào đoạn nhạc dạo lần thứ hai của bài hát, bà thậm chí còn cùng con trai khiêu vũ trên sân khấu. Kết thúc màn trình diễn, bà không quên gửi lời cảm ơn ban tổ chức chương trình và khán giả.

Bà Thục An cùng con trai biểu diễn trên sân khấu kết thúc hành trình. Ảnh: BTC

Bà Thục An thừa nhận là người ham xê dịch. Ban đầu, công việc tạo điều kiện cho người phụ nữ này đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, biết thêm nhiều điều thú vị. Cứ thế, máu xê dịch "ngấm" vào con người bà lúc nào không hay. Hoàng Bách cho rằng trách nhiệm gia đình khiến mẹ tạm gác lại nhiều đam mê, trong đó có trải nghiệm về những chuyến đi. Vì thế, nam ca sĩ cố gắng đồng hành trải nghiệm cùng mẹ ở thời điểm này, dù chỉ là đi phượt quanh thành phố, nơi gia đình đang sống.

Khi anh mở lời với mẹ về chuyến đi cùng Värna, bà Thục An không hề ngần ngại gật đầu. Đây là dịp hiếm hoi để mẹ con nam ca sĩ ôn lại kỷ niệm với từng con đường, góc phố thân quen. Sau khi tìm hiểu những giá trị mà thương hiệu Värna mang lại, bà càng chắc chắn hơn với quyết định của mình. "Ai nói tuổi 81 không được làm điều mình thích", bà muốn truyền cảm hứng và năng lượng sống tích cực, làm điều mình thích khi còn có thể.

Còn với Hoàng Bách, anh được Värna thuyết phục vì thông điệp "mỗi người đều khao khát một cuộc đời đầy cảm hứng và trọn vẹn bất kể những rào cản về tuổi tác, sức khỏe". "Mẹ dành cả thanh xuân để lo cho gia đình, giờ là lúc bà phải sống cho mình", anh nói sau chuyến đi.

"Điều chúng tôi mong muốn là trở thành người bạn đồng hành với những niềm vui sống, cháy mãi năng lượng thanh xuân của người cao tuổi", ông Mai Thanh Việt - Phó tổng Giám đốc Nutifood - chia sẻ về chiến dịch "Thanh xuân mãi cháy" của nhãn hàng Värna, trong đó chuyến phượt quanh thành phố chỉ là một hoạt động. Ông cũng cho biết bản thân ngưỡng mộ tinh thần sống trẻ của bà Thục An.

Bà Thục An chăm sóc con trai. Ảnh: BTC

Về phần mình, bà Thục An cho biết bản thân cảm kích trước hoạt động ý nghĩa mà Värna tổ chức cho hội người cao tuổi, giúp họ nhận thấy mình vẫn tràn đầy khát khao, mong muốn làm nhiều thứ những tưởng thời gian và sức khỏe không cho phép.

Kim Anh