Chuyển phát nhanh BEST Express cố gắng vận hành ổn định sau bão

BEST Express hỗ trợ các bưu cục vận hành sau bão với mục tiêu đưa hàng hóa lưu thông đúng thời hạn và ưu tiên đảm bảo an toàn cho nhân viên, tài sản.

Bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất diện rộng tại khu vực miền Bắc. Đến nay tình trạng mất điện cục bộ, mất kết nối Internet và giao thông đình trệ đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Hoạt động kết nối và giao nhận hàng hóa của các đơn vị chuyển phát nhanh vì thế bị gián đoạn. Trước tình hình đó, BEST Express phối hợp cùng hệ thống bưu cục miền Bắc để rà soát thiệt hại của những bưu cục hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng do bão. Đồng thời, đơn vị nỗ lực hỗ trợ các bưu cục nhằm ổn định vận hành sau bão với mục tiêu nhanh chóng đưa hàng hóa lưu thông đúng thời hạn và ưu tiên đảm bảo an toàn cho nhân viên và tài sản.

Shipper vượt địa hình hiểm trở giao hàng cho khách. Ảnh: BEST Express

Theo chia sẻ của đơn vị, nhiều tuyến đường và địa phương đang bị ngập sâu dẫn đến việc kết nối, giao phát hàng không thực hiện được, khiến cho thời gian xử lý toàn trình của bưu kiện chưa thể đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian cam kết. Thông tin này cũng đã được đơn vị thông báo đến khách hàng và đối tác. Song song, ban lãnh đạo BEST Express đang tìm cách kết nối mạng lưới dịch vụ tại các khu vực bị ảnh hưởng và đồng hành sát sao cùng các bưu cục khu vực miền Bắc để kịp thời hỗ trợ.

Tại một số khu vực ngập nhẹ, đội ngũ shipper của các bưu cục đã linh hoạt sử dụng thuyền, bè... vượt qua các điểm ngập lụt để tiếp cận khu vực giao hàng, kịp thời giao các kiện hàng nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu đến tay người nhận. Những khu vực đang có mưa lớn nhưng tuyến giao hàng thông thoáng, shipper tìm cách hoàn tất giao phát toàn bộ hàng hoá, tránh tồn đọng qua ngày. "Giao hàng trời mưa, đội ngũ nhân viên giao hàng đã chủ động tăng cường các biên pháp an toàn hàng hoá như dùng bạt che chắn hoặc cùng dù che loại dày để bảo quản hàng hoá tốt hơn", đại diện đơn vị cho hay.

Shipper BEST Express tại Hà Nội giao hàng cho khách dưới trời mưa lớn. Ảnh: BEST Express

Hiện đơn vị thống kê thông tin thiệt hại của các bưu cục nhượng quyền khu vực bị ảnh hưởng để có chính sách chia sẻ khó khăn, giúp các bưu cục khắc phục hậu quả và sớm phục hồi hoạt động. Những ngày tới, ban lãnh đạo BEST Express cùng đội ngũ nhân viên quản lý vận hành tại các tỉnh thành khu vực miền Bắc tiếp tục giữ vững kết nối với mạng lưới bưu cục tại khu vực này để hỗ trợ điều phối hàng hóa và nhân sự giúp các bưu cục nhanh chóng ổn định vận hành.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành Việt Nam, sở hữu mạng lưới giao nhận phủ sóng toàn quốc, đến cả những hải đảo xa với quy mô với 700 bưu cục, 39 trung tâm phân loại hàng hóa tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng đội ngũ hơn 7.500 nhân viên giao nhận. Công suất xử lý đơn hàng của đơn vị đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử, các kênh mua sắm nội địa uy tín và hàng chục nghìn đối tác shop online.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa BEST Express, khách hàng và đối tác có thể lựa chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (gồm vận chuyển hàng đầy xe tải FTL và vận chuyển hàng lẻ LTL) và dịch vụ chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Thế Đan