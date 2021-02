Chuyện ngoại tình dưới góc nhìn khoa học

Tôi sống và làm việc ở nước ngoài, làm trong ngành chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Vài hôm trước, tôi tình cờ đọc hai bài: "Tôi chấp nhận trả giá cho việc phản bội chồng" và "Tôi trên bờ vực phản bội chồng", xin cung cấp cho độc giả một cái nhìn khái quát dưới góc độ khoa học của chuyện ngoại tình. Hy vọng giúp các cặp đôi có hướng xử lý phù hợp với mối quan hệ của mình.

Nhìn từ góc độ tiến hóa, có giả thuyết cho rằng đàn ông có thể có nhiều hơn một bạn tình, lý do để đảm bảo giống nòi của anh ta được truyền cho thế hệ sau một cách nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, khi đàn bà bắt đầu rời khỏi nơi cư trú và ra ngoài hái lượm, họ cũng ngủ chung với nhiều đàn ông khác nhau để có thể được chia nhiều thực phấm, hoa quả hơn mang về cho tổ của mình. Đồng thời, vì ngủ với nhiều đàn ông, họ cũng đảm bảo rằng các con mình sẽ đa dạng và có cơ hội sống cao hơn nếu có vài đứa bị bệnh tật mà chết đi.

Cho đến thời hiện đại ngày nay, nhất là khi nam nữ bình đẳng, chuyện ngoại tình ở cả hai giới có nhiều lý do hơn là để truyền giống và được chia nhiều thực phẩm. Về cơ chế sinh lý học, đàn ông khi ngoại tình nói chung vẫn là sự thu hút tính dục. Điều này có liên kết chặt chẽ từ thời xa xưa, đàn ông phải "gieo giống" càng nhiều càng tốt (để nếu đứa này chết còn đứa khác) và càng nhanh càng tốt (chứ không nếu có thú rừng tấn công thì hỏng việc). Chính vì thế, rất dễ hiểu cánh đàn ông có thể "ăn bánh trả tiền" xong rồi về với gia đình mà không có bất kỳ liên quan đến cảm xúc nào.

Đàn bà ở một góc độ khác, là người bảo vệ tổ nhưng một khi cái tổ có vấn đề thì họ phải tìm kiếm giải pháp thay thế, đó là ra ngoài tìm đối tác khác để tiếp tục xây dựng một tổ khác. Do đó, cơ chế sinh lý của phụ nữ đóng vai trò mờ nhạt mà chính là cơ chế bảo vệ tổ thúc đẩy quá trình này. Ngày nay, phụ nữ không chỉ đơn thuần ra ngoài kiếm một người đàn ông chỉ để thỏa mãn sinh lý mà do "tổ" của họ có vấn đề. Phụ nữ thường mất nhiều thời gian để suy nghĩ hoặc xem xét một việc nào đó trong cuộc sống, họ không hay có quyết định bốc đồng so với đàn ông. Khi một người phụ nữ bắt đầu mối quan hệ ngoài đối tác chính thức, nó là cả một quá trình, không phải diễn ra tức thời hay "say nắng". Đáp án cho sự cần được bù đắp này của họ chính là tìm kiếm sự bảo đảm ở đối tác khác. Khi này, trong tiềm thức tự nhiên, họ đã sẵn sàng thay tổ hiện tại bằng một tổ khác mặc dù lý trí có thể không cho phép.

Có nhiều người cả nam và nữ tâm sự rằng, họ ngoại tình vì đang thiếu một cái gì đó trong mối quan hệ chính thức (quan hệ yêu đương) hay hôn nhân của họ. Phụ nữ ngoại tình vì đang tìm kiếm sự kết nối về cảm xúc và sự quan tâm, thứ mà đối tác của họ dường như quá bận rộn để chăm sóc và cung cấp. Đàn ông ngoại tình vì đối tác của họ không gợi cảm bằng người thứ ba, hơi thở có mùi hoặc người phụ nữ của họ dành hết thời gian cho con cái mà lơ là mình.

Nói chung, một khi cuộc sống hôn nhân hoặc quan hệ yêu nhau của bạn có vấn đề, cách tốt nhất cần làm là cùng chia sẻ thật minh bạch, rõ ràng cho đối phương hiểu mong muốn và nhu cầu của bạn. Nếu hai bạn có bất đồng mà không giải quyết được, có thể tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được tư vấn cách giải quyết. Tuyệt đối không nên giấu giếm lẫn nhau vì nếu bị phát hiện ra, chắc chắn bạn hoặc đối tác sẽ tổn thương tâm lý sâu sắc, không thể hàn gắn. Ngoài ra, tuyệt đối không vì sự nóng giận mà xảy đến tranh chấp hay ẩu đả đến đối phương, vì đây là vi phạm pháp luật.

Sau cùng, nếu hai bạn đều không còn tiếng nói chung, hãy chia tay một cách tốt đẹp nhất có thể. Biết đâu hai bạn sau này sẽ thành đối tác làm ăn hoặc là phụ huynh của các con trong cùng lớp thì sao? Nếu hai bạn không thành một ngã tư được thì vẫn có cơ hội làm đường song song với nhau cơ mà.

Mai

