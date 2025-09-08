Có nên chuyển đến nơi cách xa nhà 200 km để có việc làm?

Con trai tôi học lớp 5, bé không có ba, chỉ có tôi chăm sóc, giờ chuyển đến nơi mới để dạy học tôi sẽ phải cân nhắc nhiều điều.

Tôi là nữ, 45 tuổi, giáo viên dạy cấp 3 từ năm 2001. Đến năm 2022 tôi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe nguy kịch, phải nghỉ việc để nhập viện điều trị suốt hai năm, trong khoảng thời gian đó nhiều lần tưởng không qua khỏi. Đến năm 2024 may mắn sức khỏe tôi ổn định. Do kinh tế gia đình cũng khó khăn và tình yêu nghề vẫn tha thiết, tôi lại đi tìm việc làm, xin làm giáo viên hợp đồng ở một trường gần nhà.

Năm nay, trường không thiếu giáo viên nên tôi không có chỗ dạy, xin về làm trưởng thôn với thu nhập rất thấp. Vừa rồi tôi đã dự thi tuyển giáo viên ở một tỉnh xa, cách nhà hơn 200 km, do tỉnh bạn thiếu giáo viên trầm trọng nên tôi may mắn trúng tuyển. Khi biết mình có cơ hội trở lại nghề, tôi hạnh phúc vỡ òa nhưng tôi chưa nhận nhiệm sở vì còn một số khó khăn về hoàn cảnh gia đình.

Tôi có một bé trai học lớp 5, bé không có ba, chỉ có tôi chăm sóc. Nếu tôi nhận nhiệm sở thì phải chuyển trường cho bé. Tôi có hỏi trường nơi đến, được trả lời chỉ nhận chuyển đến từ đầu năm hoặc kết thúc học kỳ, không nhận ở nửa học kỳ (tháng 11 tôi mới được phân công).

Giờ tôi rất phân vân: Xin nghỉ làm trưởng thôn, chuyển trường cho con ngay bây giờ, đến đó chờ ngày nhận quyết định phân công. Không nhận nhiệm sở, ở quê vừa làm trưởng thôn vừa đưa đón con đi học, không phải chuyển trường ảnh hưởng việc học của con, chấp nhận đồng lương ít ỏi, mẹ con phải đắp đổi qua ngày. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn bạn đọc.

Nhã Quyên